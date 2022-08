Policías serían responsables de ''contundente'' castigo a un ladrón en Valladolid

Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) expuso que no tiene conocimiento de que hasta ahora haya detenidos en el caso de un presunto ladrón a quien elementos de la Policía Municipal de Valladolid le amputaron la mano derecha.

Anteriormente había surgido la versión de que una víctima de robo habría cometido el ataque.

El ombudsman yucateco dijo que al enterarse del hecho por la prensa y redes sociales abrieron una queja de oficio.

El día 21 pasado pudieron localizar a la persona en el hospital de Valladolid y le recibieron su queja. Según refirió el herido, fue objeto de detención por parte de la Policía vallisoletana, lo llevaron al monte y le cortaron la mano derecha. La Policía Municipal de Chemax lo encontró.

El presidente de la Codhey indicó que la persona estaba convaleciente y su declaración fue breve, por eso regresarán para ampliarla.

Mano amputada a ladrón, castigo por reincidente

Hay datos que no están precisos. Sin embargo, refirió que sus lesiones fueron ocasionadas por policías porque aparentemente ya tiene antecedentes de robo y como represalia o castigo le cortaron la mano.

Es un tema grave, señaló Sabino Santana. Ya fue calificado de tortura e iniciaron las investigaciones, ya se pidieron de primera mano informes a las autoridades involucradas.

Se interpuso una denuncia en el Ministerio Público, se pidió informe al hospital de Valladolid para saber el estado de salud del sujeto y si los médicos pudieron determinar las posibles causas.

También se está pidiendo apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado.

El señor está estable, está consciente, ya le hicieron curaciones en la mano, está vendado y, permanece convaleciente, no está grave, por así llamarle, comentó el titular de la Codhey.

¿Qué pasó con el presunto ladrón?

El señor dice que logra escaparse y llegar a una comisaría, no recuerdo el nombre de la comisaría, pide apoyo al comisario, finalmente piden apoyo de la Cruz Roja y ésta lo traslada al hospital.

A su decir, los policías aún no tienen reporte que se haya detenido a alguien por estos hechos.

—El informe se pidió el 21 pasado y se le dio un término breve, me parece que de tres días, para que lo rindan hoy (por ayer) y mañana (miércoles).

También comentó que un caso como este no se había dado en Yucatán en muchos años, “es algo gravísimo, recriminable, lamentable”.

Tenemos que creer en las víctimas de violaciones, tenemos que creer en sus dichos y desde luego, de primera mano esta situación como se relatan es recriminable. Esperemos que las autoridades ministeriales y judiciales actúen en consecuencia, que investiguen. Que se investigue también por esa vía para que los responsables reciban la sanción.

Consideró que cualquier situación como ésta es lamentable, condenable y prende los focos rojos porque hemos estado en esta campaña permanente de capacitación a los cuerpos policíacos de todos los municipios.

En próximas fechas queremos retomar las fechas de trabajo con los enlaces municipales, por eso se firmaron convenios de colaboración con los ayuntamientos, por eso estamos capacitando a los policías, porque queremos que este tipo de cosas no suceda, hoy día no deberían estar ocurriendo. No es posible que a estas alturas ocurran casos como este.

Presunto abuso policiaco en Tixkokob

Al ser cuestionado de un caso ocurrido en Tixkokob, en el que están acusando a la Policía de golpear a una persona hasta fracturarle la mandíbula, el presidente de la Codhey mencionó que de este caso están con la queja abierta, con peticiones de informe y en investigación.

Igual expuso que ya registraron algunos casos de tortura en las corporaciones policíacas, no únicamente la estatal o una municipal en particular.

—Somos cautos, evidentemente hay que decir las cosas como son, por su nombre, pero también hay que ser cautelosos para no generar situaciones que puedan ser o no ser. Tenemos varios casos reportados y calificados de tortura, no son demasiados, hablamos entre 7 y 10 casos que tenemos en lo que va de 2021 a 2022.