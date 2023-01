Cuarto informe de Mauricio Vila: ¿quiénes asistieron? (FOTOS)

Dio inicio el Cuarto Informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal y estos son los asistentes.

Cuarto informe de Mauricio Vila: ¿quiénes asistieron?

Entre los invitados destacan los senadores Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Beatriz paredes Rangel; Lilly Téllez García, también aspirante a la candidatura presidencial en 2024; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto; Miguel Angel Mancera Espinosa, exjefe de Gobierno de CDMX, y los yucatecos Jorge Carlos Ramírez Marín y Raúl Paz Alonzo, ahora del partido Morena.

También, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza; la Dra. Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora de Yucatán; Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo y “presidenciable”; el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas (quien llegó con retraso al evento), presidente nacional del PRI.

También acudieron los Diputados Rubén Moreira (PRI) Luis Espinoza Cházaro del PRD; Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano; Daniel Beker, presidente de la asociación de Bancos de México; el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, (Concamin), José Antonio Abugaber; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno Reyes.

Entre los presentes también estuvieron el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Hector Tejada Shaar; Lucero Cabrales, de la asociación de mujeres empresarias.

Asimismo, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Luis Alberto Moreno y elpresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González.

Bernardo Morales Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma); Horacio de la Vega, presidente de la Lica mexicana de Béisbol; María José Alcalá Izguerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) y Cecilia Patrón, para quien el aplausometro fue activado.

Asimismo, el presidente nacional del PRD Jesus Zambrano, los ex gobernadores de Yucatán Ivonne Ortega y Rolando Zapata; Martin Orozco, ex gobernador de Aguascalientes; José Aispuro Torres, ex gobernador de Durango; Fransico Dominguez, ex gobernador de Querétaro.

Amigo gobernador @MauVila, el informe de resultados que rendiste para #Yucatán, es un orgullo para México. Acompañado de nuestros amigos comunes y ex gobernadores, te felicito por tu esfuerzo y dedicación. #4toInformeVila pic.twitter.com/cdKTqgwtv9 — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) January 15, 2023

Pedro Haces, secretario general de Catem, que representan a los trabajadores del Tren Maya, Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, para quien resonaron los aplausos, así como alcaldes de Puebla, Durango, Hermosillo, Azcapotzalco, Tlalpan, Zamora, y Apaceo el Grande Guanajuato.

De igual forma, a los 40 minutos de informe, fue presentado Silviano Aureoles, ex gobernador de Michoacan.

