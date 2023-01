Clima en Yucatán. Mérida registra 10.6°C mientras en Cantamayec el termómetro marcó 6.0°C

MÉRIDA, Yucatán.— Este domingo, la ciudad de Mérida amaneció a 10.6° Celsius, como consecuencia del paso de la masa de aire polar que acompañó al frente frío número 23.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que, en la capital yucateca se registró esta mañana una temperatura de 10.6° Celsius, y que no se había registrado una temperatura tan baja desde el pasado 18 de enero de 2022, cuando el termómetro descendió hasta los 10.1 °C.

Se registran 6.0°C en Canamayec

En la misma red social, Palma Solís también informó sobre las temperaturas mínimas registradas en las últimas horas en el estado de Yucatán.

Reporte de temperaturas mínimas registradas en las últimas horas

Cantamayec 6.0°C

Peto 9.0°C

Ticul 9.0°C

Oxkutzcab 9.0°C

Muna 9.5°C

Por su parte, el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), señaló que las temperaturas mínimas registradas esta mañana venían acompañadas por una humedad del 94%, lo que ocasionó que se sintieran aún más bajas.

De acuerdo con el reporte del Ciafeme, estas han sido las temperaturas más bajas de la presente temporada invernal 2022-2023 y una de las más bajas de los últimos 10 años.

En Mérida, las temperaturas refistradas fueron:

Ciafeme Nororiente: 11.5 C

Observatorio suroeste: 10.6 C

Gerpy Poniente: 12.5 C

Quintero Oriente:11.4 C

San Camilo, Kanasin: 11.1 C

Emiliano Zapata Oriente: 13.0 C

CICY Norte: 14.0 C

Las temperaturas registradas en el interior del estado fueron:

Al oriente, en Valladolid: 12.3 C

En el noreste, en Tizimín: 15.0 C

En Río Lagartos:14.5 C

En el cono sur, atrás de la sierra de Ticul:

El Escondido: 7.7 C

En la zona exhenequenera:

Mocochá: 11.0 C

Motul : 10.5 C

En el sureste:

En Peto: 9.0 C

En el sur:

En Ticul: 9.0 C

En Muna: 10.5 C

En Oxkutzcab: 10.0 C

En el cinturón central de cenotes:

En Cantamayec: 6.0 C

En Chocholá: 12.0 C

Pronostican nublados sin lluvias

El reporte del Centro Hidrometeorologico Regional “Mérida”, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán, señaló que, en las próximas 24 horas, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. El ambiente será cálido durante el día y fresco al amanecer.

Se prevé que la masa de aire frío que impulsó al frente frío No.23, continúe cubriendo gran parte del sureste del territorio nacional, generando condiciones de tiempo estable con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias en los tres estados de la península de Yucatán; predominando un ambiente cálido durante el día y fresco a templado al amanecer, con probables valores inferiores a los 10°C en sectores del sur de Yucatán y en el noreste de Campeche. Viento del noreste cambiando al este-sureste de 15 a 25 km/h y rachas de 40 km/h en zonas costeras.

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida está en el rango de los 25 a 27 °C como máxima y de 10 a 12 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 26 a 28 °C en el Oriente, de 9 a 11 °C la mínima para el sur.

Se espera recuperación gradual de las temperaturas en Mérida a partir del lunes

De acuerdo con el reporte de la coordinación de Protección Civil de Yucatán, a partir de mañana lunes, habrá una recuperación gradual de las temperaturas.

Como parte de los efectos por el paso del frente frío número 23 y la masa de aire frío que lo impulsó, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) reportó que la temperatura mínima registrada fue de 7.6 °C en el municipio de Tekax (Sudzal Chico), mientras que en la demarcación de Mérida la estación Caucel marcó los 11 °C la madrugada de este domingo.

El titular de la dependencia, Enrique Alcocer Basto, recordó que hubo vientos de 45 a 55 kilómetros por hora y oleajes de 1.5 a 2.1 metros de altura, como se había avisado desde el viernes 13 de enero, por lo que se mantuvo el litoral costero cerrado a la navegación.

Como medida preventiva, la Capitanía de Puertos mantuvo las restricciones a la navegación marítima menor en todos los puertos del litoral yucateco desde las 19:00 horas del pasado jueves 12 de enero hasta su apertura el sábado a las 17:00 horas.

El Coordinador de Protección Civil anticipó que las condiciones de temperatura frescas continuarán la madrugada de este lunes cuando iniciará su recuperación gradualmente.

Como resultado del seguimiento de los frentes fríos por parte del Servicio de Monitoreo y Alertamiento (SEMA) y los reportes puntuales sobre sus efectos a la población del estado, al momento no hay reportes de afectación, destacó el titular de Procivy.

Tal como se anticipó, el frente frío 23 generó lluvia ligera a moderada desde la mañana del viernes 13 en toda la entidad y el posterior descenso en las temperaturas por su masa de aire frío.

El titular de Procivy reiteró la recomendación a la población de proteger, sobre todo, a niños y adultos mayores de los cambios drásticos de temperatura, abrigarse debidamente y consumir líquidos y frutas ricas en vitamina C y mantenerse informados a través de los medios oficiales como las cuentas en redes sociales de Procivy, pues estamos en plena temporada invernal y se espera la generación de más frentes fríos.