Informalidad, gran reto para Yucatán: así afectan a las pequeñas empresas las reformas

Uno de los principales retos a vencer, como sector productivo, son los altos niveles de informalidad de la economía, alertó José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Y uno de los temores que abrigan las cámaras empresariales, según indicó, es que las reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor este año tengan como consecuencia que micros y pequeñas empresas se trasladen a la informalidad al no poder cumplir las normas.

El dirigente nacional explicó que ese sector es el más afectado por el tema de Vacaciones Dignas, ya que las empresas medianas y grandes tenían desde tiempo atrás condiciones colectivas de trabajo incluso por encima de las que marca la ley, no solo en el tema de vacaciones sino de aguinaldo.

En amplia entrevista en esta ciudad, durante su visita para asistir la semana pasada al cuarto Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, José Antonio Centeno se refirió también a las expectativas económicas de este año y al impacto de la inflación y de la inseguridad en el país.

Otros temas abordados fueron la situación de Yucatán en el contexto de las economías regionales y los interrumpidos proyectos de generación de energía renovable, a los que nos referimos en nota aparte.

México "sacará la cara" por la economía

Sobre las perspectivas económicas, el líder de Canacintra coincidió con otras voces que alertan de incertidumbre por el escenario internacional, principalmente la amenaza de recesión en Estados Unidos.

No obstante, afirmó que la industria nacional es la que “sacará la cara” y contribuirá en gran medida a que México alcance el crecimiento de uno por ciento que prevén analistas e instituciones financieras.

“ Seguramente la industria estará creciendo entre tres y cuatro por ciento y esto le permitirá al país alcanzar ese uno por ciento”, enfatizó.

A continuación, una síntesis de los conceptos que formuló el licenciado Centeno Reyes:

Las expectativas económicas.— Lamentablemente, sigue la incertidumbre en el escenario, la expectativa de que Estados Unidos pudiera tener una recesión y el impacto que esto pudiera tener en la economía mexicana.

Además, continúa la problemática entre Rusia y Ucrania, que ha seguido presionando el precio en algunas materias primas y esto ha generado parte del tema inflacionario.

Es la visión que tenemos en Canacintra, que coincide con algunas expectativas de organismos que han calculado que este año estaremos creciendo alrededor de uno por ciento del Producto Interno Bruto.

Por supuesto, es un crecimiento que queda muy por debajo de lo que necesitamos como país para recuperar no solo el tema de empleos sino la capacidad adquisitiva, la competividad como país.

Si bien ese porcentaje es modesto, podemos anticipar que es precisamente la industria la que sacará la cara en términos económicos.

Seguramente la industria estará creciendo entre tres y cuatro por ciento y esto le permitirá al país alcanzar ese uno por ciento.

El impacto de la inflación.— La inflación afecta de manera importante porque no solo se registró (en 2022) un incremento importante en el Índice Nacional de Precios al Consumidor sino también en el Índice Nacional de Precios al Productor.

Cada una de las empresas ha tenido que tomar acciones dependiendo de los sectores en que esté, dependiendo de lo competitivo y lo especializado de estos sectores.

Aquellas empresas cuyo mercado no es muy competido, a lo mejor trasladan el precio al consumidor, pero otras donde el mercado es más competido y los márgenes son más amplios han tenido que absorber ese crecimiento en el costo, para no reflejarlo en el precio final y, consecuentemente, dejar de ser competitivos frente a empresas internacionales.

Hay sectores donde la industria nacional compite hacia adentro, pero hay muchos otros donde compiten con empresas extranjeras y allí no podemos estar trasladando el costo al consumidor, porque quedamos fuera del mercado.

Crisis frente a otros mercados

Es allí donde las empresas hemos optado por aumentar la eficiencia, por reducir plantillas y reducir costos para tratar de impactar lo menos posible. También hay otras estrategias que se aplican en términos de mercadotecnia. Por ejemplo, en la industria alimentaria se da mucho la modificación de la presentación del producto, haciendo presentaciones con gramaje menor para que el costo sea menor y se ofrezca la posibilidad de adquirir un producto.

Creo que este año vamos a seguir con temas inflacionarios. El estimado es que la inflación rondará en cinco o seis por ciento a finales de 2023, lo cual, por supuesto, seguirá presionando a la economía.

Vamos a seguir viendo ajustes en las tasas de referencia del Banco de México. Esto, como es bien sabido, impacta en el costo del dinero y, como consecuencia, reduce el consumo. Y al reducirse el consumo, la recuperación económica y el crecimiento se ven lentos.

Inseguridad y su relación con la productividad.— Todas las estrategias —en materia económica, en materia de abatimiento de desigualdades, en educación y, desde luego, en seguridad— deben tener indicadores. Si no las mides, no puedes mejorar.

Si nuestros indicadores en materia de seguridad enfocados en la productividad y la competitividad no están dando mejores resultados, evidentemente esto, para cualquier tomador de decisiones, implicaría analizar una modificación de la estrategia.

Yo no he visto de manera pública que en temas de productividad y competitividad se estén manejando estos indicadores. Creo que es importante que se empiece a construir y a trabajar con indicadores que, además, nos permitan no tener sesgos, como sucedió con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.

Entre la más reciente publicación y la anterior encuesta hay diferencias importantes. Pareciera que se resolvió buena parte del problema, pero en realidad los resultados obedecieron al encierro que hubo por la pandemia.

Entonces, hay un sesgo que la encuesta no te filtra.

Reformas laborales y su impacto en las empresas

Es importante tener esos indicadores, que deberían estar asociados precisamente a temas de competitividad, de infraestructura y de delitos como el robo al transporte, el robo de mercancía y la extorsión, que por supuesto es un problema generalizado en le país. Claro, en unas zonas más que en otras.

Las reformas laborales y su impacto en la empresa.— Esas modificaciones, sobre todo hablando del tema de Vacaciones Dignas, impactan de manera considerable en las micro y pequeñas empresas y un poco en las medianas que están más cerca de ser pequeñas.

La realidad es que las empresas medianas tirando a grades y las grandes tienen negociaciones colectivas de trabajo y en muchos casos ya preveían condiciones distintas a las que disponía la Ley Federal del Trabajo.

Es decir, a estas empresas grandes su capacidad económica les permite, en la inmensa mayoría de los cados, ofrecer condiciones de trabajo mejores que las que marca la ley.

Recordemos que la ley marca el piso, marca el mínimo, y de manera directa los trabajadores negocian con sus empleadores las condiciones específicas, que no pueden ser menores que las que marca la ley pero tampoco hay restricciones para que sean mayores.

Es muy común que en los contratos colectivos de trabajo se consideren mejores condiciones no solo en términos de vacaciones sino incluso en primas vacacionales, que también se pagan por encima de lo que marca la ley, o el aguinaldo.

En ese tipo de empresas el impacto (de las reformas) no va a ser muy grande, pero sí lo será en la micro y la pequeña empresa, donde evidentemente la rentabilidad y la solvencia económica no es la misma. En éstas, las prestaciones si están ajustadas a lo marca la Ley Federal del Trabajo.

En término de vacaciones vamos a ver cómo se duplican los costos en esas empresas, porque no es nada más el hecho de tener seis días adicionales (en el primer año de labores) y reponer la ausencia con otro trabajador, para no parar. También está un incremento en la prima vacacional y en el salario diario integrado.

¿Qué es lo que nos preocupa y así lo expusimos en el Senado, cuando se generó el Parlamento Abierto en esta materia? Por supuesto, Canacintra siempre buscará las mejores condiciones para los trabajadores, pero estas mejores condiciones deben venir acompañadas de políticas públicas que permitan a las empresas ser más productivas y más competitivas.

Decíamos en esa ocasión que lo primero que se necesita para tener vacaciones dignas es un trabajo digno, y para que se tenga un trabajo digno se necesita una empresa digna.

Hay que trabajar de forma integral en este tipo de decisiones. Si se aísla el debate y se atienden problemáticas en específico, como el hecho de decir si los seis días de vacaciones eran suficientes o no, se está viendo solo una parte del problema.

Informalidad, el gran reto

Hoy uno de los principales retos a vencer como sector productivo son los altos niveles de informalidad en la economía. Nos da temor que una de las consecuencias de estos cambios sea que las micro y pequeñas empresas, al no poder cumplir, se trasladen a la informalidad.

Es algo que no queremos. Por el contrario. Hemos puesto sobre la mesa la importancia de generar una estrategia, una política pública encaminada a reducir la informalidad, porque esto genera beneficios al trabajador, beneficios colectivos mediante una mayor recaudación y ampliación de la base de contribuyentes.