La jornada de este día terminó temprano para un conductor de un taxi que se vio envuelto en un accidente de tránsito debido al piso mojado y la velocidad en la que circulaba cerca del centro de Mérida.

Los hechos se registraron la mañana de este sábado en la confluencia de las calles 50 y 77, en la esquina conocida como del "Zepelín".

Según se pudo averiguar, la combinación del piso mojado y la velocidad fueron los factores principales del accidente que, para fortuna de los involucrados, no hubo heridos.

¿Cómo ocurrió el accidente en la esquina del "Zepelín"?

Según las versiones, el guiador de una camioneta pick-up al llegar a la calle 50, realizó su alto obligatorio cuando transitaba de Oriente a Poniente, al mirar que en la calle de preferencia se encontraba lejos otro automóvil continuó su marcha, sin embargo, no midió la velocidad con la que el taxi de la ruta a Dzununcán e intentó cruzar la vía. Ante ello chofer de la unidad de transporte intentó frenar para no impactar a la camioneta, sin embargo, por el piso mojado no pudo detener su marcha.

El taxi iba con dirección a esa comisaría meridana ubicada en el sur de la ciudad. -Megamedia.