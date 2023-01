Roban las limosnas de Navidad y Año Nuevo en parroquia de la Miguel Alemán, en Mérida

MÉRIDA.- Una buena cantidad de dinero, producto de las limosnas de las misas de los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, fueron robadas el pasado sábado 7 de enero en la casa cural de la parroquia Sagrado Corazón de la colonia Miguel Alemán de esta ciudad.

El padre Alejandro Álvarez Gallegos, párroco, informó que con ese dinero planeaban impermeabilizar el templo grande.

El sacerdote detalló que desconocen el monto total de las limosnas, todavía lo iban a contar, pero sospechan que era una cantidad importante debido a que es lo recolectado durante las fiestas.

Noticias Relacionadas Detienen a pareja por el robo de unas maletas a turistas de Chichen Itzá

Roban las limosnas en parroquia de la colonia Alemán, en Mérida

La casa cural se encuentra a la vuelta de la parroquia que está frente al parque y, según los primeros reportes, el robo ocurrió en un punto antes de las 7 de la noche o poco después de dicha hora ya que el sacerdote se encontraba celebrando misa.

El padre Álvarez detalló que él se retiró de la casa cural a las 6:45 p.m. y retornó a ella al concluir la misa de las 7:00 pm, momento en el cual se dio cuenta del robo del dinero de las limosnas que fue durante la celebración de las 7 p.m.

Padre Alejandro Álvarez Gallegos

El sacerdote detalló que el o los ladrones entraron por la ventana de la cocina, la cual no tiene protector, y sería era lo único inseguro que había en la casa cural.

Así fue el robo de limosnas en Mérida

De acuerdo a la información recabada por el Diario, los ladrones rompieron el miriñaque y bajaron los cristales.

“Hasta eso ni rompieron los cristales, abrieron mi cuarto que no tenía seguro pero ahí no hay dinero y se fueron a otra habitación en donde estaban las monedas y los billetes”, explicó el sacerdote.

Los responsables forzaron la cerradura y entraron a ese cuarto, en donde estaban las bolsas con dinero. El sacerdote comentó que el ladrón o los ladrones “habrán pensado que no estoy en la casa y cometieron el robo”.

La cocina se encuentra a la mitad de la casa cural y el sacerdote se percató del robo al regresar de la misa de 7 p.m.

“Enseguida llame al sacristán para que viniera y entre los dos encendimos luces y nos dimos cuenta de los hechos”, relató el sacerdote.

Robo de limosnas en parroquia de Mérida

El sacerdote comentó que ha decidido no denunciar el robo: “No agarramos al ladrón infraganti”, expuso. Muchas familias de por aquí de la Alemán han dicho que han denunciado y nada, no se llega a nada, explicó.

Además para él es complicado hacer la denuncia por sus tiempos.

Reforzarán seguridad en la parroquia Sagrado Corazón de Mérida

Este lunes 9 de enero de 2023 acudieron los policías a la escena, tomaron fotos, el sacerdote les platicó lo que sucedió y quedaron en que van a reforzar la seguridad.

El párroco indicó que van a reforzar la seguridad con cámaras de vigilancia y alarmas en la casa cural y pondrán protectores.

Parroquia Sagrado Corazón de Mérida

El padre comentó que no desconfía de nadie y no podría decir quién fue: “No hay denuncia pero vamos a reforzar la seguridad”, subrayó. También detalló que no tiene idea de cuánto fue el monto que se llevaron todavía estaban en eso, para depositarlo en una cuenta.

Son colectas buenas de los fines de semana del 24 y 31 de diciembre pasado, en donde aumenta un poco más la afluencia de feligreses y con ello las limosnas.

El sacerdote recalcó que el dinero que se llevaron es dinero de la comunidad, no de él, y estaban juntando para impermeabilizar el templo grande.

Piden ayuda para encontrar a ladrones de parroquia

El sacerdote Alejandro Álvarez hizo un llamado a los vecinos para que también los apoyen con la vigilancia de los templos y las casas curales.

“Si ven algo inusual que los apoyen”, dijo, “entiendo que la desesperación económica también es un factor, pero la delincuencia nunca para es la manera como se resuelven las cosas, para los delincuentes”, agregó.

El sacerdote dijo que ese dinero que se robaron es mal habido, es de la iglesia, de muchas personas que forman la comunidad.

“Ojalá esta estas personas se conviertan, se arrepientan que devuelvan el dinero de otra manera. Es un dinero que no les va a servir para cosas buenas porque es un dinero mal habido así de sencillo”, sostuvo.

Álvarez Gallegos explicó que esta o estas personas que cometieron el robo no quedan excomulgadas por su acto pero si cometieron un pecado mortal muy grave.

Te puede interesar: Yucatán presentó un menor índice delictivo en 2022

*Recibe en tu celular, computadora o tablet nuestras alertas noticiosas. Dale click a la campanita roja (abajo a la izquierda) de Notificaciones