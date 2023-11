Un incidente durante el registro de Rommel Pacheco Marrufo como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida generó nuevas expresiones internas contra “chapulines” y quienes son considerados advenedizos en el partido.

Integrantes del grupo de fundadores de Morena en Yucatán también levantaron la voz para exigir al Comité Ejecutivo Estatal de su partido que expulse a quienes agredieron a militantes que se estaban manifestando contra Pacheco Marrufo.

El episodio en cuestión sucedió durante el acto de inscripción del exclavadista.

Un grupo lanzó consignas contra el diputado federal, similares a las que se oyeron durante el acto que presidió hace unas semanas Claudia Sheinbaum en Valladolid, y levantó pancartas de rechazo al aspirante, con leyendas en las que se le recordaba su pasado político y se le indicaba que “nunca serás un verdadero morenista”.

Esto no fue del agrado del equipo del legislador, quien antes simpatizó con el PRI y luego fue postulado por el PAN en la elección de 2021. Su asistente personal, identificado como Eduardo Cervera, intentó arrebatar las pancartas en reiteradas ocasiones y lanzó amenazas contra los inconformes, con evidente desesperación.

“Una vergüenza”

El exdiputado local Miguel Candila Noh, uno de los fundadores de Morena en Yucatán, se pronunció contra la actitud de quienes intentaron acallar esa muestra de descontento, cuando todas las expresiones son válidas, libres y protegidas por los estatutos morenistas.

“Un morenista que se manifieste debe ser respetado por otro morenista”, dijo.

El exlegislador manifestó que son una vergüenza las imágenes de agresión en el registro del exatleta, que además denotan que las personas que están llegando a Morena procedentes de otros partidos ni siquiera conocen los estatutos.

Si lo hubieran hecho, apuntó, se darían cuenta de que la persona que agredió a los manifestantes pacíficos debe ser sancionada y expulsada de Morena. Eso dicen los estatutos.

Según indicó, hasta la persona que protagonizó y organizó el acto debe ser sancionada porque los agresores son parte de su equipo.

“No estamos en la época de ocho o cinco años atrás”, puntualizó.

Candila Noh manifestó que este tipo de situaciones se genera por la presencia de “chapulines” que no conocen los ideales de Morena ni los estatutos.

Puntualizó que esos “chapulines” deben ser expulsados del partido.

Nada de payasos

Además de Pacheco Marrufo, el fin de semana también se inscribió como aspirante a la candidatura morenista en Mérida el expanista Manuel Díaz Suárez.

En su discurso en el acto en que dio a conocer su registro, en el parque de La Mejorada, el exdiputado local pidió a los morenistas que no caigan en el rumor de que ya se definió a quien será el candidato de la 4T y dijo que Mérida “no puede ser gobernada por un payaso”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Mérida Aspirantes

Dos se han apuntado como aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida.

Sigue en la polémica

Rommel Pacheco Marrufo se inscribió el viernes pasado, en un acto donde nuevamente hubo manifestaciones en su contra.

Payasos y “reality”

También ya se inscribió el exdiputado Manuel Díaz Suárez. En el acto en que dio a conocer ese paso, en una concentración en La Mejorada, el expanista pidió que no se caiga en el rumor de que ya se impuso a quien será el candidato. “Esta ciudad no puede ser gobernada por un payaso, pues no es un escenario para un ‘reality show’ como otros pretenden”, manifestó el doctor Díaz.