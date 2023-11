En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ayer un grupo de mujeres realizó un tendedero de lonas con fotos de padres deudores de pensión alimenticia en el Parque de la Madre.

“Me causa nerviosismo hablar en público, porque no cuento con medidas de seguridad, mi caso es desde 2015. Es el hermano del diputado Rommel Pacheco… el hombre no paga la pensión de tres infancias con tres mujeres diferentes y en juzgados familiares he recibido mucha violencia. En mi caso al padre de mi hija no le han podido notificar la segunda planilla y al no darse por enterado de lo que debe realmente, se lava las manos…, esto es un tráfico de influencias”, dijo Grecia, madre de familia y empleada.

Tanto ella como quienes acudieron, temen por su persona y sus hijos, pues han experimentado amenazas de muerte, según indicaron.

“Nos estamos aventando a un monstruo político, tengo miedo que algún día digan que agarró a su hija y se fue de Mérida, no hay algún argumento de por qué no paga la pensión y las represalias son a nivel institucional en mi proceso”, indicó Grisel, empleada

“Tenemos una compañera que tiene amenaza de muerte, es la exesposa del presidente dos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Edwin Alberto Morales, él no ha querido pagar la pensión y está amenazando a la mama”, dijo Siloé Fuentes, representante de Ley Sabina contra la Violencia a la Mujer.

Buscan ser escuchadas por ello envían un mensaje a las diversas autoridades, con el objetivo que sus casos sean resueltos y obtenga respuestas positivas, dijo.

“Le hago un exhorto a las autoridades, los juzgados, incluso al mismo diputado para que se pronuncien a favor de las infancias, no pido que el diputado pague la pensión de mi hija no es el punto, me gustaría un acercamiento por parte de el para decirme qué va a pasar”, comento Grisel.

Ley Sabina: en qué consiste

“No es algo que podamos sacar la manga, algo que no ocurrió, es un derecho de las infancias comer, cómo es posible que empiezan un proceso en el 2000 y ya estamos 2023 y sigue todo igual, le hacemos una llamada a la sociedad que se den cuenta que las infancias son familia, no los solapen a los incumplidores, pedimos justicia”, expresó Siloé Fuentes.

Actualmente el grupo Ley Sabina atiende a un total de 120 mujeres, a quienes les brindan atención a modo presencial y virtual, queriendo que las mujeres sean valorades, respetadas y no abusadas, solicitan que los padres se hagan cargo no solo en el aspecto monetario.

“Los niños comen todos los días, no nada más es o son deudor alimentario, sino también el cariño y cuidado que dan las mamas, siendo muchas cosas que conlleva la vida de una infancia.