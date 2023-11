Inmerso en la precampaña que lo conducirá a la candidatura de la alianza Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena afirma que se siente “listo para servir a los yucatecos” y anticipa que ha estado pensando “en diversos nombres” de quienes estarían en su gabinete si le favorece el voto popular.

En amplia entrevista, señala que Yucatán es un punto estratégico para todo México, lo cual queda de manifiesto con grandes proyectos de desarrollo que se están llevando al cabo, pero también significa una medalla para el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Por supuesto que es de gran interés para la Cuarta Transformación acabar en Yucatán con gobiernos que han propiciado la desigualdad, para ofrecer igualdad de oportunidades para todos”, sostiene.

A una pregunta sobre los numerosos expriistas que forman parte de su equipo de primera línea, con toma de decisiones sobre la precampaña, el exdelegado de Bienestar subraya que Morena está abierto a todos los que quieran servir a los yucatecos con los principios de la 4T, sin importar si en el pasado militaron en el PRI, en el PAN o en algún otro partido.

“Y quien critique esto que estamos haciendo se muerde la lengua, porque anda buscando precisamente una alianza con esa marca a la cual está criticando porque los estamos invitando”, apunta.

Morena y la seguridad en Yucatán: ¿se quedará Luis Saidén?

En cuanto a los señalamientos de que la delincuencia se recrudece en los estados donde gobierna Morena y por eso este partido es una amenaza para la seguridad de Yucatán, Huacho Díaz dice que la descomposición viene de años atrás y que no habrá escenarios de riesgo si se continúa invirtiendo en seguridad pública y en hacer más eficientes a las policías estatal y municipales.

El precandidato reconoce que conservar la seguridad es algo que preocupa a los yucatecos y a quienes, no siendo yucatecos, eligieron esta tierra como el hogar de sus hijos. Añade que por esa razón quiere continuar la buena labor que se ha hecho en ese rubro y adelanta su intención de convencer al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda “para que se quede seis años más” al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) si Morena gana la elección.

Joaquín Díaz es el precandidato único de la alianza Morena-PVEM-PT al gobierno del Estado, después de que se impuso en las encuestas internas que promovió el Comité Ejecutivo Nacional morenista.

Huacho Díaz: ¿Por qué quiere ser gobernador de Yucatán?

En la entrevista con el Diario, de la que ofrecemos una versión más amplia en yucatan.com.mx, el exfuncionario dice por qué le interesa ser gobernador de Yucatán, habla del proceso interno de su partido que derivó en la definición de las precandidaturas y de los desafíos que plantea la elección de 2024, entre otros temas.

A continuación, los pormenores de la plática:

¿Por qué quiere ser gobernador de Yucatán?

Porque me siento preparado, me siento listo para servir a los yucatecos y luchar para disminuir la enorme brecha de desigualdad que aún existe en nuestro Estado, que no haya diferencias en el servicio que da el gobierno a la Mérida del Norte y a la Mérida del Sur con los demás municipios.

¿Qué ofrece a los yucatecos? ¿Por qué deben ver como opción a Joaquín Díaz?

Principalmente porque ofrecemos un gobierno con los principios que nos ha enseñado nuestro líder máximo de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con la honestidad, con dar resultados y, algo muy importante, el amor al pueblo, entregarse a servir, muy en especial a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos mayas y a la gente que menos tiene.

¿Hay necesidad de alguna operación cicatriz en su partido después del proceso interno?

Una de las fortalezas de Morena en Yucatán es que salimos en unidad de este proceso, por la sencilla razón de que fue un proceso legitimado por los ciudadanos, al hacer encuestas y darlas a conocer públicamente ante las cámaras de la televisión y de los demás medios. Esto permitió que terminara el proceso en unidad.

Otros partidos lo hicieron a puerta cerrada, nunca mostraron las encuestas. Por allá se dice que ni a los que participaron en su proceso interno les mostraron las encuestas. Eso es oscurantismo y deja muchas dudas.

Morena se atrevió a abrirse a los ciudadanos, a contratar dos encuestas “espejo” aparte de la de Morena, y a mostrar sus resultados. Eso nos legitima como precandidatos. También nos ayuda mucho el alto porcentaje de ciudadanos que respondieron en la encuesta que Huacho es la repuesta.

Además, cumplimos con toda la regla interna. No puse ningún espectacular, ninguna barda. Apostamos a lo más efectivo, que es que a los ciudadanos que nos querían apoyar, los simpatizantes y los militantes de Morena, el Partido Verde y PT, les pedimos que caminaran casa por casa y llevaran el mensaje, o que lo mandaran por Facebook, por WhatsApp, y eso fue muy efectivo para lograr este resultado, que inclusive nos aseguró la candidatura porque mucho se hablaba de la posibilidad del cambo de género, y los que participamos teníamos muy claro que podía ocurrir.

¿Qué representa Yucatán para la 4T?

Yo creo que representa un punto estratégico para todo México. Por eso el presidente destinó el proyecto integral de desarrollo del Tren Maya al sureste del país. Siempre he dicho que este gobierno ha consentido a los yucatecos porque este proyecto integral de desarrollo va a generar bienestar para las familias.

No es un proyecto únicamente de transporte, sino que viene acompañado de un “boom” turístico que se presentará cuando millones de turistas que aterrizan en Cancún puedan venir en unos minutos a Valladolid, a Chichén Itzá, a Izamal, a Mérida, para aumentar el tiempo de pernota que tenemos, que hoy es de 1.8 noches, aproximadamente.

Esto viene acompañado también de un “boom” en el área de la industria, porque vamos a tener transporte de carga que va a facilitar que muchas empresas que no vienen a Yucatán por los altos costos que significa mandar sus mercancías en un tráiler, quizás desde un puerto de Michoacán hasta aquí, ahora podrán unir esta parte de transporte de carga al Transístmico.

Vamos a tener un desarrollo industrial acompañado de los proyectos que vienen en lo futuro, como traer el gas natural, como expandir el calado del puerto Progreso… Esto va a traer consigo el desarrollo que el presidente planteó para el Sureste.

Durante muchas décadas el desarrollo se iba al Norte, se iba al Bajío, al Centro, y tuvieron que pasar casi cien años para que un presidente de México virara a ver al Sureste y le apostara a Yucatán.

Por supuesto que también significa una medalla para la Cuarta Transformación porque el presidente ha puesto las bases para la transformación aquí, pero necesitamos consolidarla, y por supuesto que es de gran interés para la Cuarta Transformación poder acabar en Yucatán con gobiernos que han propiciado la desigualdad, para ofrecer igualdad de oportunidades para todos.

En caso de ganar la elección de gobernador, ¿hará cambios administrativos?

Bueno, no he pensado en eso. Ahora estamos concentrados en la precampaña, luego en la campaña, pero nos va a servir este período que estamos viviendo para escuchar a los diferentes sectores. Ya empezamos a reunirnos con diferentes sectores de la sociedad y creo que las voces ciudadanas te van diciendo qué cambios requiere el gobierno, que tiene que estar comparado con el servicio que hoy recibe la ciudadanía.

La ley indica que en los primeros seis meses de gobierno haces el Plan Estatal de Desarrollo y creo que para ese momento ya podríamos hablar de qué cambios se podrían hacer en lo general en el gobierno.

¿Tendrá Huacho Díaz libertad para armar su gabinete o se lo impondrán?

Totalmente (podrá). Yo creo que en Morena se ha demostrado una total libertad para ejercer los cargos públicos. Incluso, he estado pensando en diversos nombres. Por ejemplo, reconozco lo bueno que se ha hecho en Yucatán, que además del desarrollo económico que el presidente quiere para los yucatecos tenemos que mantener la seguridad.

Algo que le preocupa al yucateco es mantener la seguridad y la tranquilidad con la que vivimos, y no solamente a los yucatecos que nacieron acá sino a los yucatecos que nos adoptaron para que Mérida o Yucatán sean el hogar de sus hijos. Los considero tan yucatecos como nosotros porque abrazaron nuestras costumbres y vienen para que sus hijos sean felices. Nosotros queremos continuar esta labor que se ha hecho en seguridad y quiero convencer en el futuro al comandante Luis Felipe Saidén para que se quede seis años más.

Un comentario reiterado es que la delincuencia se ha recrudecido en estados gobernados por Morena y que esto es una amenaza para Yucatán. ¿Qué puede decir de esto?

Pues mira, viene de muchos años esta descomposición, que tiene mucho que ver también con la desintegración familiar. Afortunadamente, en Yucatán cuando hablamos de inseguridad hablamos de robos a casa habitación, de robo de autopartes, delitos que no se pueden comparar con los balazos que escuchamos en otras entidades.

Creo que eso tiene que ver con la forma de ser de los yucatecos. Los yucatecos somos una sociedad, todos educados en valores, y hay una comunidad en solidaridad aquí. El yucateco deja la puerta abierta, deja la bicicleta en la puerta, y generalmente no hay robos de este tipo en las colonias o en los municipios. Tiene mucho que ver con la forma de ser de nosotros.

Me refiero a otro punto. Lo que se dice es que si llega Morena al gobierno en Yucatán habrá una descomposición en materia de seguridad…

No si continuamos invirtiendo. Tenemos que hacer mucha inversión, en más cámaras de seguridad, en hacer más eficientes a las policías, no solo la estatal sino las municipales, y que haya una perfecta coordinación con las otras fuerzas federales, como la Guardia Nacional y la Sedena. Yo confío en que Yucatán por muchos años más será seguro.

¿Le concede ventaja en la contienda el hecho de haber sido delegado de Bienestar?

Yo creo que los cargos no le dan ventaja a nadie sino que le dan oportunidades. Oportunidad de demostrar si das resultados en el cargo que tuviste y los valores que ejerces en el cargo. En mi caso puedo decir que dimos resultados. En dos años consecutivos, y fue publicado en el Diario, la secretaria Ariadna Montiel nos calificó a la delegación de Bienestar en primer lugar nacional en eficiencia, que es llegar al mayor porcentaje de ciudadanos del Estado de acuerdo con la población.

Y esto se logró gracias a que pudimos hacer un trabajo en equipo y pudimos delegar en nuestros compañeros que colaboraron con nosotros para que los apoyos lleguen a su destino final. Y los valores que ejercimos en el cargo, uno de ellos es la honestidad, y segundo, la sensibilidad social. ¿Qué te da la sensibilidad social? Tener empatía con el ciudadano porque has vivido las necesidades que el ciudadano tiene.

Cuando hay una autoridad insensible, muchas veces es porque llega al cargo pero nunca ha vivido las necesidades de la gente. Entonces, no entiende cuando la gente acude a ellos y les expresa el dolor que puede sentir una madre de familia, un padre de familia, que su hijo no sea atendido en un hospital o que no sea curado en un hospital y tenga que prestar dinero para llevarlo a un hospital privado, o la preocupación que tiene un padre de familia cuando su hija se tiene que ir lejos a estudiar y tiene que encomendarla en otro lugar.

Los que hemos pasado por este proceso tenemos esa sensibilidad social que nos hace atender a la gente de manera eficiente y con la humildad que el presidente siempre nos pidió.

¿Cómo avizora la campaña electoral? ¿Qué espera de sus adversarios políticos?

Pues ahorita estamos muy concentrados en la precampaña, que es visitar a los militantes y a los simpatizantes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. En su momento, en la campaña podríamos dar una opinión de lo que esperamos de los adversarios.

En este momento nos concentramos en lo interno, pero por mi parte será una precampaña y posteriormente una campaña donde con respeto marquemos las diferencias de los dos proyectos que la gente va a tener que definir el próximo año, entre aquellos que han propiciado desigualdad por su estilo y manera de gobernar para unos cuantos, o lo que representa la Cuarta Transformación, que es bienestar para todos e igualdad de oportunidades.

Hay señalamientos sobre los numerosos priistas que tiene en su equipo de precampaña, con puestos claves en la toma de decisiones. ¿Qué responde a eso?

Bueno, primero que nada decir que mi padre fue dos veces alcalde en San Felipe por el PRI, y no por ser priista fue una mala persona. De él aprendí que servir a los demás es un alimento para el alma. Además, mi padre fue dirigente de pescadores a nivel Península –Yucatán, Campeche y Quintana Roo– y servía 24/7 (las 24 horas de los siete días de la semana). Cuando había un descompresionado metía un colchón a una camioneta con caseta y lo acompañaba hasta Isla Mujeres sirviendo a los pescadores de todo el litoral de la Península. Allí aprendí cómo servir con entrega total todos los días a los ciudadanos.

Segundo, decir que en 2018 no solo hubo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen. Realmente el presidente hizo una refundación de la vida política de nuestro país y ahora la doctora Claudia (Sheinbaum) lo ratificó cuando vino a Valladolid, cuando dijo que había que abrir la puerta para todos los ciudadanos que quieran venir y abracen los principios de la Cuarta Transformación.

Y nosotros estamos abiertos a que todos los yucatecos, a que todos los liderazgos municipales, distritales o estatales que quieran venir a servir a los yucatecos de acuerdo con los principios de la Cuarta Transformación, lo puedan hacer sin importar si en el pasado militaron en el PRI, en el PAN o en algún otro partido.

Hoy estamos armando una nueva mayoría que pueda en el futuro ofrecer a los yucatecos un proyecto de Cuarta Transformación consolidada en Yucatán, brindando igualdad de oportunidades para todos.

Y quien critique esto que estamos haciendo, pues se muerde la lengua porque anda buscando precisamente una alianza con esa marca a la cual están criticando porque los estamos invitando. Morena es un partido que respeta la diversidad de opiniones y estamos de puertas abiertas para todos los yucatecos sin importar en qué partido hayan militado.

En el PRI, en el PAN, en Morena, en todos los partidos hay gente buena, hay gente mala, hay gente peor, y nosotros estamos invitando a todos los yucatecos de buen corazón que quieran trabajar por su Estado conmigo.

¿Cuáles son los desafíos que avizora en la elección de 2024?

El desafío principal es lograr una revolución de las conciencias. Y allí hago un llamado a los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación a que vean cómo hicimos la interna: casa por casa, hablando con la gente, compartiendo el mensaje de qué es la Cuarta Transformación y cómo está cambiando la vida de los mexicanos y queremos que cambie para bien la vida de los yucatecos.

El desafío mayor es que logremos ese cambio de mentalidad y transformemos las conciencias para ganar la voluntad de la mayoría de los yucatecos.

¿Teme guerra sucia?

Seguramente la habrá. De hecho, muchas veces hay páginas apócrifas que sacan diversas versiones, pero me encanta leer los comentarios porque hasta en esos ataques que nos hacen el 80 por ciento de los que reaccionan les dicen que se están muriendo de miedo y por eso están atacando a Huacho Díaz Mena.

La gente ya no es tonta y se da cuenta realmente. La gente sabe ver cuándo es un ataque infundado y esa misma gente nos defiende.

¿Qué le faltaría al Yucatán de sus sueños?

Que el bienestar sea para todos. Yo sueño con un Yucatán en el cual los jóvenes no tengan que pasar por las dificultades que yo viví en mi juventud. Yo salí de San Felipe a los once años de edad, a estudiar en Tizimín la secundaria, a vivir en una casa ajena, donde tú eres tu propio tutor, desde los once, doce años.

Luego vine a estudiar la prepa a Mérida y la carrera en el Tecnológico de Mérida, y trabajé como mesero en un restaurante de San Felipe los fines de semana y en un restaurante del Fiesta Americana , el café Montejo. Hoy, treinta y tantos años después, me encuentro en el territorio, en los municipios, en las comisarías, a jóvenes con esas mismas ilusiones de una carrera, y creo que en el gobierno estatal podría darles esas oportunidades con mayor oferta educativa de nivel superior y becas para que puedan realizar su sueño.

Que si ya estudiaron una carrera no se tengan que ir de Yucatán para buscar un empleo bien pagado sino que generemos aquí los empleos bien pagados. También yo pasé por eso, yo me fui a Cancún a vivir, porque en aquel entonces no había tanto turismo en Yucatán. Estudié Administración de Empresas Turísticas, trabajé en un hotel de Cancún desde “bellboy”, telefonista y recepcionista hasta gerente del hotel en un lapso de tres años.

Vivir lejos de Yucatán también me hizo sentir lo que sienten nuestros hermanos migrantes que se van a Estados Unidos, a otros estados, y eso te da mucha sensibilidad social para que en el Yucatán de nuestros sueños nadie se tenga que ir para que le vaya bien y tenga bienestar, sino que generemos las condiciones para que aquí los jóvenes que están terminado una carrera y quieren empezar un negocio, su gobierno les dé las herramientas de financiamiento para hacerlo.

En el Yucatán de mis sueños también quisiera que las mujeres se sientan orgullosas de ser mujeres y que tengan el respaldo de su gobierno para que su felicidad no dependa de que haya un hombre que les dé la parte económica, sino que ellas se puedan preparar, puedan hacer un negocio y que el gobierno las impulse para empoderarlas y que les pueda ir bien.

Yo que soy de campo, desde niño trabajé la pesca con mi padre y mi abuelo me llevaba a ordeñar vacas en su rancho. Llevo más de 27 años trabajando en el campo y en el Yucatán de mis sueños quisiera que los hombres de campo puedan aspirar ya no ir a sus milpas y a sus parcelas en una bicicleta sino ir en una buena moto y, ¿por qué no?, aspirar a ir en una camioneta porque el campo esté apoyado realmente.

Antes, a la Secretaría de Desarrollo Rural la veíamos rebosando de campesinos llevando proyectos. Hoy está completamente vacía, ¡hasta te asustan si vas! Yo quiero regresar a los campesinos a los proyectos productivos y que impulsemos el campo de acuerdo con la misión de cada región, que el campesino sienta que es negocio trabajar en el campo y que con eso pueda salir adelante.

En el Yucatán de mis sueños quisiera que mis colegas maestros –fui maestro de Telesecundaria, del Colegio de Bachilleres, director de un Cobay, delegado de la SEP, conozco el sistema educativo completamente– sean revalorizados en la labor que realizan. El maestro es el guía de una comunidad, es el líder de una comunidad, y debe verlo el gobierno como el aliado principal para formar a los ciudadanos del futuro que queremos.

Para eso el maestro debe tener bienestar en su familia, tiene que tener un salario digno, y es muy importante que trabajemos hacia la homologación de los ingresos del magisterio.

El presidente de la república cumplió con esa revalorización que prometió, ha nivelado incluso a los trabajadores, a los intendentes, a los administrativos, pero todo lo que se pueda desde el gobierno del Estado quisiera hacerlo.

Y finalmente, en el Yucatán de mis sueños yo quisiera que los adultos mayores tengan una plenitud feliz, que tengan bienestar, que sean felices en el lugar donde nacieron.

Siempre les digo a los adultos mayores que si bien en la Constitución ya está como un derecho que tengan una pensión para que puedan vivir la plenitud de su vida dignamente, hace falta que el gobierno estatal les brinde espacios culturales, espacios de recreación, espacios donde puedan hacer deporte…

¿Cómo es un día normal en la vida de Huacho Díaz?

Bueno, te explicaría dos tipos de día normal. Un día de trabajo normal es levantarme a las cinco de la mañana, hago un poco de ejercicio, desayunamos, por lo general en la mañana revisamos la agenda del día y si hay que atender a algunas personas. Nos vamos posteriormente de gira a los municipios y las colonias en que nos toque.

Antes lo hicimos en Bienestar. En la mañanita dábamos entrevistas de radio desde las cinco y media de la mañana y posteriormente nos íbamos a territorio, a convivir con la gente.

Me molesta mucho cuando me hacen una agenda con pocos eventos. Me gusta estar ocupado todo el día en territorio porque eso es lo que nos ha dado resultado a lo largo de 23 años de participar en la vida pública. Más que aire tenemos tierra. Como dice el presidente, no quiere funcionarios de escritorio sino de territorio, y eso es lo más efectivo.

Regreso a Mérida a las 9 ó 10 de la noche. A veces tenemos alguna reunión con el equipo para revisar temas, y cuando estoy en la ciudad de Mérida trato de ir a comer a la casa como a las tres y media o cuatro de la tarde, aunque sea media hora, y retomo las actividades a las cinco.

Ahora, un día que no sea hábil sino que sea un día de asueto, pues es de mis favoritos, porque mayormente son fin de semana. Salimos a las cinco de la mañana de Mérida rumbo al rancho con mis hijos Huachito y Julián. Cuando Wendy (su esposa) puede ir a San Felipe a quedarse, pues nos acompaña, y ese día es mi favorito, pues nos vamos al monte, nos metemos entre el ganado, a montar caballo, a enseñar a mis hijos cómo revisar los trabajos que se hicieron en la semana.

Eso nos lleva hasta las cinco de la tarde, para regresar a la ciudad de Mérida. Te desintoxicas realmente, te olvidas de la ciudad, de las presiones y del estrés. Y es una bonita forma también de convivencia con mis hijos, de muchas horas en las cuales les puedo platicar experiencias pasadas que mi papá y mi abuelo me contaban. Eso es un aprendizaje también para mis hijos.

Yo siempre les digo que mi papá me llevó a trabajar con él toda su vida. Cuando fue panadero en la panadería de mi abuelo paterno me llevaba para ayudarlo. Luego fue pescador y me llevaba al mar. Después trabajaba como presidente municipal, y algo que nunca he contado y te voy a contar: yo conocí de niño, a la perfección, el basurero de mi pueblo. Sabía las partes del basurero donde se separaban el vidrio y la materia orgánica, porque los sábados, cuando era presidente municipal, mi papá se metía a recoger basura con los recolectores y nos llevaba a sus hijos, los dos más grandes, a recoger basura con ellos todo el día del sábado. Almorzábamos después en el basureo con los que trabajaban en esta actividad.

Después mi papá tuvo otros tipos de trabajo, en el campo, en el rancho, y siempre nos llevó a aprender. Por eso yo fui mesero en el Fiesta Americana, porque mi papá fue mesero en el restaurante de Vaselina en San Felipe. Algo que nadie sabe es que el último día de mi papá como alcalde dijo: aquí se acabó el trabajo de presidente municipal y, como no tenía empleo, se metió de mesero y nos llevaba a ayudarlo. Allí aprendí a “meserear”.

Esto te forma y yo lo aplico también con mis hijos.

¿Cuántas horas duerme?

Cinco horas, en promedio. De por sí soy nocturno. Por las noches, cuando mi familia ya se durmió, me siento a veces a leer, a revisar el Facebook, el inbox, que tengo más de 15 mil inbox sin leer, y me voy para atrás y voy respondiendo a veces al azar a los que alcanzo a leer. El WhatsApp también. Soy muy apegado a WhatsApp y no me gusta que haya un mensaje sin leer.

En las últimas semanas he tenido más de tres mil mensajes sin leer y voy respondiendo siete u ocho días después, pero respondo. Todo esto lo hago entre once de la noche y una de la mañana en que el cansancio me hace dormir.

¿Algún mensaje final?

Quiero invitar a todos los yucatecos a que participemos. Cuando los ciudadanos participan en las actividades públicas de su municipio y su Estado, tomamos el destino en nuestras manos y definimos el futuro. Tengan la seguridad de que si un servidor, Huacho Díaz Mena, cuenta con la voluntad de la mayoría de los yucatecos, nos vamos a entregar en cuerpo y alma para sacar adelante a Yucatán.

