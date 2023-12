Un grupo de extrabajadores del Ayuntamiento de Acanceh realizó una protesta frente al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, en contra del magistrado César Ferreyro Rosado a quien acusaron de corrupto.

“Sabemos cómo solucionar su problema, pero como somos trabajadores del Estado, pues nos tienen limitados hasta ciertas cosas”, le habrían dicho a uno de los abogados por personal del Tribunal, según relató el señor Lorenzo Cauich. Él y otra persona de nombre Roberto Cahum explicaron que desde el 2007 iniciaron una demanda laboral en contra de la comuna de Acanceh por despido injustificado en ese mismo año, donde ambos laboraban como fontaneros. “Ya nos cansamos de que nos estén haciendo dar vueltas y vueltas, nos mandan a la Fiscalía, nos regresan aquí, ya dimos más de 100 vueltas y no nos resuelven nada”, comentó el señor Roberto.

Dijo que en el problema es que aunque ya hubo una sentencia a su favor, el Ayuntamiento de Acanceh se ha negado a pagar y las autoridades no hacen nada para obligarlos. “Este año se ordenó un embargo, pero no se hizo que porque se tenían que embargar ambulancias y no sé qué tantas cosas, entonces ya no se hizo. Dicen que por nuestra culpa van a afectar a gente enferma o a la población”, señaló.

También comentaron que son 10 personas quienes aún tienen la esperanza de recibir una liquidación adecuada por el despido injustificado, cifra que asciende a poco más de 7 millones de pesos.

“Ahora el alcalde Mario Cruz dice que no puede pagarnos que porque no tienen recursos, que el gobierno del Estado no manda dinero y que les recortaron presupuesto, con eso se justifica, pero ya nos cansamos de que las autoridades no hagan nada”, comentó Cahum Ku.

“Ahorita lo que va hacer el abogado es ir a la tesorería a averiguar cómo están las finanzas del municipio y vamos a buscar que el Congreso del Estado nos ayude para que nos paguen”, dijo el señor Lorenzo. Los hombres permanecieron con pancartas frente a las instalaciones del tribunal y se retiraron minutos antes de las 9 de la mañana.- Gabriel Chan Uicab