Un grupo de ciudadanos, registrados como auxiliares ante el Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que llevarán al cabo diversas actividades en la entidad con el fin de promover la aspiración de Eduardo Verástegui como candidato independiente a la presidencia de México.

Entre las actividades está un Firmatón que se llevará al cabo el sábado 9 en el fraccionamiento Las Américas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con el fin de conseguir las firmas necesarias para el registro de Verástegui, que en su caso sería el 1% de la lista nominal.

El anuncio se hizo en rueda de prensa que encabezó Ricardo Mendoza Elizondo, coordinador jurídico de promoción de apoyos ciudadanos en Yucatán.

Lo acompañaron Nicte Há Aguilera Silva, coordinadora regional de la Estructura Relámpago de Eduardo Verástegui, y Alejandro López Munguía y José Héctor Sosa Godoy, asesor ejecutivo y coordinador de “Los Notables de Yucatán”, respectivamente.

“Muchos mexicanos nos sentimos huérfanos de representación en la política. Actualmente ningún partido representa nuestros valores y necesidades de política pública de manera abierta”, indicaron.

En ese sentido, dijeron, el apoyo a Verástegui se debe a que es la única persona que enarbola la protección de la vida en toda etapa de desarrollo, promueve y protege la familia natural, garantiza el derecho de los niños a recibir educación científica y libre de ideología, respeta y garantiza el ejercicio de las libertades individuales, y justifica y fortalece la participación ciudadana en todos los niveles del servicio público.

No es un comrpomiso

Para ello pidieron el apoyo de la ciudadanía, invitándola a firmar, pues hasta ahora solo se han logrado unas 2,500 de las 17,000 que se requieren en Yucatán. A nivel nacional necesitan conseguir 966,435 firmas en al menos 17 estados hasta el 6 de enero de 2024.

“Firmar no compromete tu voto. Firmar nos va a permitir que haya una propuesta diferente”, señaló Mendoza Elizondo.

“Cualquiera puede decidir libremente y en secreto, como ha sido siempre, su voto. No estamos afectando, no estamos dividiendo, no estamos creando confusión, al contrario, estamos invitando a este ejercicio ciudadano que hoy más que nunca es necesario para todo México”, agregó Mendoza, quien en el pasado coordinó el movimiento Frena en Yucatán.

Por su parte, Nicte Há Aguilera, quien es presidenta de la asociación “Más vida, más familia” y que en 2021 fue candidata a la gubernatura de Campeche por el Partido Encuentro Solidario (PES), recalcó que Verástegui es un candidato que verdaderamente representa a los ciudadanos e invitó a la ciudadanía a que se comprometa a defender los valores y combatir la corrupción.

Entre otras actividades, los promotores de Eduardo Verástegui han visitado tianguis, mercados y colonias, y han realizado proyecciones gratuitas de la película “Sonido de libertad”.