En la lucha por obtener regiones cada vez más verdes en el mundo, Yucatán refuerza lazos internacionales para hacer frente a la crisis ocasionada por los efectos del cambio climático, indica un boletín.

El gobernador Mauricio Vila Dosal, como hemos informado, participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023 (COP28), en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

En su tercer día de actividades en este encuentro, Mauricio Vila Dosal sostuvo reuniones de trabajo con directivos de Regions4, una red global que representa a 41 gobiernos regionales de 21 países en cuatro continentes en iniciativas ante la ONU; con el CEO de Cemex, Fernando González, para abundar sobre el cambio climático, así como con el encargado de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México, Sultán Mohamed Saeed AlTaei.

Me dio gusto platicar con el Sultán Mohamed Saeed AlTaei, Encargado de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México, en el marco de la COP28 en Dubai, platicamos sobre los proyectos con los que protegemos el medio ambiente en Yucatán y reiteramos la disposición de trabajar juntos.

Al sostener un encuentro con la directora del Programa de Biodiversidad de Regions4, Renata Gómez, y el secretario general en funciones y director ejecutivo de Regions4, Jordan Harris, Mauricio Vila Dosal expuso las acciones que se emprenden desde Yucatán priorizando la lucha contra el cambio climático y realizando esfuerzos de conservación.

Ante líderes subnacionales y defensores del medio ambiente de diferentes partes del mundo reunidos en Dubái, el gobernador señaló que en Yucatán se cree en el trabajo en equipo con la sociedad civil, empresas, los distintos niveles de gobierno y sectores, así como con las organizaciones no gubernamentales.

Yucatán compartió los proyectos en que participa y promueve a través de iniciativas como GCF Task Force, Race to Zero, Race to Resilience, y encuentros en los que fue sede, como Biosphera y Smart Cities. La entidad es usuaria en la plataforma RegionswithNature y forma parte del acuerdo Kunming con el que se protege la biodiversidad, con la convicción de que la acción colectiva e integradora es la clave de la victoria en esta causa.

“Los invito a unirnos y colaborar juntos por un mundo más verde y sostenible, para garantizar un impacto a largo plazo y escalable de las estrategias que estamos creando en nuestras regiones, al tiempo de enriquecer y mejorar nuestro trabajo a favor de todos los habitantes”, afirmó Vila Dosal.

También aseguró que el compromiso es atender rápidamente la emergencia climática, invirtiendo en iniciativas locales con impacto global, asegurando la preservación de los ecosistemas y fomentando la cooperación entre gobierno, empresas privadas y sociedad civil, garantizando que nadie se quede atrás.

“Como gobiernos regionales y locales estamos liderando la lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que trabajamos por la conservación y preservación de la biodiversidad. Tenemos la gran responsabilidad de aumentar las políticas federales sobre cambio climático y biodiversidad, con el compromiso de crear planes y estrategias innovadoras e integrales que aporten soluciones a los desafíos que surgen día a día.

“Es nuestra obligación colaborar para la mejora de la humanidad”, dijo el titular del Ejecutivo.

“No sólo para los que residen en nuestra región, sino para el mundo entero. Con esfuerzos combinados, hemos logrado avances como gobiernos regionales en este camino y así debemos seguir avanzando”, señaló.

Continuando con su agenda de trabajo, el gobernador sostuvo una reunión con el CEO de Cemex, Fernando González. Dialogaron sobre el cambio climático y con quien reiteró el compromiso de seguir impulsando la innovación para combatir esta crisis, toda vez que Cemex ya cuenta con una planta en Yucatán, por lo que se busca incrementar el uso de residuos como combustible alterno de sus hornos, utilizando 1,700 toneladas de residuos mensuales que se transforman en energía.

Por último, sostuvo una reunión con el encargado de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México, Sultán Mohamed Saeed AlTaei, con quien abundó sobre los proyectos con los que se protege el medio ambiente y su diversidad en Yucatán, a quien le reiteró la disposición y compromiso de trabajar en equipo para combatir el cambio climático.