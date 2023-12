El gobernador Mauricio Vila Dosal dio inicio al Programa de Movilidad Internacional 2024, con el que 500 jóvenes sobresalientes de universidades públicas y privadas, en su mayoría mujeres y estudiantes del interior del estado, viajarán a universidades de Estados Unidos y Canadá para seguir preparándose, se indica en un comunicado.

El esquema estatal de este año también considera brindar esta oportunidad a 50 docentes yucatecos de instituciones de educación básica, media superior y superior para fortalecer sus habilidades y metodologías de enseñanza del idioma en la universidad de Lakehead durante una estancia de tres semanas en Canadá.

Se eligió a cinco estudiantes de posgrado, quienes estarán un año estudiando una maestría en la universidad de Regina, también en Canadá.

Al dirigir su mensaje, Vila Dosal señaló que, como se comprometió en 2022, se envió a 170 jóvenes al extranjero; en 2023, el doble, con 340 jóvenes y este año la cifra alcanzó a los 500 jóvenes, 50 maestros y cinco jóvenes para estudiar maestrías con todo pagado. El gobierno del Estado cubre los gastos de avión, hospedaje, el curso de la universidad y sus alimentos, para que no tengan que gastar de más.

“Estamos dirigiendo, sólo en la modalidad de posgrados, más de medio millón de pesos por cada uno de los cinco estudiantes, y yo siempre digo que no estamos gastando sino invirtiendo en lo más preciado que tenemos, que es nuestro capital humano y nuestros jóvenes”, apuntó el gobernador.

Éstos “son los que construirán el futuro de Yucatán en los próximos 20 ó 30 años y esta es la mejor inversión que puede hacer un gobierno para que sean los yucatecos quienes aprovechen las oportunidades y buenos empleos que se están generando en Yucatán”, aseveró Vila Dosal en presencia de la cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter.

El estudiante Julio César May Pacheco, oriundo de Tekax, quien fue beneficiario de este esquema en 2023 y se preparó en la universidad de Saskatchewan en Canadá, señaló que el programa de Movilidad Internacional es una experiencia inolvidable, por lo que le agradeció el respaldo a os jóvenes yucatecos.

Impacto

“Este programa impactó positivamente en mi vida y me hizo ver la importancia del idioma inglés y las oportunidades que nos brinda en el área laboral. Gracias, gobernador, por crear estas oportunidades y confiar en nosotros los jóvenes, el futuro de Yucatán y México, ya que sin su trabajo y gestiones esto no sería posible”, aseguró el estudiante en la carrera de Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales de la Universidad Tecnológica del Mayab.

En ese marco y ante la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Isabel Rodríguez Heredia, el gobernador atestiguó la firma de convenio de colaboración con la US-México Foundation para el programa de pasantías en Washington, D.C., para estudiantes y recién graduados de Yucatán, para que realicen prácticas profesionales por tres meses en diferentes organizaciones del sector privado y público, así como “think tanks”, organismos internacionales, consultoras y firmas de abogados, entre otras.

Acerca de esta cooperación, el director de operaciones de US-Mexico Foundation, Guillermo Peralta, dijo “No me queda duda del potencial que tiene Yucatán para fomentar esta relación y a México en el mundo. Están haciendo algo aquí que no se está haciendo en muchos lugares, están creando capacidades en todos los estudiantes que son muy relevantes, hoy más que nunca, y eso es algo emocionante para su futuro”.

Acompañado de los titulares de las Secretarías de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, y de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán (Siies), Mauricio Cámara Leal; Vila Dosal indicó que a Yucatán le está yendo muy bien, muestra de ello es que se alcanzaron logros históricos obteniendo en los últimos años récords en crecimiento económico, generación de empleos, salario promedio más alto, mayor atracción de inversión extranjera y logrando sacar a 236 mil yucatecos de la pobreza.

“Tenemos el plan de disminuir la pobreza y sabemos que eso sólo lo logramos con empleos mejor pagados, esto es con la visión de aprovechar las grandes oportunidades, por lo que queremos convertir a Yucatán en una nueva frontera con Estados Unidos, por lo que se están construyendo dos nuevas centrales, la ampliación del ducto de gas natural y del Puerto de Altura de Progreso, con lo que Yucatán tendrá todo para traer a las mejores empresas del mundo y generar los empleos que ustedes necesitan: bien pagados y con seguridad social”, indicó el gobernador.

Ante los estudiantes y padres de familia, el gobernador compartió que desde el gobierno del Estado se creó una página llamada “Ve con tu beca”, en la cual los jóvenes podrán encontrar todas las convocatorias de las embajadas y universidades de los viajes al extranjero, además de las becas que brinda la administración estatal, para seguir preparándose.

Al hablar sobre el impulso en el aprendizaje de inglés, Vila Dosal señaló que se implementaron estrategias como la Agenda Estatal de Inglés con lo que desde preescolar se empiezan con ambientes bilingües, el programa de Movilidad Internacional, así como después de más de 20 años se logró enviar a 90 jóvenes yucatecos a trabajar en Disney.

Asimismo, agregó Vila Dosal, logramos incorporar al programa de Movilidad Internacional a las universidades canadienses Lakehead University, Cambrian College, University of Manitoba y el Camosun College, así como a la estadounidense University of Notre Dame, que se suman a las universidades de Simon Fraser University, St. Lawrence College, McGill University y University of Regina de Canadá y a la Michigan State University e Indiana University of Pennsylvania de EstadosUnidos, logrando enviar 160 alumnos más que en 2023.

“Necesitamos capacitar para cuando lleguen las oportunidades que hay en estos momentos; los estamos preparando para que sean las y los yucatecos quienes lo aprovechen y por eso a Yucatán le está yendo mejor que al resto del país, porque lo estamos haciendo unidos y seguiremos haciéndolo juntos, así que, quiero decirles que no hay imposibles y pueden lograr lo que quieran trabajando y esforzándose cada día”, concluyó el gobernador.

Respecto al total de alumnos de posgrado, cuatro son mujeres y un hombre, provenientes de Valladolid y Mérida, de licenciaturas de Cirujano Dentista, Diseño Multimedia, Relaciones Internacionales, Ingeniería en Datos e Ingeniería Física, quienes se beneficiarán con una estancia completa de un año en la Universidad de Regina en Canadá.

De los 50 docentes de inglés que viajarán, 19 de ellos son hombres y 31 son mujeres, repartidos en 17 de educación básica, 7 de media superior y 28 más de superior, provenientes de 20 municipios como, Mérida, Acanceh, Akil, Chumayel, Dzidzantún, Huhí, Hunucmá, Izamal, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Telchaquillo, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Ucú, Umán, Valladolid, Xcunyá y Yaxkukul. Los docentes tendrán su estadía por tres semanas en la universidad de Lakehead.