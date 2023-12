El proceso electoral podría generar un escenario económico complicado durante el primer semestre del próximo año, pero a pesar de eso se espera buen crecimiento, esto debido a que los partidos políticos generan mucha derrama económica, anticipó ayer Beatriz Eugenia Gómory Correa, presidenta de la Coparmex- Mérida,

“En el segundo semestre vamos a ver cómo se dan las cosas, depende de los resultados electorales y sobre todo de la estabilidad que esperamos se dé y después de las elecciones se mantenga. Que tengamos un clima en paz, de concordia, que los que pierdan acepten la derrota”, manifestó Beatriz Gómory.

Entrevistada en las instalaciones de la Coparmex, donde ofreció una comida a los medios de comunicación con motivo de la navidad, la empresaria declaró que en este año que está por concluir se terminó de consolidar a las empresas afectadas por la pandemia de Covid-19.

“Luego de la pandemia vino un periodo de recuperación, y en este 2023 que está por terminar se consolido el crecimiento, que si bien no fue muy grande si fue constante y sostenido”, aseguró.

Sobre el tema de la inflación, Beatriz Gómory señaló que se logró controlar hasta cierto punto, al llegar a estar hoy entre 4.5 y 5%, lo cual es bueno si se toma en cuenta que el objetivo del Banco de México es llegar al años 2025 con un 3%, “entonces se va en la línea correcta, eso ayuda tanto al bolsillo de las familias, como a las empresas”.

Lento

Para el próximo año —dijo— que esperan seguir creciendo, pero el ritmo de crecimiento pronosticado sería un poco más lento que en 2023.

“El primer semestre del año es un semestre complicado porque son tiempos políticos electorales, y eso siempre mueve un poquito todo el tema económico, pero se espera buen crecimiento porque hay mucha derrama económica por parte de los partidos por el presupuesto que ellos tienen”, comentó.

Añadió que en el segundo semestre se prevé más lentitud y los resultados dependerán de la estabilidad, que esperan se dé después de las elecciones.

“Esperamos que luego de las elecciones se mantenga un clima en paz, de concordia, que los que pierdan acepten la derrota. Esperemos que no haya conflictos pos electorales, porque todo eso da certidumbre a la economía, si hay problemas en ese sentido entonces da un ambiente de incertidumbre que no queremos y no deseamos”, puntualizó.

Por otra parte, la dirigente manifestó que permanecerán pendientes de las reformas laborales, de las cuales ven con buenos ojos el que se haya puesto en pausa la iniciativa para reducir las horas laborales y que se analice con mayor detenimiento el año que viene, por todo lo que implica.

“Nos parece que para ese tipo de reformas las empresas se tienen que ir preparando. Que de golpe te metan este tipo de reformas si crea cierta preocupación en el sector privado”, opinó la empresaria.

Por eso —continuó— , les parece necesario realizar buenos estudios y ver hasta dónde aguantan las empresas estas cargas laborales que se están imponiendo, porque como siempre se ha dicho para las micro y pequeñas empresas es más complicado.

Consideró que para las medianas y grandes empresas, que tienen más estructura, más maneras de implementar temas tecnológicos y de innovación siempre es más fácil, pero para las pequeñas es complicado y cabe recordar que la mayor cantidad de empresas en el país son micro y pequeñas empresas.

Relocalización

En otros temas económicos, la empresaria recordó que en 2022 Yucatán fue el tercer estado que aprovecho las oportunidades de la relocalización de empresas. “Después de Nuevo León y Coahuila, fue Yucatán con el 8% del aprovechamiento de esta inversión extranjera directa”, dijo.

“Esperamos que en 2024 también seamos un polo de atracción de inversiones. Con todo lo que se está dando, ojalá que conservemos nuestro tema de seguridad que es una ventaja competitiva con respecto a los demás estados del país, así como el tema de la certeza jurídica, del buen ambiente para hacer negocios en Yucatán”, expresó.

Además resaltó que todo eso le da factores positivos a Yucatán a la hora de competir con otros estados.

También señaló que espera se concreten proyectos en temas de infraestructura, como el de la ampliación del ducto para traer gas natural que las industrias necesitan, así como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso también.

“En fin hay varios proyectos que vienen, que deben de apoyar y ayudar a que más inversiones extranjera se instalen en Yucatán”.

Beatriz Gómory estuvo acompañada de Emilio Blanco del Villar, quien la sustituirá en la presidencia del sindicato patronal a partir del 1 de febrero próximo.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Siempre el que venga inversión extranjera es bueno también para el empresariado yucateco, porque podemos entrar a sus cadenas de suministros, y a medida de que la economía de Yucatán se mueva, pues genera beneficios para todos, si podemos entrar a la cadena de proveeduría de estas empresas es muy bueno, y también para las empresas yucatecas que necesitamos salir de nuestro mercado tradicional, salir a conquistar el resto del mundo”, concluyó.