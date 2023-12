El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index) de Yucatán, Alejandro Guerrero Lozano, reportó que la aduana de Progreso presenta atraso en las revisiones que se realizan de la carga, lo que ocasiona que la mercancía se quede varada en el puerto.

Actualmente medio centenar de contenedores con diversos productos se encuentra varada en el sitio.

“Cuello de botella” en aduanas

El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index) de Yucatán, Alejandro Guerrero Lozano, aseguró que hay un atraso en las revisiones que se realizan de la carga.

Lo anterior, dijo, generó que la mercancía se quede estancada en el puerto de altura, a la espera de que las autoridades portuarias terminen la revisión, atraso que puso en riesgo el cumplimiento de entrega de productos por parte de las empresas.

“Tenemos contenedores varados desde hace dos o tres semanas y esto genera pérdidas. Cuando hablamos de perecederos, cuando hablamos de carne, de frutas y vegetales que se van a Europa, donde un contenedor no puede estar, si me dijeras, un contenedor de naranjas no puede estar estacionado”, explicó el directivo de Index.

A su decir, la Secretaría de Marina ordenó que se haga el escaneo del 100% de los contenedores que salen de Yucatán por Progreso.

Pérdidas para las empresas yucatecas

Se informó que solo se están revisando los contenedores de importación de manera aleatoria, aunque todo cambió hace unas semanas, de modo que la aduana calculó que se concluya con los arreglos en dos meses, lo que estaría afectando a los exportadores.

Mientras tanto, afirmó, las empresas afectadas corren el grave riesgo de retrasar el envío de mercancía desde la entidad.

Además, apuntó, deben pagar 2,000 pesos diarios por cada contenedor en espera de revisión.

El directivo empresarial Guerrero Lozano advirtió que el número de contenedores varados podría aumentar en los próximos días, además que las empresas afrontan la aplicación de multas o penalizaciones por el envío tardío de la mercancía e incluso la cancelación de su envío debido a esta circunstancia.

