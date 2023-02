Un refugio para animales demanda ayuda y recursos

“Es muy importante considerar que los animales en situación de calle no surgen espontáneamente, siempre hay una persona o familia irresponsable que los abandona”, afirma Silvia Cortez Contreras, presidenta de la asociación civil Evolución Animal.

“Ellos no son culpables de la situación que viven, esto es un problema social”, añade la activista.

Evolución Animal, ubicada en Umán, es una de muchas asociaciones civiles y grupos que han surgido debido a la gran cantidad de animales en situación de calle en el estado.

Son grupos que con mucho esfuerzo rescatan a los animales y cubren sus necesidades básicas de alimentación y salud.

“A pesar del esfuerzo diario, no tenemos los recursos (suficientes). No recibimos ningún tipo de ayuda gubernamental, muchos piensan que por ser A.C. recibimos ayuda, pero no es así”, lamenta Silvia Cortez.

La activista admite que en algunos casos se recibe apoyo de empresarios, pero “es ocasional”.

La agrupación obtiene recursos mediante actividades diversas como venta de camisas, rifas de bocinas, agendas, kits para mascotas, entre otras cosas, y donativos de personas afines a los ideales de proteger a los animales, pero no basta. “Necesitamos 35 mil pesos semanales solo para alimentos”.

Pero no solo se trata de apoyo con recursos, también se requieren manos “para hacer la diferencia” ante la “lluvia” de animales en los albergues.

“Nos falta personal que dé seguimiento a la llegada de los animales y durante su etapa de geriatría”, dice Silvia Cortez.

En Evolución Animal, por ejemplo, “contamos con siete empleados, pero son insuficientes”, indica.

Evolución Animal A.C. tiene capacidad para albergar 500 animales, unos 300 perros y 200 gatos, pero la cifra ya fue rebasada: actualmente atiende a 730 animales que han llegado de situaciones de maltrato y de calle, de los que se enteran por reportes telefónicos o en redes sociales.

“Tratamos de apoyar a los más que podemos”, explica Silvia Cortez. “A veces no hay una sola forma, nos enfrentamos a casos en que no siempre podemos apoyar. Si está en nuestras capacidades lo hacemos”.

“El maltrato animal ha aumentado en Yucatán”, asegura. “Hacemos todo lo que está a nuestro alcance y también damos información para que (las personas) puedan apoyarlos, les decimos a dónde pueden dirigirse si no está en nuestras manos. Hay muchas otras asociaciones como nosotros dispuestas a apoyar”.

Entre los cuidados que reciben los animales en el albergue están servicios de veterinario, que incluyen medicamentos y operaciones en caso de ser requeridas, alimento, techo, juguetes y aseo, entre otros.

Los cuidados se dan mientras se les busca acomodo en hogares con familias que puede correr con los gastos básicos de salud e higiene y también velar por los menos afortunados, los que no son adoptados y permanecen hasta sus últimos días en los sitios donde los acogieron.

Los requisitos para dar una animal en adopción son: solvencia económica, estabilidad, para brindarles buenos años de vida, que la familia o persona que quiera adoptar se haya concientizado del tiempo e higiene que requiere, que su casa tenga bardas altas y espacios techados para que no exista la posibilidad de que los animales regresen a la situación de calle.

Una vez cubiertos los requisitos básicos se da un espacio para que los interesados conozcan y escojan a su futura mascota, basándose no solo por la imagen sino por personalidad, carácter y nivel de energía.

En Evolución Animal se solicita la siguiente documentación: identificación oficial (original y copia), comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de tres meses (original y copia) y asistir con una correa o caja transportadora si es para gatos.

En algunos albergues solicitan un donativo económico o en especie, como croquetas y detergentes para el manteamiento de las instalaciones.

Silvia Cortez enfatiza que el objetivo de las fundaciones y asociaciones civiles en pro de los animales es que no se repitan las circunstancias que vivieron los animales, en muchos casos de maltrato y abandono.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA