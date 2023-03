Grupo de mujeres ve ''violencia innecesaria'' en la marcha del 8M en Mérida

Para la Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) los daños que ocasionaron las feministas durante el Día de la Mujer 2023 a monumentos históricos de Mérida son innecesarios, la violencia no se combate con más violencia porque no siempre resulta el mejor camino ni se obtienen los mejores resultados.

Antes de que emitiera su opinión sobre los resultados de la marcha del 8M , donde hubo destrucción de vallas de contención, pintas a monumentos históricos, incendios y agresión a policías, la representante de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata, puntualizó que ese organismo trazó desde un principio una línea de trabajo constructiva para ir modificando lo mal que estaban los gobiernos en relación a la paridad de género, impulsar el respeto y el reconocimiento a quienes desempeñan tareas en los poderes del Estado.

La agenda por los derechos de las mujeres la presentaron a candidatos de los partidos políticos y la firmaron. "Desde el momento del surgimiento de la Amisy se dejó en claro que no participarían en marchas que trasgreden la normalidad de un diálogo e incurren en delitos".

“Lo que dijimos y acordamos con las compañeras de Amisy, es que queremos trabajar para construir”, recordó.

“Cada grupo de mujeres tienen sus propias líneas de acción y las que vimos en la marcha del 8M no son las nuestras”.

Luego la química Núñez Zapata respondió las siguientes preguntas:

La manifestación 8M se traduce en mayor violencia, ¿cuál es su opinión?

“Lamentablemente esa es la percepción, digo lamentablemente porque no descalifico totalmente las expresiones de las jóvenes que toman esa decisión, espero que sea decisión de ellas y no haya algún o algo que las induzca a la violencia”, señaló.

“Para mí, como lo dijimos, somos muy respetuosas de la libertad de las mujeres de expresarse como ellas consideren o como sea su línea de acción y expresión".

"También respetamos que las autoridades usen vallas o herramientas para evitar los daños a los monumentos históricos, me parece un daño innecesario, combatir la violencia con la violencia no siempre resulta el mejor camino”.

“Si fuéramos tan bélicas, Amisy no hubiese dialogado con la sociedad, con los jóvenes universitarios y con diputados de los diferentes partidos políticos que integran el Congreso del Estado, es muy respetable la decisión de cómo se manifestaron esos grupos del M8”. Actos de violencia y daños se registraron durante la marcha del 8M en Mérida

¿No dejan mal la figura de la mujer esas acciones en la marcha del 8M?

“Me parece que no es la mejor forma. Creo que si no hubiera diálogo, si hubiera una represión abierta, no digo que no exista, pero en Yucatán realmente, tal vez somos un estado de excepción o tal vez la cultura de los yucatecos sean diferente, pero en Yucatán amamos la la paz, el orden y la justicia".

"Yo como yucateca no trasgredería esa paz, al menos que fuera la última opción, y aquí no estamos en la condición de última opción”.

¿Qué lectura da a las consignas de gobierno asesino y violador que lanzaron feministas?

“Tal vez se refieren al gobierno federal, no especificaron. No coincido porque desde varios espacios, no queremos decir que las respuestas son lo máximo ante el llamado de auxilio a las mujeres, pero hay respuesta del gobierno del Estado”, afirmó.

“No se llevan 100 de calificación, pero tampoco 5. En los últimos años ha mejorado la atención a las mujeres porque se visibilizan".

"Las veces en que no hay una correcta respuesta hay protestas hasta de tipo judicial y legislativo para pedir sanciones a las autoridades que no obedecen con proteger a las mujeres".

"Hay algunas herramientas jurídicas, como la Codhey, las organizaciones civiles o hasta se puede tomar un edificio público, hacer acciones de protestas ante el desdén de la autoridad, pero no incurrir en violencia”.

“Cuando en algunas mesas del Ministerio Público no atienden o dan poca respuesta a las demandas de la mujer hay que protestar”, continúo.

“Eso lo seguiremos haciendo, pero Amisy prefiere tomar el camino de la ley para modificar esas conductas de desatención y que sean sancionados los que no cumplen su función”.

Cada vez las jóvenes son más violentas, ¿se debe a la impunidad con la que actúan?

“Cada grupo escoge su modelo de actuación. No sé, desconozco si hay alguien o intereses externos en esos grupos".

"No lo dudaría, también fui joven, fui universitaria, fui inquieta y me di cuenta cómo algunos intereses políticos se meten a las universidades para abusar de la buena fe, de la buena voluntad de la juventud que con ese ímpetu de joven confrontan la violencia con la violencia”, señaló. Actos de violencia y daños se registraron durante la marcha del 8M en Mérida

Nos dicen que algunas muchachas tiraron piedras contra los policías, buscaron partes desprotegidas de los oficiales como los pies para lastimarlos, ¿cómo debe actuarla autoridad?, señaló el reportero.

Posibles grupos anarquistas se infiltran en la marcha del 8M

“Es una estrategia que se aplica mucho en otras partes del país, son incluso, no lo puedo asegurar, pero hay información que hay grupos, no quisiera llamarle, pero se asemejan a las anarquistas”, indicó la activista.

“Con su proceder violento se les puede calificar como tal. Los anarquistas lo que buscan es que haya sangre para justificar la violencia y buscan desestabilizar gobiernos. La violencia no se justifica de ninguna forma".

"Puedes estar muy indignada, muy disgustada porque tu gestión no tiene resultados y si hay desdén de la autoridad, entonces no dejes que te lleve a la violencia, la violencia no la recomiendo, más que como una última opción, pero en Yucatán no estamos en esta última opción”.

“La violencia viene de grupos de anarquistas que existen desde hace muchos años y estas estrategias, repetir este patrón de conducta en cada marcha nos hace ver que no es una expresión espontánea sino calculada”, advirtió.

“Fui joven, tengo mis recuerdos, sé perfectamente y puedo decir que las estrategias y conductas similares como las vistas en las marchas del M8 había en mi época juvenil”. Actos de violencia y daños se registraron durante la marcha del 8M en Mérida

¿Por la impunidad estos actos violentos podrían ser aún más graves a futuro?

“No creo que deba de darse. Así como no debe darse la violencia, tampoco debe darse la impunidad”, respondió.

“Allí sí está fallando el estado con su procedimiento de investigación, pero bueno esperemos que no sea más grave.

La activista está consciente que sus opiniones pueden no gustar a muchas feministas o personas "y seguramente me van a crucificar públicamente, pero así lo veo y así lo creo”.

INAH pedirá que la Guardia Nacional cuide el patrimonio en el 8M

Cabe señalar que el director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, informó que especialistas en restauración de monumentos históricos evalúan los daños en 35 estructuras y edificios dañados por las feministas que marcharon en el Día de la Mujer 2023 en Mérida.

Anunció también que interpondrá denuncias penales o seguirá procedimientos administrativos contra las responsables de los daños a los monumentos históricos de la ciudad.

Incluso, dijo que para para próximas marchas del 8M solicitará que la Guardia Nacional proteja el patrimonio cultural de Mérida, principalmente los que están en la ruta por dónde caminan las manifestantes.