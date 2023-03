Negocio informal e inseguridad en carreteras, dos prioridades de la CCE Yucatán

Beatriz Gómory Correa asumió ayer la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) con una agenda de seis puntos vitales para la continuidad del desarrollo y crecimiento económico de esta entidad.

En esta agenda hay dos puntos muy graves que afectan al sector empresarial yucateco que empujará para que los gobiernos federal, estatal y municipal los resuelvan: la inseguridad carretera que prevalece en tramos fuera de Yucatán y la informalidad comercial, un problema de años que no se resuelve.

La nueva líder del Consejo Coordinador Empresarial también dejó abierta la posibilidad de que aumente la membresía de cámaras y asociaciones empresariales, que hoy son 18 socios afiliados, pero en opinión de la licenciada Gómory Correa todos los sectores productivos están representados.

Si alguna organización solicita su ingreso al CCE, el colegiado de 18 presidentes que integran esta cúpula empresarial analizaría la factibilidad de aceptación.

Hasta el día de hoy, el CCE no ha recibido ninguna solicitud de nuevo ingreso. Sin embargo, reporteros plantearon las intenciones del Consejo Agroalimentario de Yucatán y del sector hotelero de pedir su ingreso al CCE.

Beatriz Gómory Correa, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE)

En el caso de los hoteleros y turismo, el presidente de la Cámara de Comercio, Levy Abraham Macari, dijo que él los representa y conoce de la actividad.

Los seis puntos de la agenda consensuada por la actual presidencia del CCE son:

1) Infraestructura para el crecimiento . Impulsarán proyectos que están en puerta como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, la construcción del viaducto del mismo lugar, las dos plantas de ciclo combinado de generación de energía eléctrica y el ambicioso proyecto de transporte público. Todo esto para que Yucatán siga su crecimiento económico, vengan más empresas y que la población viva con mayor bienestar.

. Impulsarán proyectos que están en puerta como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, la construcción del viaducto del mismo lugar, las dos plantas de ciclo combinado de generación de energía eléctrica y el ambicioso proyecto de transporte público. Todo esto para que Yucatán siga su crecimiento económico, vengan más empresas y que la población viva con mayor bienestar. 2) Combate a la informalidad . Es indispensable la constante exigencia de combatir la informalidad en cualquiera de sus expresiones, la cual afecta severamente a las empresas que pagan impuestos y generan empleos. Necesitan reducir la tasa de más del 60% de informalidad porque es algo imperativo de cara al presente y futuro de la sociedad.

. Es indispensable la constante exigencia de combatir la informalidad en cualquiera de sus expresiones, la cual afecta severamente a las empresas que pagan impuestos y generan empleos. Necesitan reducir la tasa de más del 60% de informalidad porque es algo imperativo de cara al presente y futuro de la sociedad. 3) Transparencia y rendición de cuentas. Vigilar el adecuado uso de los recursos públicos por parte de las autoridades, para que se ejerzan de manera transparente, eficiente, honesta y con rendición de cuentas.

4) Seguridad. Colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno para mantener la seguridad pública, la paz, la certeza jurídica y el respeto al estado de derecho, de los que aún gozamos y que constituyen el principal atractivo para el adecuado crecimiento y desarrollo de las empresas yucatecas y la llegada de inversiones nacionales y extranjeras.

Colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno para mantener la seguridad pública, la paz, la certeza jurídica y el respeto al estado de derecho, de los que aún gozamos y que constituyen el principal atractivo para el adecuado crecimiento y desarrollo de las empresas yucatecas y la llegada de inversiones nacionales y extranjeras. 5) Apoyo a las inversiones y empresas yucatecas . El impulso a la proveeduría local, a productos que sean elaborados en el Estado y el uso de servicios que prestan las empresas yucatecas es de suma importancia. Hoy más que nunca necesitan del apoyo las empresas locales, por lo que redoblarán los esfuerzos y estrategias para fortalecerlas.

. El impulso a la proveeduría local, a productos que sean elaborados en el Estado y el uso de servicios que prestan las empresas yucatecas es de suma importancia. Hoy más que nunca necesitan del apoyo las empresas locales, por lo que redoblarán los esfuerzos y estrategias para fortalecerlas. 6) Gobernanza y diálogo permanente con autoridades. Lo prioritario del CCE es la defensa del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque son garantes del avance de la democracia mexicana. Sin el INE no se garantiza la alternancia en el gobierno. Dice que el despegue que el Estado ha vivido en los últimos años, con algunos pendientes y oportunidades, no puede entenderse sin la colaboración estrecha entre sociedad y gobierno.

La CCE Yucatán mantiene su compromiso de levantar la voz

Por consiguiente, durante los próximos seis meses mantendrá y reforzará esta dinámica constructiva, respetuosa y de propuesta en las diferentes mesas, consejos y comités en los que participa el CCE con las autoridades y a los que sean convocados, sin que por ningún motivo eso signifique otorgar una patente de corso y que claudique en su responsabilidad de levantar la voz cuando considere que algo no se lleva de manera adecuada.

Además, exigirá que no se afecte al sector privado y a la sociedad en general, siempre con la premisa del entendimiento y el acuerdo.

El cambio en el CCE fue en un salón de la delegación Yucatán de la Canacintra porque la presidencia la tuvo el expresidente de esta cámara empresarial, Jorge Charruf Cáceres, por seis meses, como establecen los estatutos.

La licenciada Gómory Correa es presidenta de la Coparmex Mérida y estará como presidenta del CCE de marzo a agosto de 2023.

El ahora ex presidente Charruf Cáceres dirigió un mensaje de despedida donde destacó sus logros, de los cuales ya publicó el Diario, y la nueva presidenta dijo que asume con gran responsabilidad este cargo y reconoció la labor de su antecesor.

“El CCE Yucatán es un organismo resultante de la voluntad empresarial, el cual agrupa a las más importantes y diversas cámaras y organizaciones empresariales de nuestro estado. Tiene como objetivo central ocuparse de la defensa de los legítimos intereses y derechos de los empresarios yucatecos en particular y el bien común en lo general”, recalcó la señora Gómory Correa.

“Analiza y opina, de manera pública o privada, sobre diferentes asuntos relacionados directa o indirectamente con el quehacer empresarial, siempre y en todo momento en consenso y con la conformidad de todos quienes lo integramos. Por tanto, ante el actual panorama que como país estamos experimentando, en el que lamentablemente pareciere ser que la constante es la polarización y el enfrentamiento en cualquier asunto y espacio, la unidad que el sector empresarial yucateco organizado ha demostrado y seguirá demostrando, es algo que hay que aquilatar y preservar”.

Las cámaras y organizaciones que forman el CCE Yucatán son: Coparmex, Canacintra, Canaco, CMIC, Canadevi, Canainve, Canieti, Canirac, Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index), IMEF, Comce, Ammeyuc, Asociación de Agencias Aduanales de Yucatán (Aaayac), CIRT, Canapat, Canainma, Aaprotuy y la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom).

Los delincuentes se roban de todo fuera de Yucatán

La inseguridad en las carreteras es un tema que preocupa y ocupa al Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) porque es complicado y muy grave y afecta el transporte de carga de productos, según se reconoció durante el relevo de la presidencia de este organismo.

En la sesión de preguntas, reporteros pidieron la opinión de la nueva presidenta del CCE, Beatriz Gómory Correa, sobre la inseguridad, la informalidad, el próximo funcionamiento del Tren Maya, la defensa del INE, la Fiscalía autónoma y la expansión urbana de Mérida.

“Ya planteamos al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) el tema de la inseguridad en las carreteras. Es un tema complicado, se tiene muy bien identificados los estados donde ocurre la mayor cantidad de robos y asaltos”, respondió la líder empresarial.

“Coparmex tiene una encuesta sobre este tema y sí, están muy bien identificados los lugares. En Yucatán no tenemos ningún incidente de robo y asaltos a los camiones. Todo se da en ciertos lugares del centro del país”.

“Nos dice el gobierno federal que es muy complicado este tema, sobre todo cuando entran las tres instancias de gobierno. El problema grave está en Ciudad de México, Veracruz y Puebla, es donde está complicada la seguridad y se está trabajando”.

La presidenta del CCE reconoció que la inseguridad en las carreteras fuera de Yucatán es muy grave porque los delincuentes se roban todo. Antes eran electrodomésticos, pero ahora hasta pulpo congelado y alimentos.

Cree que hay una industria delictiva detrás de estos delitos, y por ello es complicado y difícil avanzar en su combate.

En su papel de líder empresarial, la señora Gómory Correa puso en práctica lo que anunció de que cada cámara especializada podría tratar temas específicos y pidió al presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Yucatán, Eduardo Córdova Balbuena, que la auxiliara con este tema.

“El tema de seguridad lo tenemos como cámara de autotransporte; tenemos buena relación con la Conatram y Canacar y sostenemos reuniones mensuales y constantes durante el año sobre esta agenda muy importante”, dijo Córdova Balbuena.

“La seguridad en las carreteras, tanto al internarse en los estados como en tramos federales, los tratamos con la Guardia Nacional y la Sict (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes). Tenemos una agenda de seguimiento y para buena fortuna, Yucatán no es uno de los estados que tengan altos índices de robos y asaltos carreteros, ni está en el radar ni tiene alto índice en estos tipos de delitos ni en carreteras estatales ni federales”.

“Como dijo la presidenta sobre el combate a la informalidad, todas las cámaras estamos atentos al quinto punto de la agenda del CCE (que toca este tema) y hablando de informalidad en el transporte, Quintana Roo y Campeche siempre pretenden entrar a la frontera de Yucatán como transportistas informales”, reveló.

“Allí es donde lo ligamos al tema de la seguridad, porque la informalidad en el transporte es coyuntural y lamentablemente el vínculo con el trasiego de indocumentados, de drogas y de armas. Es bien importante tener esta agenda de informalidad en el autotransporte, lo estamos manejando con la Guardia Nacional con el enfoque de la inseguridad, y con la Sict por medio de la calidad del servicio. Es importante entender, que en el autotransporte hay que manejar carga, pasajeros y turismo y debemos manejar altos estándares de calidad en el servicio para evitar accidentes y mantener una competitividad alta en el sector turismo”.

“La próxima semana tenemos una reunión nacional para tratar este tema de la seguridad carretera”, dijo.

Operación del Tren Maya en Yucatán

Respecto al Tren Maya, que iniciará pruebas logísticas en julio y se planea iniciar operaciones en diciembre, Córdova Balbuena señaló que tiene entendido que la ruta nocturna será de carga y es importante porque generará una redistribución logística.

A su decir, ahora quizá el sector de carga será alimentador en algunos sectores porque el tren no entra a las ciudades, que es donde se requiere el servicio.

La redistribución de la red logística generará, según cree, nuevas necesidades de carga y está seguro que el sector lo atenderá.

Lo mismo pasará en el sector de transporte de pasaje y turismo, si hay una conversión de la huella verde de lo que es carga y pasaje hacia el tren.

“Es importante recordar que las empresas de transporte de pasaje y de carga tenemos una importante inversión desde hace años en la huella verde”, dijo.

“Nuestros autobuses de ADO son número 6, contaminan menos del 2% porque el 98% es vapor de agua lo que emite y cumplen con todas las certificaciones de la Sict.

La licenciada Gómory Correa matizó esta perspectiva de Canapat y afirmó que si el Tren Maya absorbe todo el tema logístico de carga de las empresas, será buena noticia porque el costo es más bajo que cualquier otro medio de transporte.

En defensa del INE

Sobre la defensa del INE y la Suprema Corte, la presidenta del CCE explicó que el sector privado considera que el INE debe ser autónomo, ciudadano e independiente, y no debe estar controlado por el gobierno en turno porque éste último no garantiza la alternancia del poder como sí lo hace el INE desde hace 3 décadas.

“El INE es un pilar de nuestra democracia, para que nuestro voto cuente. Debe ser manejado por los ciudadanos. Confiamos en el trabajo de los ciudadanos, han demostrado que en las tres últimas décadas ha funcionado bien”, recalcó.

“¿Cómo sabemos que ha funcionado? Porque hemos visto que cuando el gobierno en turno controla las elecciones, no se da la alternancia, con el INE sí se da. Queremos seguir gozando de esta alternancia en el poder, que el voto sea el arma ciudadana de los mexicanos. Si creemos que el gobierno ha hecho buen trabajo, los ciudadanos votarán por ese gobierno, pero si no están de acuerdo, votarán por otro partido que no sea el del gobierno”, dijo.

También recordó que la Suprema Corte tiene hoy las impugnaciones del plan b de las reformas electorales.

El gobierno no logró la reforma constitucional electoral, indicó.

“Son acciones de inconstitucionalidad y será la Suprema Corte la que dirá si pasa o no. Lo que pedimos es que el Poder Judicial decida de manera libre, independiente y autónoma, que nadie lo presione, y legisle en un sentido o en otro”.

“Creemos que en el país falta el equilibrio de los poderes, el poder concentrado en una sola persona o en sola manera de pensar, no es lo que le conviene al país”, reiteró. “Necesitamos pluralidad, trabajo en equipo y que nos escuchen”.

Respecto a la iniciativa de que la Fiscalía General del Estado sea autónoma, dijo que está enterada que los diputados locales del PRI presentaron una iniciativa sobre el tema, pero esperarán tener el panorama completo; es decir, esperarán si otros diputados presentan iniciativas para que el colegiado lo estudie a fondo y aporte sus propuestas.

De antemano, lo que le interesa al CCE de esta reforma es que quede muy claro el perfil de quien ocupará el cargo, la forma como lo nombrarán y por quién, si habrá remoción del fiscal si no funciona, entre otros puntos.

Sobre la expansión inmobiliaria en Mérida respondió el presidente de la Canadevi, Sergei López. Dijo que la autoridad no impone el lugar donde viva la gente, no es una visión autoritaria, se privilegia donde estén los centros de trabajo, las escuelas y oportunidades de desarrollo de las familias.

Además, afirmó que este gobierno estatal se preocupa por el desarrollo de otros municipios y surgirá la demanda de viviendas por el crecimiento económico y poblacional en el futuro. Si ahora la demanda de viviendas se centra en la zona metropolitana de Mérida es porque es donde más se detona. Sin embargo, la Canadevi participa con los ayuntamientos para que orienten sobre el tipo de desarrollo y tengan un municipio mejor planeado.