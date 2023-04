Tras circular la versión del presunto infarto de AMLO en Mérida por el vahído que sufrió en plena gira por Yucatán, se han desatado las reacciones en redes sociales de todo tipo de personajes, pues la contradicción inicial entre el presidente de la República y su vocero Jesús Ramírez Cuevas para informar sobre los problemas de salud del mandatario, atiza las dudas al recordar que padece problemas del corazón.

La versión de @DiariodeYucatan , publicada minutos antes las 3 de la tarde de hoy, sobre lo que le pasó al Presidente en Mérida y que ameritó la suspensión de su gira de supervisión de las obras del Tren Maya y su traslado a la Ciudad de México pic.twitter.com/eDmu9t8HUU — Pascal (@beltrandelrio) April 24, 2023

AMLO ha sido sometido a dos cateterismos, según lo que ha informado de manera oficial: uno en 2013 y otro el año pasado, cuando se sometió a una intervención en el Hospital Militar.

Presunto infarto de AMLO en Mérida atiza dudas: estas son las reacciones

Y es que desde que el Diario de Yucatán informara sobre el desvanecimiento vinculado a un presunto infarto de AMLO en Mérida, Jesús Ramírez Cuevas negó a bote pronto cualquier problemas de salud del Presidente, sin embargo, minutos después el propio mandatario publicó que se ha contagiado de Covid por tercera ocasión.

(1) #ÚltimaHora. LÓPEZ OBRADOR SÍ SE DESVANECIÓ...Estoy en condiciones de confirmar el DESVANECIMIENTO de AMLO, esta mañana en Mérida. Fuentes cercanas al gobierno de Yucatán atestiguaron el desmayo. Su vocero dice que tiene Covid-19, pero está internado en el Hospital Militar... pic.twitter.com/HAROS38BuM — Martín Moreno - Durán (@_martinmoreno) April 23, 2023

El desvanecimiento de AMLO los internautas lo relacionan más con padecimientos cardíacos, de acuerdo con publicaciones de Twitter de reconocidos periodistas como Ricardo Rocha, José Cárdenas, López Dóriga, entre otros. Incluso, hay tuiteros que sugieren que, de la misma forma que en enero de 2022, en esta ocasión también estaría internado en el Hospital Militar,

Incluso hay quienes sostienen que el tuit en el que se niega el presunto infarto de AMLO en Mérida, en su cuenta oficial, atiza dudas, pues aseguran que no habría sido redactado por él, puesto que no es su estilo de escritura; además, se encuentra en malas condiciones de salud para tuitear, como bien señala en Twitter la organización "Sociedad Civil México".

En su historia de twitter solo en dos ocasiones se ha saludado a “amigas y amigos”; en 20212 durante la campaña electoral, y hace unos minutos.



La redacción de su mensaje de salud NO es de él.



¿Porqué razón? uD83EuDD14



Hasta que tengamos un video de él, no sabremos qué pasa realmente.… pic.twitter.com/tChEAhdd7n — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) April 23, 2023

Vocero de AMLO considera serio a Diario de Yucatán

El Universal entrevistó a Jesús Ramírez Cuevas, donde hace alusión al Diario y éste apunta: "Pues sí, yo lo considero serio (a Diario de Yucatán)". Ante la pregunta del periodista sobre si AMLO continuaría su gira de trabajo, respondió: "Sigue como lo tenía planeado". Sin embargo; el presidente de la República, como ya se dijo, publicó en su cuenta oficial de Twitter que "se guardará unos días" por Covid.

El Presidente de la República sí se sintió mal de salud, sí canceló su gira por Yucatán y sí regresó a la CDMX.



Otra vez su vocero mintió y difundió una mentira.



El mandatario en persona informa el motivo de su malestar: Covid 19 https://t.co/4v7KTSrNbP — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 23, 2023

De esta forma, quedó en evidencia la mala gestión de comunicación por parte de los asesores al aclarar todo sobre el presunto infarto de AMLO en Mérida, pues Jesús Ramírez Cuevas fue desmentido por el propio Presidente o quien haya hecho uso de su cuenta.

Ante versiones de presunto desmayo de AMLO en Mérida, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas aseguró a EL UNIVERSAL que el mandatario continuaría con su gira por Yucatán y que se encontraba bien de salud



Video: EL UNIVERSAL pic.twitter.com/BEOHwjYDXb — El Universal (@El_Universal_Mx) April 23, 2023

Presunto infarto de AMLO y 'la explicación no pedida'

El Diario de Yucatán no se ha echado para atrás ni ha desmentido su propia información. Por el contrario, la mantienen.



Presidencia está manejando la versión de COVID



Lo cierto es que no hay imágenes de el hasta ahora. — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) April 24, 2023

El periodista Pascal Beltrán del Río recordó la contradicción entre la declaración de AMLO y su vocero, que afirmó que no pasaba nada. Y luego, la explicación no pedida de que su corazón “está al 100”. De hecho un viejo refrán reza: 'a explicación no pedida, culpa manifiesta'.

Poco antes de que desde la cuenta de Twitter del Presidente se informara que éste tenía covid y se encontraba aislado en la Ciudad de México, la vocería del Ejecutivo sostenía que no pasaba nada. Y luego, la explicación no pedida de que su corazón “está al 100”. pic.twitter.com/J0S6Lj9oSE — Pascal (@beltrandelrio) April 23, 2023

Según el periódico @DiariodeYucatan el presidente sufrió un "presunto infarto" en la Base Aerea militae No. 8 de Mérida, lo que provocó su desvanecimiento y traslado urgente en avión militar a la CDMX. Eso contradice la versión oficial del Covid.https://t.co/leLgBkZRj6 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 24, 2023

Me comentan que fue un infarto , su estado de salud es delicado — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) April 24, 2023

¿Mala gestión de comunicación del Gobierno Federal?

En redes sociales, las contradicciones y la mala gestión de comunicación del Gobierno Federal para informar algo tan relevante como la salud del Presidente no ha pasado desapercibida; aunque también destaca el prestigio y la credibilidad del buen trabajo periodístico que esta casa editora ha construido a lo largo de casi 100 años, y que ha permeado entre los lectores.

Esta información es mucho más creíble y detallada que un simple twitt. La ausencia de información oficial clara y precisa respalda esta versión que ofrede datos. Lean la notauD83DuDC47uD83CuDFFB



AMLO sufre presunto infarto en Mérida - Diario de Yucatán https://t.co/cg3t3rqr2J — Amado Avendaño uD83DuDC41??uD83DuDDE8?uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Amadoelquelolea) April 24, 2023

Así la nota del Diario de Yucatán que no han desmentido?? pic.twitter.com/cQdE54LliO — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 24, 2023

El consultor Luis Antonio Espino va un poco más allá del error de comunicación del presunto infarto de AMLO en Mérida, pues señala: "Improvisación, opacidad, confusión y posverdad son la marca de la casa (Gobierno)", en clara referencia a la mala gestión de comunicación".

Improvisación, opacidad, confusión y posverdad son la marca de la casa. https://t.co/fPdPt7UZ5C — Luis Antonio Espino (@luisantespino) April 23, 2023

El pésimo manejo de la comunicación en torno a la salud del presidente ha provocado una escalada de especulaciones. Un claro ejemplo de que no hacer en una crisis. Errores: 1. El vocero @JesusRCuevas tratando de minimizar y saliendo mucho después de que se informa de un posible… — Vianey Esquinca (@vianeyesquinca) April 24, 2023

Me preguntan como debió ser la comunicación sobre la salud del presidente. En una crisis de este nivel 1. No debes mentir (lo cuál de entrada debe ser difícil en este gobierno); 2. Debes informar de inmediato qué pasa antes de que te ganen terceros; 3. Debes estar comunicando… — Vianey Esquinca (@vianeyesquinca) April 24, 2023

Cada minuto de incertidumbre sobre el estado de salud de AMLO; genera miles de publicaciones con DESINFORMACIÓN en todas las plataformas.uD83DuDE35?uD83DuDCAB



Una vez que la desinformación nos alcanza, será muy complicado creer o aceptar la verdad.uD83DuDE14



Una crisis muy mal manejada en la era digital. — Carlos Piña (@Piniisima) April 24, 2023

Ante el presunto infarto de AMLO en Mérida, en su cuenta de Twitter, María Elena Morera exigió el parte médico, pues al ser el presidente "su salud es de interés público", dijo.

uD83DuDCCDExigimos un comunicado médico por ser el presidente y su salud es de interés público.



El vocero @JesusRCuevas niega que el presidente tenga un problema de salud.

En la cuenta de @lopezobrador_ mandan un tuit que evidencia, por su redacción, que no fue ni escrito ni dictado… — Maria Elena Morera (@MaElenaMorera) April 23, 2023

Y es que quiénes estuvieron pendientes del suceso, lo remarcaron.

Cuando el avión de la marina había recorrido la mitad del vuelo entre Mérida y #CDMX con el traslado urgente del presidente López Obrador, su vocero oficial había desmentido la cancelación de la gira y que AMLO estaba en "supervision" del Tren Maya. Luego tuitean con un inusual… pic.twitter.com/L35E6JWY5y — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) April 23, 2023

La mala gestión de comunicación del gobierno de México sobre el presunto infarto de AMLO en Mérida atiza dudas: estas son las reacciones, incluso entre personas que otrora fueron férreos simpatizantes suyos, como la cuenta de una usuario registrada como Vero Islas.

El asunto está muy raro:



Medios locales consignan que AMLO habría sufrido un infarto. Después se publica un tuit diciendo que tiene COVID.



Es extraño que le hayan diagnosticado COVID en Mérida y lo hayan trasladado a la CDMX en forma urgente.



Además, ¿por qué no hizo un vídeo… pic.twitter.com/XEfcvRMudx — Vero Islas (@LOVREGA) April 23, 2023

"Medios locales consignan que AMLO habría sufrido un infarto. Después se publica un tuit diciendo que tiene COVID. Es extraño que le hayan diagnosticado COVID en Mérida y lo hayan trasladado a la CDMX en forma urgente. Además, ¿por qué no hizo un vídeo para desmentir el infarto si esa es su costumbre?".

¿Y dónde está el presidente @lopezobrador_ ? ¿En el Hospital Naval, en el Militar o ya en su palacio? Es un asunto de información. Saber dónde está el presidente de México en este contagio de Covid. Eso es todo. Información. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 23, 2023

Lo que publicó Diario de Yucatán acerca del evento de hoy del presidente @lopezobrador_ , que no ha sido desmentido todavía



La versión oficial es que López Obrador se contagió de nuevo de Covid pic.twitter.com/HqYfP1RNGh — Ricardo Rocha (@RicardoRocha_MX) April 24, 2023

El titular de Gobernación NO ha podido enterarse de la salud del Presidente a pesar de que ha quedado como encargado . La pelea por controlar la información a todo lo que da ; en el círculo Presidencial . @adan_augusto — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) April 23, 2023

Según el Diario de Yucatán (https://t.co/lpYrbKbJjF), el presidente AMLO tuvo un desmayo. Por fuentes oficiales, se atribuyó a COVID-19 (aunque no es una presentación típica de la enfermedad, debe recibir medicamentos antivirales si se confirmó con prueba positiva). pic.twitter.com/2KzSVRW8g4 — Alejandro Macias (@doctormacias) April 23, 2023

CONFIRMADO: @lopezobrador_ sí se desmayó hoy en Casa de la Piedra de la Base Aérea Militar #8 de Mérida donde realiza reuniones de evaluación del Tren Maya.



La información manejada por El Diario de Yucatán es verdad. No está confirmado, oficialmente, el infarto. uD83EuDDF5

1/3 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 24, 2023

La solidez, el prestigio y la gran reputación de El Diario de Yucatán y de nuestra querida y admirada familia Menéndez, toda, no es de ahorita ni es de a gratis. uD83DuDE09

El que entendió, entendió… — Patricio de la Fuente González-Karg (@patoloquasto) April 24, 2023

Siempre hay un tuit o una publicación .. no se le desea nada malo , pero el Diario de Yucatán @DiariodeYucatan es un medio muy serio y su afirmación noticiosa no se ha desmentido ni por ese periódico ni por alguna autoridad, es imperativo un informe sobre la salud del presidente https://t.co/5hClkOjIY4 — Salvador Cosío Gaona (@salvadorcosio1) April 24, 2023

Mucho ermetismo en torno a la salud del Presidente esta tarde. Dudan ciudadanos y periodistas en redes sociales de la veracidad del comunicado oficial y de las palabras en su cuenta de twitter. El @DiariodeYucatan publica que pudo ser infarto — Homero Hinojosa uD83DuDD2D (@homero_hinojosa) April 23, 2023

Suspende gira, El Diario de Yucatán publica que desvaneció en pleno evento, regresa a CDMX al hospital, el vocero Ramírez desmiente y luego AMLO confirma en un tuit, que genera duda si lo escribió él, que suspendió gira y que tiene Covid y ahora dicen que su corazón esta bien https://t.co/01V7R6X2h5 — José Gil Olmos (@GilOlmos) April 23, 2023

Esta imagen del presidente fue tomada esta mañana en Mérida al salir del hotel donde pernoctó para trasladarse a la Base Aerea Militar número 8, donde se sintió mal y fue trasladado de emergencia a la CDMX en un avión Lear Jet de la Armada de México. pic.twitter.com/d7Cu4w3TsZ — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 24, 2023

uD83DuDE4C si es así, que pronto se mejore. Solo DIOS, es quien puede juzgar. pic.twitter.com/fanhlMP0u8 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) April 24, 2023