AMLO sufre presunto infarto en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca en el edificio conocido como Casa de la Piedra de la Base Aérea Militar número 8 de Mérida donde acostumbra realizar sus reuniones de evaluación del Tren Maya, según se averiguó.

Se disponía a comer antojitos yucatecos que formaron parte del menú del desayuno, que preparan cocineros de la BAM No. 8, cuando se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento.

No se pudo confirmar si durante el desmayo del presidente López Obrador estuvo el gobernador Mauricio Vila Dosal, pero sí se confirmó que el mandatario estatal estuvo en la Casa de Piedra, asistió a la reunión y salió de las instalaciones militares en su camioneta poco después de la 1 de la tarde, una vez que concluyó la reunión de evaluación con los responsables del tramo 3 y 2.

Quienes estuvieron en la BAM No. 8 consideraron que no pudo ser “un golpe de calor” el que ocasionó su desmayo porque no estuvo expuesto al Sol ni a las altas temperaturas que alcanzan hasta 42 grados en estos días. Además, por la hora en que sufrió el desmayo el fuerte calor y la temperatura máxima no había alcanzado su cenit.

Trascendió que el presidente López Obrador quedó como si estuviera inconsciente, lo que causó gran preocupación de su equipo de seguridad y cercanos colaboradores.

Los mandos militares que lo acompañaron de inmediato ordenaron la movilización del avión Learjet con matrícula 5214 de la Fuerza Armada Mexicana, que salió de la pista de la base aérea rumbo al aeropuerto de Ciudad de México donde se preparó una ambulancia aérea que lo trasladaría del aeropuerto capitalino al Hospital Central Militar, una institución médica de tercer nivel altamente especializada y que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información recabada, el avión Learjet salió de la BAM No. 8 aproximadamente a las 11:10 de la mañana y llegó al aeropuerto de Ciudad de México a las 12:45 del día.

El presidente López Obrador realizó el sábado 22 de abril la supervisión aérea del tramo 4 y 5 del Tren Maya en el estado de Quintana Roo. Vino y pernoctó durante la noche del sábado en un hotel de Mérida, y en la mañana de hoy domingo salió del hotel donde suele dormir, el Fiesta Americana de la avenida Colón, para su reunión de evaluación del tramo 3 y 2 de Yucatán.

Después de la reunión con los responsables de la construcción de estos tramos y con el gobernador Vila Dosal, el presidente de México tenía planeado sobrevolar en helicóptero militar la ruta del Tren Maya de Mérida a Calkiní, Campeche, pero no se realizó porque el jefe de la nación sufrió el desmayo.

Como parte de esta supervisión del Tren Maya en Quintana Roo, López Obrador escribió en su cuenta de Facebook hace unas 15 horas:

"La construcción de mil 554 km de Tren Maya significa desarrollo social, turístico, y, sobre todo, mostrar al mundo el orgullo de ser herederos de grandes culturas y milenarias civilizaciones. Miren este tesoro conocido como El Meco, en pleno Cancún, frente a Isla Mujeres".





