Presión cívica cambió la ruta de Tren Maya: ''No conoces a los yucatecos''

El duro activismo ciudadano y de organizaciones de la sociedad civil fue vital para que el gobierno federal modificara notablemente el trazo original del Tren Maya, según reveló el general Óscar David Lozano Águila, director de la empresa militar que operará el ferrocarril en el sureste mexicano.

Durante la conferencia “Propuesta de Operación del Tren Maya” en la Exporail 2023, que se realizó el martes 18 y miércoles 19 de abril pasado en esta ciudad, en el Centro Internacional de Congresos, el general Lozano Águila respondió una pregunta de la asistencia del por qué modificaron la ruta original del ferrocarril de pasajeros, turístico y de carga, que pasaría por el corazón de las ciudades de Mérida y Campeche.

“No conoces a los yucatecos y campechanos”, respondió a su interlocutor de otra región del país. “No era posible ganar. Había negativa de las comunidades, era un dolor de cabeza, se construyeron viviendas para su reubicación, pero no era posible moverlos”, indicó el militar.

Aunque no lo dijo el general, pero consta en archivos del Diario, los activistas y habitantes afectados de Mérida y Campeche realizaron protestas y promovieron muchos amparos contra la ruta del tren que afectaría las viviendas que ocupaban por siglos.

El general Lozano Águila afirmó que la modificación del trayecto del Tren Maya para que no pasara por el centro de Mérida y de Campeche fue más una razón social que técnica.

¿Cuál era la ruta original del Tren Maya?

Originalmente, la ruta del Tren Maya pasaría por las inmediaciones del Anillo Periférico Sur y Oriente procedente de Campeche o de Quintana Roo y entraría a la antigua estación de La Plancha mediante un viaducto elevado o un subterráneo.

La oposición de la sociedad civil a este trazo y la afectación a los predios que estuvieran en la ruta de entrada a La Plancha, más la inviabilidad de un subterráneo por las inundaciones del suelo kárstico, hicieron que el gobierno federal desistiera de que el tren rápido entrara a Mérida.

La estación del Tren Maya se construye en la actualidad en las cercanías de la hacienda Teya, comisaría de Kanasín. Los pasajeros que lleguen a la estación de Teya ingresarán a la ciudad mediante el transporte público eléctrico del sistema Ie Tram, que está en construcción.

El CEO de la empresa militar Tren Maya, S.A. de C.V. dijo que en otras entidades del sureste sí reubicaron a las familias. En una gráfica informativa mostró que realizaron 4,152 acciones de vivienda, 352 fueron viviendas nuevas y 3,800 acciones de mejoramiento.

Además, tiene solicitudes para dotar de internet para todos a 83 poblaciones: de Tabasco (6), Chiapas (2), Campeche (34), Yucatán (12) y Quintana Roo (29). Ya atendieron 48 solicitudes y 35 están en proceso.

¿Cuál será el mantenimiento del Tren Maya?

Otra pregunta que respondió el general Lozano Águila fue sobre el mantenimiento preventivo de los trenes y la sustitución de activos.

Dijo que, según el contrato con los consorcios constructores de los trenes, durante 5 años continuos esas empresas privadas darán mantenimiento a los trenes, sin que represente costo para la empresa militar Tren Maya.

Este plazo se acordó para darle posibilidad de viabilidad al Tren Maya y para que tengan tiempo de capacitar a los operadores de las máquinas y a los mecánicos. Actualmente el personal mexicano del Tren Maya está en capacitación en una escuela ferroviaria en Málaga, España. Y en tres años tendrán la plantilla laboral especializada que pueda valorar el momento idóneo para la sustitución de activos cuando sea necesario, pero la vida útil de los trenes es de 20 años.

“La idea del gobierno federal es que la sustitución de activos sea gradual, que los mexicanos aprendan todo el sistema de trenes para que las reparaciones, mantenimiento y construcción de ferrocarriles se realicen aquí, como los motores, las rieles, que no tengamos que recurrir a España o Japón. Que toda la infraestructura ferroviaria sea de manufactura nacional”, señaló.

“Ese es el futuro de la industria ferroviaria. Así lo ve el presidente de México (no mencionó el nombre de López Obrador). El Tren Maya no será subsidiado permanentemente, es un proyecto social que irá reduciendo poco a poco el subsidio hasta que sea viable económicamente”.

El general también afirmó que el Tren Maya tiene una planeación en su sistema de seguridad y cumplimiento de la normatividad de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario sobre tráfico interlineal para que haya cero accidentes ferroviarios en la ruta.

Blindaje al Tren Maya

Proyectó dos láminas informativas sobre el blindaje de protección de esta ruta ferroviaria a lo largo de sus más de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tendrá un despliegue de 3,200 elementos de la Guardia Nacional, con 2 batallones de 1,600 cada uno (Uno en Campeche y otro en Quintana Roo), 8 casetas de vigilancia permanente y sobrevuelo de 5 helicópteros Agusta mediante el Escuadrón Aéreo 304.

La ruta tendrá 2,000 kilómetros de fibra óptica para la operación eficiente y segura de los equipos electrónicos y técnicos de los trenes, habrá 107 casetas de señalización y comunicaciones, antenas de comunicación, centro de procesamiento de datos, central de control, centros de zona en Palenque, Mérida, Tulum y Chetumal.

Los trenes de pasajeros transitarán a 160 kilómetros por hora y los de carga a 100 kilómetros por hora.