Reinfección por Covid-19: incluso en el caso del presidente ''debe aplicarse el protocolo''

La versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está nuevamente contagiado de Covid-19 —por tercera vez— ocasionó que un médico yucateco que sigue la evolución de la pandemia alertara a las personas que estuvieron cercanas al mandatario para que se apeguen al protocolo sanitario preventivo.

Mediante fotografías y vídeos que subieron a sus redes algunos funcionarios federales que acompañaron a López Obrador en su salida del hotel donde se hospedó, en la zona hotelera de Mérida, alrededor de las 8:40 de la mañana de anteayer domingo, se observa que el presidente de México vestía una guayabera de color verde claro con bordados blancos, y no usaba cubrebocas, al igual que todos los que lo acompañaron y caminaron a su lado.

López Obrador caminó sin ayuda ni auxilio de nadie del hotel a la camioneta que lo transportó a la Base Aérea Mexicana No. 8, que se ubica en la parte norte del Aeropuerto Internacional de Mérida.

Con el planteamiento de que López Obrador tiene Covid-19 por tercera ocasión en esta pandemia, el médico y analista de la evolución del coronavirus en Yucatán Manuel Baeza Bacab afirmó que el Covid-19 puede infectarse 3, 4, 5 y hasta más veces, pero habría que considerar que las personas tienen cierta protección inmunológica, tanto por el que desarrolla el virus, como por las vacunas, por lo que para este tipo de multicontagiados no es letal ni grave.

—No se puede evitar la infección del virus —explicó—. Una persona de más de 60 años de edad, que tiene dos o tres contagios y está vacunada, tiene suficientes anticuerpos para ir lidiando con la enfermedad porque la vacuna protege de infecciones graves.

Dijo que no ha leído ni se ha enterado, en la literatura mundial de la pandemia del Covid-19, que una persona asintomática, que camina sin una molestia evidente, que además es evaluada todos los días por el médico, como debe ser el caso del presidente de la República, de pronto tenga un desvanecimiento aparentemente causado por el Covid.

El doctor Baeza Bacab, especializado en inmunología clínica, destacó que, si fuera Covid simple, no tendría molestias graves, a menos que la persona contagiada sea una de las conocidas como “Covid largo” que ya vieron deteriorado su estado de salud a causa de las reinfecciones.

—Los casos de afección de largo plazo se dan en los adultos mayores y una nueva infección deteriora aún más la salud —explicó.

—El Covid puede afectar cualquier órgano vital si ya estuviera afectado. Lo que observamos en las últimas semanas de la pandemia que queda; es decir, ya es endemia, no es mortal ni agrava la salud de los contagiados.

Covid-19 en Yucatán: ¿Aún una emergencia?

El reconocido especialista señaló que las hospitalizaciones en Yucatán no son numerosas, se maneja en las estadísticas oficiales de 1 a 3 ingresados por mes, no es una cifra importante. “Yucatán sigue con una mortalidad de dos casos al mes, no nos dice que la pandemia sea grave”.

Tiene claro que el Covid-19 no ha desaparecido, pero las condiciones del virus no tienen el mismo impacto letal de cuando empezó. Sin embargo, el coronavirus puede desarrollar muchos síntomas y quizá se presenten casos de gente que se enferma de gravedad estando vacunada y contagiada varias veces.

Dado que el coronavirus SARS-CoV-2 es de rápido contagio, el doctor Baeza Bacab sugiere a las personas que estuvieron muy de cerca con el presidente López Obrador que apliquen el protocolo sanitario para evitar la propagación de esta enfermedad: que se aíslen por el período en que se desarrolla el Covid-19, que se realicen las pruebas antiCovid, que usen cubrebocas y si tienen las vacunas estar vigilantes de sus síntomas.

Riesgo de contagio

—Si realmente tiene Covid el presidente de la República, están en riesgo de enfermarse quienes estuvieron cerca de él sin protección de cubrebocas —consideró—. En la mayoría de los casos de Covid simple son cuadros catarrales, pero también ahora ya se presentan conjuntivitis por las afectaciones de este virus, pero son cuadros leves.

Como informamos, López Obrador llegó a Mérida el sábado por la tarde. Para ese entonces, según lo narrado por Adán Augusto López en la mañanera de ayer lunes, el Presidente ya presentaba síntomas de un resfriado y se le practicaron las pruebas de influenza y Covid-19, resultados que le fueron entregados el domingo, lo que resulta extraño ya que en la actualidad los resultados de las pruebas de Covid se entregan ahora en minutos.