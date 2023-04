Pese a sus antecedentes de salud, AMLO retrasó su traslado de Mérida a CDMX

MÉRIDA.— Durante el tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el domingo 23 en Mérida con complicaciones de salud, tres aviones –dos de la Marina Armada de México y otro de la Fuerza Aérea Mexicana— partieron desde la Base Aérea Militar No. 8 con destino a Ciudad de México.

En uno de ellos transportaron al Presidente para que recibiera atención médica tras su desvanecimiento mientras encabezaba en el edificio conocido como Casa de Piedra -adentro de las instalaciones militares- la reunión de avances sobre el proyecto del Tren Maya.

Ahora se sabe, por dichos del propio mandatario, que el traslado se efectuó tras un proceso de convencimiento que atrasó el viaje al menos tres horas luego de ocurrido el "desmayo transitorio" (sic), tiempo crucial en emergencias con individuos con padecimientos como los que aquejan a AMLO.

Ante la nula información oficial para confirmar el desvanecimiento del Presidente y las causas, así como el hermetismo con que se manejó el caso tanto en Mérida como en la metrópoli, los horarios en que las aeronaves despegaron y cubrieron la ruta hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fueron una referencia sobre el caso y reforzaron las declaraciones de las fuentes que hablaron con Diario de Yucatán.

Factores que alimentaron las especulaciones sobre qué le pasó a AMLO

Algo había ocurrido en la gira, pues las tres salidas a Ciudad de México fueron despachadas antes del horario programado en la agenda para el retorno.

La opacidad alimentó las especulaciones, y el propio vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, impulsó la confusión, dudas y rumores al declarar a El Universal, como a la 1 de la tarde, que la información sobre el desvanecimiento del Presidente, publicada en el sitio web de Diario de Yucatán a las 12:10 de la tarde, era falsa y que la gira continuaba “como estaba planeado”.

Para el momento en que El Universal publicó la versión del portavoz presidencial (13:10 horas), la noticia del Diario ya había prendido las alertas en la prensa nacional, preocupación que se acentuó cuando las fuentes dijeron que se descartaba un golpe de calor y se manejaba la posibilidad de un infarto u otra afectación cardíaca, por lo cual se dispuso de su traslado de emergencia a Ciudad de México. La nota ampliada fue publicada en yucatan.com.mx a las 14:57 horas.

Los tres vuelos desde la BAM No. 8

El primer avión que despegó, cuya hora coincidía con el apremio que ameritaba una emergencia de la proporción relatada por las fuentes, fue un Beechcraft B300 King Air 350i de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 5214.

Los preparativos para su despegue comenzaron alrededor de las 10:30 de la mañana y la aeronave bimotor turbohélice tomó la pista de despegue a las 10:56 horas. Aterrizó en la metrópoli a las 13:03 horas. El itinerario está disponible en sitios web de tráfico aéreo como Flightradar24.

El segundo vuelo fue en el que se trasladó de emergencia al presidente López Obrador a Ciudad de México. El avión, un jet Gulfstream G100 habilitado como ambulancia aérea, despegó de la BAM No. 8 a las 12:45 de la tarde y al aterrizar en Ciudad de México, a las 14:31 horas, se dirigió directamente al hangar presidencial.

Esta aeronave ocultó en la plataforma digital mencionada datos como matrícula, punto de origen y punto de destino. Además de las circunstancias médicas, se denomina traslado de emergencia porque se trata de un vuelo no programado en una aeronave oficial.

¿Por qué pasó tanto tiempo entre el desvanecimiento y el traslado a CDMX?

El propio presidente López Obrador aclaró en su videomensaje de ayer miércoles por qué pasó tanto tiempo desde el desvanecimiento hasta su traslado: él se negaba, e invocó su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas para exigir que no lo trasladaran y fuera atendido en las instalaciones de la BAM No. 8.

“Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario; él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitaba… que me atendieran".

"Yo no acepté; los charolee. Les dije ‘Él es el general secretario pero yo soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado. En este sillón me van a atender”, expresó el mandatario en su videomensaje.

Es decir, tras ser estabilizado, López Obrador no consideró necesario el traslado a Ciudad de México. A pesar de sus padecimientos de salud y edad (69 años), la máxima autoridad del país puso en apuros al personal militar y ayudantía al rehusarse a viajar. Al final, decidió abordar la ambulancia aérea, por lo menos tres horas después del desvanecimiento.

El tercer avión que despegó en el horario originalmente previsto para la actividad presidencial fue el Gulfstream G550 matrícula ANX-207, de la Secretaría de Marina Armada de México. Tomó pista a las 13:30 horas y aterrizó en la capital mexicana a las 15:03 horas.

¿Qué enfermedades tiene el presidente López Obrador?

Andrés Manuel López Obrador tiene varias afecciones, incluso algunas que ya pusieron en riesgo su vida y obligaron a sus médicos a someterlo a procedimientos de urgencia.

Tras su intervención en correos y bases de datos de la Sedena, el grupo de hackers Guacamaya dio a conocer –información que luego admitió el Presidente— que AMLO sufre de angina inestable de riesgo alto, un padecimiento que impide el flujo adecuado de sangre y oxígeno al corazón, lo que puede derivar en un ataque cardíaco.

Como jefe del Ejecutivo federal ya fue sometido a dos cateterismos. Según los registros de la Sedena, previo al segundo, fue trasladado en calidad de “grave” el 2 de enero de 2022 de su rancho en Palenque a Ciudad de México.

Además, el mandatario tiene hipertensión arterial, enfermedad crónica que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo; hipotiroidismo (trastorno sin cura por el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales); gota (un tipo de artritis), y secuelas por Covid (con el diagnóstico del domingo 23 de abril, AMLO suma tres infecciones).

“De manera normal”, dijo el secretario de Gobernación

En ausencia del Presidente, el secretario de Gobernación tuvo a su cargo encabezar las conferencias matutinas del gobierno federal.

El lunes, bombardeado por las preguntas de los periodistas sobre la salud de AMLO y la versión del desvanecimiento, Adán Augusto López Hernández remarcó que “es una absoluta mentira. No será la primera vez ni la última que miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos”.

Otra pregunta directa a Adán Augusto sobre el traslado del Presidente fue “¿A qué hora llegó el Presidente López Obrador y dónde lo hizo? Porque hay especulaciones y dudas sobre a qué hora llegó, cómo voló desde Mérida, aterrizó dónde y luego dónde llegó a Palacio Nacional”.

-Bueno las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos –respondió el secretario de Gobernación—. Yo le diría que el señor Presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde…

“¿De manera normal?”, se le insistió.

–De manera normal, su regreso estaba originalmente previsto para las 16:30 horas; encargó y habida cuenta de la sugerencia médica de que esperáramos el resultado del análisis practicado dejó a cargo del secretario de Marina, el de Comunicaciones y del director general de Fonatur que se llevara al cabo la última evaluación del Tren Maya y tomó la decisión de adelantar una hora su regreso, contestó.