Festival Sabores de Yucatán 2023 en Mérida: fecha y atractivos gastronómicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con eventos internacionales, así como la presencia de los principales actores de la industria culinaria, en noviembre próximo, Mérida será sede de la segunda edición del Festival “Sabores de Yucatán”.

Sabores de Yucatán 2023: ¿cuándo se realizará?

En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle Fridman Hirsch, presentó este evento, que albergará The Best Chefs Awards, México Selection by Concours Mondial de Bruxelles y la Barra México, del 16 al 20 de noviembre.

La capital yucateca recibirá a The Best Chefs Awards que, por primera vez en su historia, sale de Europa y es Yucatán quien los recibe, del 17 al 19 de noviembre, para presentar a los 100 mejores chefs en el mundo, quienes intercambiarán conocimientos y experiencias, además de debatir sobre tópicos universales sobre la buena mesa.

Además, Yucatán será anfitrión, del 15 al 18 de ese mes, de la séptima edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, campeonato internacional dedicado a premiar y promover a los más grandes productos vinícolas, elaborados por manos mexicanas, siendo la primera vez que un destino no productor se convierte en sede de un encuentro de esta envergadura.

Hasta la fecha, se tiene confirmada la participación de jueces provenientes de España, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y México.

Actividades del festival "Sabores de Yucatán 2023"

Igualmente, al Festival se suma Barra México, dirigido a amantes del buen beber y profesionales de la industria, quienes del 17 al 19, convergerán en un espacio para el intercambio de conocimientos e inspiración, donde se presentará las últimas tendencias mundiales, por expertos nacionales e internacionales.

En esta ocasión, se efectúa en una versión especial, que se adapta a “Sabores de Yucatán”, al acercar un programa de coctelería, que se dividirá en 3 principales enfoques: Seminarios y talleres; Cocktail Week, en centros de consumo de la ciudad de Mérida, y un espacio de exposición, con marcas locales.

Michelle Fridman estuvo acompañada de Baudoin Havaux y Carlos Borboa, del Concurso Mundial de Bruxelles; German González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y Paula García, cofundadora de Barra México.

Festival "Sabores de Yucatán 2022": ¿qué hubo?

En "Sabores de Yucatán 2022", a lo largo de 3 días, Mérida albergó un amplio programa de actividades, en el que los asistentes pudieron disfrutar espacios como el Mercadito Sabores, donde se dieron cita firmas locales, que tuvieron la oportunidad de dar a conocer productos hechos a base de ingredientes endémicos, como miel, habanero, naranja agria y henequén, entre otros.

De igual manera, se tuvo 3 Circuitos Gastronómicos, en que los aprovecharon su Pasaporte Gastronómico, que les permitió degustar platillos de 21 restaurantes emblema de Yucatán.

En 2022, el Festival fue antesala de uno de los encuentros más importantes del mundo, los Latin America's 50 Best Restaurants, que reunió a los máximos exponentes de la gastronomía global, a través de las experiencias directas con técnicas e ingredientes de la cocina ancestral maya, o bien, participación activa en la elaboración de cenas a 6 manos, con talentos locales.

Asimismo, las grandes estrellas del ramo, junto con las y los cocineros tradicionales de la entidad, se sumaron al intercambio de conocimiento y reflexiones, compartiendo sus saberes y sabores ante más de 12,000 personas, entre las que destacaron estudiantes y expertos sibaritas.