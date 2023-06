MÃ©rida. Vuelca una camioneta en la Av. ProlongaciÃ³n Paseo de Montejo

MÉRIDA, Yucatán.— Una camioneta tipo Ranger, cargada con mobiliario para fiestas, volcó en la avenida Prolongación Paseo de Montejo, después de que el conductor maniobró para evitar colisionar con un vehículo que le cerró el paso.

El chofer de la unidad de carga explicó que, transitaba con su vehículo sobre la avenida Cámara de Comercio, en el sentido de oriente a poniente, al llegar al cruce con la Prolongación Paseo de Montejo intentó cruzar la avenida para dirigirse hacia la calle 60 Norte, cuando de pronto un auto que circulaba a su derecha maniobra inesperadamente para incorporarse a la Prolongación, de modo que el chófer de la camioneta giró el volante para no colisionar con el auto, el intempestivo movimiento ocasionó que el vehículo de carga perdiera la estabilidad y terminara volcado sobre su costado derecho.

Como los vehículos no tuvieron contacto, no se responsabilizó al conductor del auto, por lo que la aseguradora de la camioneta tendría que responder por los daños. El accidente no dejó personas lesionadas.