Llamado a tener una participación política más activa en Yucatán

La visión femenina de la consejera presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, fue la más aplaudida en la jornada inaugural del segundo Congreso Internacional Colectiva 50+1, que ayer concluyó en Mérida, porque abordó sutilmente los ataques que realiza el gobierno federal contra las instituciones autónomas de México.

El INAI afronta el embate del presidente Andrés Manuel López Obrador al grado que no ha podido sesionar el pleno desde hace seis meses por falta de quórum legal porque solo tiene cuatro de siete consejeros. El Senado, dominado por legisladores de Morena, se niega a nombrar a los tres consejeros pendientes en aparente respaldo al presidente de la república.

En Mérida, la consejera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) afirmó que los problemas que enfrenta México no son problemas del INAI, no son problemas del INE, no son problemas de la Suprema Corte de Justicia, donde tiene a una mujer al frente que también defiende su institución, sino que son problemas de todas y de todos los mexicanos y que su solución requiere de una mayor participación ciudadana.

“Para tener un México donde haya instituciones imparciales, independientes, autónomas y que defiendan los derechos humanos de todas y de todos se necesita que nuestra participación se active”, señaló ante los aplausos de las 800 asistentes al congreso feminista que se realizó en el Centro Internacional de Congresos.

Dijo que quienes tuvieron el privilegio de asistir a esta convención feminista tienen un gran compromiso con la lucha para que continúe el avance en la igualdad y para ello se requiere de estas instituciones fuertes autónomas que solo pueden florecer en entornos democráticos.

“No podemos dejar de lado que hay avances en la paridad, pero debemos buscar que nuestra participación se extienda a todos los niveles de mando en las instituciones y que nuestra participación se active y de seguimiento a la cuestión pública para que sea una realidad la transparencia y la rendición de cuentas en México”, señaló.

“Me emociona estar entre tantas mujeres tan valiosas, mujeres que han luchado desde sus diferentes escaños para formar un México más igualitario, donde logremos vencer la adversidad, la injusticia y la falta de transparencia”.

Agrupación

La consejera presidenta del INAI reconoció el trabajo de la Colectiva 50+1 que está conformada por más de 7,000 mujeres de todas las regiones del país, que han alzado la voz desde distintas trincheras para conquistar no solo más espacios en la vida pública, privada y gubernamental, sino más bien para buscar fortalecer valores democráticos a través de este colectivo femenino.

“Reconozco el liderazgo de María Elena Orantes y el amplio trabajo que ha desarrollado en estos años al frente de la organización, y también a la nueva presidenta nacional de 50+1, Claudia Corichi, que con su entusiasmo, pasión y convicciones nos permiten continuar en la diversidad de ideología, la pluralidad y sobre todo en lo que nos une, que es la causa de las mujeres. Estamos juntas aquí para buscar un México donde ronden instituciones imparciales, independientes, autónomas y que defiendan los derechos humanos de todas y de todos. Gracias gobernador (Mauricio Vila Dosal, quien presidió la inauguración) por recibirnos en su estado. Celebro que haya mujeres en esta colectiva, como Claudia (Corichi) y Cecilia (Patrón Laviada, presidenta del capítulo Yucatán) que organizaron este encuentro que nos reune y que también estén los líderes nacionales empresariales porque justamente de eso se trata, que las mujeres vayan alcanzando posiciones en la toma de decisiones”.

“El empoderamiento de las mujeres es el camino que hemos recorrido durante siglos a lo largo de la historia y aquí hay mujeres muy valientes que han hecho grandes aportaciones, hemos buscado y luchado contra la discriminación, desigualdad y opresión”, recalcó la maestra Ibarra Cadena ante otra ovación.

“Mujeres en todo el mundo han enfrentado adversidades inimaginables y han emergido más fuertes que nunca. Desde líderes políticas que han desafiado la norma, hasta activistas que luchan incansablemente por los derechos humanos. Estas mujeres son un ejemplo viviente de que la resiliencia y la perseverancia puede llevarnos hacia un cambio. A pesar de estos avances todavía hay obstáculos, siguen existiendo mujeres que están en el anonimato por la lucha de los derechos e igualdad en contextos más complejos donde no solo hay discriminación, sino también hemos sido relegadas en la toma de decisiones”.

“Por ello estamos unidas en este congreso internacional, es un espacio donde la fuerza y el espíritu se integran a las mujeres, nos unimos para inspirar a otras mujeres, nos unimos para impulsar cambios en nuestros gobernantes y en nuestro entorno más íntimo”, subrayó. “El empoderamiento de las mujeres no solo se trata del grupo que estamos aquí reunidas, sino por otros muchos colectivos que también trabajan para encontrar una guía y, como diría Claudia Corichi, construir los códigos de empoderamiento. Se trata de que tengamos genuinamente instituciones democráticas que velen por los derechos humanos de todas las personas, que velen por la agenda de la mujer, que velen por el estado de derecho y velen sobre todo por un México más justo y equitativo”.

La conclusión del discurso con tinte de velada reclamación de la consejera presidenta del INAI recibió otra andanada de aplausos de la concurrida asistencia al CIC.