Gerardo Fernández Noroña, desde Mérida, advierte riesgos para mantener la Presidencia en 2024

El Partido del Trabajo podría tener un resultado electoral que nunca ha tenido en su vida política, pero romper la unidad del movimiento de la 4T sería irresponsable y pondría en riesgo mantener la Presidencia de la República en 2024, manifestó Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos hacemos historia integrada por Morena, el PT y el Verde Ecologista.

El diputado federal con licencia del PT visitó las instalaciones del edificio central de Diario de Yucatán, siendo la primera de las seis “corcholatas” que acude a este medio como parte de sus visitas a Yucatán.

En entrevista, Fernández Noroña explicó por qué no compite solo el PT en las elecciones de 2024, sabe que hay una confrontación muy fuerte entre los grupos del PAN por la candidatura a la gubernatura, de modo que los resultados electorales son de pronósticos reservados.

También defendió las políticas públicas del presidente López Obrador al grado de que aseguró que en materia de seguridad hay mejoría y una disminución de la delincuencia, aunque los hechos violentos diarios en el país reflejan otra realidad.

Fernández Noroña reconoció que dos de sus competidores de Morena (Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum) destinan mucho dinero a su promoción personal. Se le preguntó si ese dinero es de ellos, del gobierno federal o del narco.

“Del narco no”, precisó.

Plan “irresponsable” competir solo rumbo a 2024

Sobre el motivo por el cual el PT no compite solo en el proceso de 2024, dijo:

“Sería una irresponsabilidad competir por la presidencia por el PT, sería romper la unidad del movimiento, sería reproducir lo que pasó en Coahuila”.

El PT tendría un resultado que nunca ha tenido en su vida, pero pondríamos en riesgo el mantener la Presidencia de la República, eso sería una irresponsabilidad, añadió.

“Para nosotros, lo más importante es el movimiento, particularmente para mí. El PT está convencido de la unidad, se acordó que las candidaturas a los gobiernos estatales Morena propone tres nombres, el PT uno y el Verde, uno”.

“En este caso, la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T, Morena propuso cuatro, PT uno y Verde uno, pero ahora no importa porque estamos compitiendo en una contienda fraterna para abanderar al movimiento”.

Se dijo tranquilo y aunque no simpatiza con las encuestas, el hecho de que el Presidente haya asumido como garante de la unidad, de la transparencia y absoluta certidumbre, sabe que se respetará el resultado de método de selección.

“Aspiro a ganarles, abajo se ha subestimado a la gente aun dentro de nuestro movimiento. Hay compañeros y compañeras (de las ‘corcholatas’) que creen que el dinero o el aparato gubernamental decidirá. Están haciendo política a la antigüita, eso es politiquería y se están equivocando”, señaló.

“Han subestimado al pueblo, han subestimado mi aspiración, no me incluían en las encuestas, ya me incluyen y estoy mejor de lo que ellos dicen, en el tercer lugar indiscutible”.

“En estas últimas mediciones quieren ponerme en empate técnico con Adán Augusto, dirán misa, ya será la encuesta que determina a finales de agosto o septiembre, les voy a ganar, estoy optimista”.

Se le preguntó qué cambiaría de la política de la 4T, pero argumentó que por medidas cautelares del INE no podría hacer planteamientos y él es respetuoso de las determinaciones del órgano electoral. Sin embargo, habló de lo que ha hecho la 4T, principalmente en materia de seguridad.

Seguridad y salud en la 4T

“Hoy regatean al Presidente los resultados en materia de seguridad, todas las cifras acreditan una disminución y una mejoría en seguridad. No quiere decir que se ha pacificado el país, pero los indicadores son de mejoría”, afirmó.

“A los gobernadores y alcaldes que tienen responsabilidad en el sistema de seguridad nadie les reclama nada, todo le reclaman al presidente López Obrador, como si ellos no tuvieran la obligación de tener policías estatales y municipales profesionales, bien pagados y equipados”.

En materia de salud también dijo que regatean al Presidente a pesar de que México salió de la crisis de la pandemia, se vacunó a todo el país contra el Covid en un esfuerzo descomunal, no endeudó al país, y es como si no hubiese pasado nada.

Luego destacó que el reto del próximo gobierno de la República es que la gente no sufra hambre, que los alumnos de las escuelas reciban comida, no una lechita y una galleta, los salones deben tener aire acondicionado, sobre todo en Yucatán donde hay un calorón, apoyar al campo para lograr la eficiencia alimentaria y que las instituciones de salud sean poderosas para que la gente no gaste en medicamentos ni consultas en los servicios privados.

“Vamos avanzando en una contienda fraterna, quien gane abanderará el movimiento, el Presidente ya dijo que entregará la estafeta en septiembre, es una responsabilidad muy grande e importante. Este liderazgo no lo sustituyes más que un liderazgo colectivo, es buena la idea de ese grupo de aspirantes de mantenerse unido en beneficio del movimiento”.

“Creo que el movimiento gobernará por décadas el país”, enfatizó. “Estoy convencido que la derecha perderá en 2024, no reconocerá el resultado, alegará fraude. Nosotros que hemos sido víctimas de ellos toda la vida, ahora dirán que hicimos fraude, querrán tirar el nuevo gobierno, por ello es importante que quien gane de nosotros tenga un enorme respaldo popular, será una prueba muy dura para el siguiente gobierno nuestro”.

Yucatán, un estado difícil para 4T, admite

Se le preguntó sobre sus comentarios de que Yucatán es un estado difícil para la 4T y lo reconoció.

“Yucatán ha sido tradicionalmente difícil para la izquierda, pero hasta los lugares más difíciles están virando hacia nuestro movimiento”, indicó.

“Por un lado, el PRI está en proceso de extinción, Alejandro Moreno (líder nacional del PRI) debe quedarse hasta que lo desaparezca, ha perdido todas las gubernaturas. Si mantuvo Coahuila es porque fuimos divididos, fue un error nuestro. No le queda más que dos caminos a los priistas: o vienen al movimiento o van con los paniaguados (en referencia al PAN)”.

“Acción Nacional no le veo mejor futuro, quedará reducido a un par de bastiones que finalmente acabarán cediendo ante la presión popular”, señaló.

“La oposición tiene que aprender a ser oposición, a ser muy seria, a dejar la hipocresía, a dejar sus antivalores como el racismos y clasismo. Plantear un compromiso verdaderamente serio, presentar una oferta electoral política seria, ahora no la tiene”.

¿Cuál es su perspectiva sobre la elección en Yucatán?

“No sé en quién se esté pensando (en Morena), pero se deben organizar igual a la interna presidencial. Seguramente Morena tiene derecho a proponer a tres, el PT a uno y el Verde a otro”, dijo. “Espero que este proceso nos genere unidad y nos dé las condiciones para remontar la adversidad y que llegue la cuarta T a Yucatán”.

“Aquí está muy confiado el PAN de que conservarán la gubernatura, pero se les avecina una crisis difícil. Vila (el gobernador Mauricio Vila Dosal) se retiró de la aspiración presidencial porque estaba viendo una simulación, sí, es una simulación ese proceso de la oposición”.

“Sé que se perfila el alcalde de Mérida (Renán Barrera Concha), pero hay una confrontación muy fuerte entre los grupos de paniaguados aquí en Yucatán. Creo que esta elección será de pronósticos reservados. Si nosotros avanzamos bien en unidad, podemos presentar una propuesta seria. No digo ningún nombre porque dirían que vengo a apadrinar o validar a alguien, no es el caso, el pueblo debe decidir”.

Fernández Noroña afirmó que le fue muy bien en su visita a Mérida y Akil como parte de la promoción para tener mayor presencia en las encuestas.

Incluso, aseguró que en dos semanas y para agosto próximo, nadie de sus competidores negará que hay un fenómeno político social en torno a su persona y él encabezará y ganará en las encuestas.

“La llegada de Xóchitl Gálvez, que no la tenían contemplada, es porque piensan que será Claudia (Sheinbaum) y que se le pondrá pinta. Xóchitl es hábil para el debate, pues se llevarán una sorpresa, se toparán con un coordinador nacional de los comités, que es muy hábil para el debate”, señaló. “Creo que le vamos a ganar en la interna a las corcholatas de Morena y en la constitucional ni se diga”.