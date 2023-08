Defiende proceso de encuestas del Frente por México

Patricia McCarthy Caballero, consejera del comité organizador del Frente Amplio por México, hizo un llamado a la unidad luego que el PRD manifestara su inconformidad, pues entre los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial no figura ningún perredista.

Como informamos, los cuatros que continúan en el proceso de selección al lograr conseguir 150 mil firmas de apoyo ciudadano son Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Creel.

Al hacer un balance del proceso, Patricia McCarthy destacó que hubo una participación importante de ciudadanos que confían en que se trata de un mecanismo que abre una posibilidad importante para cambiar las cosas en México.

También destacó que hubo un estricto apego a la norma en la revisión de firmas que estaban en la plataforma.

“Había una serie de criterios que teníamos que cuidar y por eso cuando las personas se registraban en la plataforma les salía una leyenda que decía que estaba en proceso de validación, y esta validación consistía en verificar una serie de criterios. Y es cuando se hace la verificación, que terminó ayer (por el miércoles) a las 2 de la tarde, que algunos de los aspirantes ya no pasaron el último corte”.

Patricia McCarthy recalcó que los criterios estaban establecidos desde un principio y no se inventaron sobre la marcha. “No hubo en ningún momento el intento de desvirtuar los resultados, al contrario, nosotros hubiéramos querido que la mayor cantidad de aspirantes pasara, pero, bueno, nosotros lo que hicimos como comité fue básicamente apegarnos a los criterios establecidos”, indicó Patricia McCarthy.

Y fue por ello que desde un principio se estableció no difundir cifras, pues aún no pasaban el proceso de validación. “Al ver las cifras, me imagino que pensaban que habían cumplido ese requisito, pero, bueno, venía este proceso de la validación”.

Patricia McCarthy indicó que los perredistas están en su derecho de cuestiones y exigir una revisión.

“Estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda; pero, bueno, estamos cumpliendo simplemente normas establecidas de antemano y eso fue lo que ocurrió. Por eso el riesgo de manejar cifras que no son oficiales y por eso es importante esperar a que se den todos los pasos, la validación, para que se puedan dar a conocer cifras”.

La consejera señaló que ojalá se pueda seguir contando en todo el ejercicio “con el equipo tan valioso del PRD”, y, además, manifestó su deseo de que se mantenga la unidad que “es muy importante para enfrentar lo que estamos viviendo en nuestro país, no hay otra forma”.— IVÁN CANUL EK

Patricia McCarthy invitó a la gente que a ingresar a la plataforma (frenteampliopormexico.org.mx), pues, aunque ya no se pueden emitir simpatías aún se pueden inscribir. “Ya no va a ser para opinar por algunos de los aspirantes, sino para sumarse a este listado, y eso les permitirá emitir su opinión en las mesas de consulta el día 3 de septiembre”.

Por ello, hizo un llamado a la unidad y seguir trabajando en lo que representa el Frente Amplio por México. “Tenemos que seguir hasta el final, y el final será hasta el 3 de septiembre”.

Lo que sigue ahora, informó, son los foros. El primero se realizó ayer con la participación de los cuatro aspirantes que quedaron. Dicho foro, mencionó, servirá para hacer hoy un primer sondeo de opinión para que solo queden tres aspirantes los cuales se darán a conocer el próximo miércoles 16.

Esos tres serán quienes participarán en los foros regionales que se llevarán al cabo en Durango (jueves 17), Monterrey (19), León (22), Guadalajara (24) y Mérida (sábado 26).

Patricia McCarthy invitó a la ciudanía a estar pendiente de los foros y a participar el 3 de septiembre en las mesas, cuyas ubicaciones se darán a conocer más adelante.