Liborio Vidal hace un llamado al trabajo unido

En Peto más de 4 mil yucatecos del sur del estado se reunieron con Liborio Vidal Aguilar, a quien le refrendaron su apoyo en sus aspiraciones, recordando que cuando fue diputado por el Primer Distrito Federal encontraron respuesta a sus necesidades, se indica en un comunicado.

Los del sur somos personas trabajadoras y agradecidas, aquí en el sur te recibimos como en tu casa, porque siempre nos cumpliste y atendiste, y eso no lo olvidamos, le expresaron los oradores.

Desde su arribo al local sede de la reunión, Vidal Aguilar fue recibido con mensajes de apoyo, mismos que agradeció con el compromiso de continuar trabajando por el sur y por todo Yucatán.

Siempre me he conducido honrando la palabra, porque decía mi padre que vale más la palabra que mil pagarés firmados, me llena de emoción saber que cuento con ustedes y por ello es que siempre digo que los puestos son pasajeros, pero las amistades son para siempre, expresó.

Hablando de sus aspiraciones para 2024, reiteró que lleva 30 años trabajando por Yucatán desde distintas trincheras y nunca ha perdido el contacto con la gente de todos los sectores que hacen grande a Yucatán.

Tenemos que cuidar a Yucatán y a mantener su rumbo, el gobernador Mauricio Vila está haciendo un gran trabajo y por eso debemos mantenernos unidos para conservar esos logros y cuidar el tejido social que caracteriza a Yucatán, recalcó.

También mencionó que el momento que se vive es histórico, en el cual no se trata de ver colores partidistas, sino de que le vaya bien a Yucatán, por lo que es indispensable estar unidos y trabajar juntos por el bien de todos.

Siempre defino a Liborio en tres palabras: compromiso, palabra y unidad, estamos cansados de políticos que quieran dividirnos, todos somos México, todos somos Yucatán, señaló el diputado Raúl Romero Chel.

El primer edil de Peto, Renán Jiménez Tah, destacó que el amigo Libo cuenta con el apoyo del municipio y comisarias aledañas.

Acompañaron a Vidal Aguilar el diputado Esteban Abraham Macari; las diputadas Melba Gamboa Ávila, Carmita González Martín y Fabiola Loeza Novelo; Juan Ayuso Centurión; la alcaldesa de Tixméhuac, Angélica Panty Cervera; y los ex alcaldes de Peto, Tzucacab, Sacalum, Sotuta, Peto, Tahdziú, Akil, Tzucacab y Teabo.