Maltrato animal en Mérida: ultiman a perrito en la colonia Chuburná

MÉRIDA.- Un nuevo caso de crueldad animal tiene indignada a la comunidad de protectores animales en Mérida y a los vecinos de la colonia Chuburná, donde un perro fue decapitado.

El hecho se reportó este sábado, 12 de agosto, por activistas de grupos animalistas como ‘Rescatistas Independientes Unidos’, ‘Sanando Corazones Perrunos’, ‘La Casa de Aidita’ y ‘Ayudando Peluditos’.

Decapitan a perrito en colonia Chuburná, de Mérida

Este sábado representantes de diversas asociaciones por los derechos de los animales denunciaron a las autoridades la decapitación de un perro en la colonia Chuburná.

"Nos enteramos que lo habían matado y venimos, cuando llegamos le pedimos a la señora que nos lo entregue para que 'ya no los moleste', pero me dijo que no puede porque su hijo lo había matado", comentó al Diario, Elsa Arceo activista de protección animal sobre la muerte de 'Rufino'.

La activista y otros protectores exigieron el cuerpo del "peludo", pero este les fue entregado sin cabeza. Hasta el momento aún desconocen el paradero de esta.

Indignados e incrédulos, las defensores de los animales llamaron a la policía, por lo que a la casa llegó una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a resguardar el cuerpo, el cual fue introducido a un bote de basura.

"Juan P. E., fue el que le cortó la cabeza al perrito con un hacha. Desde un techo vimos que estaban agarrando cal, ya lo iban a enterrar", dijo la activista.

Elsa Arceo señaló que van a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado e hizo un llamado al Gobierno de Yucatán ayudar para detener y castigar los casos de crueldad animal como este.

Las activistas también denunciaron amenazas de parte de la familia que habita en la casa donde fue decapitado el perro, Elsa Arceo dijo que uno de ellos la amenazó con una coa.

La Policía Estatal de Investigación ya llegó al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.

'El Sogas', así vivía perrito ultimado en Mérida

Una vecina de la colonia, de nombre Carolina, relató al Diario que 'Rufino' era apodado 'El Sogas' por ella y sus trabajadores ya que el perrito siempre estaba amarrado, aunque a veces lograba escapar de la casa de la familia de Juan P.E.

En dichas ocasiones llegaba al hogar de Carolina con las sogas alrededor del cuello, donde le daban croquetas y agua.