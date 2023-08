Jorge Carlos Ramírez Marín se destapa como candidato a la gubernatura de Yucatán

MÉRIDA.- El senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín se destapó como candidato a la gubernatura de Yucatán, durante la celebración de su cumpleaños número 62, en concurrida fiesta realizada en las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI, a la que asistieron numerosos políticos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre los que destacó la presencia del exgobernador Rolando Zapata Bello.

El tema de la celebración fueron las tradiciones yucatecas y la denominó "La gran vaquería del Purux". Al evento, que ocurrió el pasado domingo 13 de agosto, los invitados acudieron ataviados con trajes típicos, se contó con la presencia de un grupo de jaraneros y se cortaron pasteles de la bandera de Yucatán.

En un momento de la ceremonia, durante su mensaje a los presentes, Ramírez Marín pronunció un discurso en el que comenzó agradeciendo a los presentes por el tiempo que lo han acompañado durante su trayectoria, para posteriormente hablar de sus aspiraciones y autodestaparse para la gubernatura, afirmando que más que un capricho, lo mueve su deseo de justicia social.

“Mi deseo y mi búsqueda no están en un capricho, sino que están basados en las necesidades que he caminado toda mi vida. Ahí está el origen de mi deseo y de mis pretensiones”, señaló

“Voy a dejar la piel en este intento y no es por mí, sino por Yucatán… La fe te hace ir hacia adelante, la fe no te muestra las dificultades, te muestra cómo las vas a superar, la fe nunca permite que vayas para atrás, porque no necesitas ver para creer, eso es fe. Porque tienes en la mente lo que quieres y a dónde quieres llegar, eso es fe. Y yo voy a ser gobernador de Yucatán un día. No les quepa duda”, añadió.

Como se recordará, Ramírez Marín contendió por la presidencia municipal de Mérida en las pasadas elecciones intermedias y se ubicó en el segundo lugar de las preferencias electorales.

