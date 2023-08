Apagones en Yucatán: Usuarios se quejan del servicio y altas tarifas de la CFE

Mal servicio, constantes apagones, deficiente atención al usuario por el servicio telefónico 071 y la falta de una reacción rápida de los trabajadores para restablecer el servicio eléctrico o reponer los transformadores dañados son parte de las quejas cotidianas contra la CFE.



En una visita al módulo de pago de la paraestatal en Plaza Fiesta varios usuarios compartieron sus inconformidades.

Lo que tiene que hacer la CFE es ponerse las pilas, que se reorganicen y reajusten todo porque no pueden decir que es por falta de dinero porque la corriente es carísima y todos tienen que pagar porque si no te la cortan, dice una usuaria nombre Elizabeth.

El señor Mario Bezares dijo: “Aumentó el recibo. Cada vez aumenta el consumo y tengo los mismos aparatos eléctricos, no sé a qué se debe el alza".

"Siempre así lo hace la CFE, aumentan y aumentan y son los mismos aparatos que uno tiene. No es posible que se eleve mucho en este bimestre. Sé que hay fuerte calor, pero no sé cuanto sea el aumento, de todas maneras dicen que hay un subsidio, pero uno sigue pagando alto”.

Usuarios de Mérida relatan afectaciones en el servicio de la CFE

Cuatro de cinco clientes de la Comisión Federal de Electricidad informaron ayer que en este bimestre sus recibos llegaron con un alto aumento por consumo de energía en sus hogares en Mérida.

De manera adicional pagaron de $600 a $2,000 en promedio, lo que les hace dudar que el gobierno federal en realidad aporte algún subsidio en sus recibos de consumo, o bien en las altas tarifas eléctricas que cobra en Yucatán desaparece ese presunto apoyo federal por consumo de energía.

Las cinco personas entrevistadas en el módulo de pago de la CFE en Plaza Fiesta coincidieron en que la Comisión les cobra por un mal servicio, los constantes apagones que soportan, la deficiente atención al usuario en la línea 071 y la falta de una reacción rápida de los trabajadores para restablecer el servicio o reponer los transformadores dañados.

Estos fueron los relatos de los usuarios que pagaron ayer sus recibos de CFE. Otros clientes que escucharon el tema confirmaron la alta facturación, pero no quisieron la entrevista con Diario de Yucatán por temor a que les corten la luz.

"A cada rato se va la luz... No se puede dormir”, dice usuario de CFE

Jorge Leirana Alcocer compartió lo siguiente:

“Vine a pagar mi recibo. Está más o menos en lo normal que he pagado en otros bimestres. No hubo un aumento fuera de lo normal, es parecido al consumo histórico. Lo que ha pasado con este calor y lluvias es que a cada rato se va la luz, a veces pocas horas, a veces varias horas".

Son más frecuentes ahora los apagones. No se puede dormir en la noche por el intenso calor

“De día salimos a las plazas comerciales o lugares donde hay fresco, pero en la noche no se puede dormir, hay que soportar el calor”.

“De tanto apagón ya protegimos todos nuestros aparatos eléctricos y electrodomésticos que usan energía, todos los que se pudieron tienen cortapicos. Ya ni reporto las fallas, ni te contestan. Me aguanto sin luz hasta que regrese”.

“La atención al público en teléfono 071 es pésima, casi no te atienden. Yo le pediría a la CFE que cuando menos nos dé una explicación del por qué son frecuentes los apagones y qué están haciendo para remediarlo”.

Quejas porque aumentó el cobro por la luz

Mario Bezares (homónimo del ex conductor de televisión): “Aumentó el recibo, vea (mostró la tira de pago). Cada vez aumenta el consumo y tengo los mismos aparatos eléctricos, no sé a qué se debe esta alza”.

“No he reclamado, siempre así lo hace la CFE, aumentan y aumentan y son los mismos aparatos que uno tiene. No es posible que se eleve mucho en este bimestre. Sé que hay fuerte calor, pero no sé cuánto sea el aumento, dicen que hay un subsidio y uno sigue pagando igual de alto".

Hoy pagué $8,500 en números redondos, el bimestre anterior fueron $6,000. Creo que debe ser por la temporada de calor

“Nadie te explica por qué sube el recibo y tampoco voy a reclamar porque es una ‘perdedera’ de tiempo, lo único que hacen es quitar el servicio, dejarlo puenteado, meten a revisión el medidor y finalmente ni ajustan ni arreglan nada, no baja el consumo. Está mal medición o en la tarifa está la clave”.

“No puede ser que en México, donde se produce la electricidad, paguemos tanto por la luz. Donde vivo nos dejan toda la mañana o tarde sin energía, se va la luz. No sé si es por el incremento de casas en el fraccionamiento o las líneas ya no soportan tanta energía. No sé en qué consistirá, pero es deficiente el servicio”.

Queja contra la CFE por constantes apagones

“Por ahora no me ha afectado los aparatos electrodomésticos y eléctricos, pero tarde que temprano se quemarán de tanto apagón”.

“Regularmente se va la luz uno o dos días a la semana, está terrible el servicio. Creo que falta mayor supervisión en sus líneas, un buen mantenimiento a sus instalaciones, con un buen mantenimiento regular no falla el servicio eléctrico”.

Sí reporto las fallas, pero es un enredo siempre. Te asignan un número de reporte, dicen que lo atenderán, pero en realidad no llegan los trabajadores, es muy tardado para que lleguen a atender las reparaciones

“Que contraten más personal, tanto que se les paga, porque si no pagas el día del corte enseguida te están cortando la luz, aquí sí son bien rápidos”.

(Cuando el entrevistado dijo que se llamaba Mario Bezares, el reportero pensó que era una broma, pero resultó que es su nombre real, homónimo del famoso ex conductor de televisión).

Equipos quemados en Petcanché porque se incendió un transformador

Asimismo, María Góngora indicó que:

“Ayer en la calle 45 entre 16 y 18 de la colonia Petcanché se incendió un transformador, cayeron trozos de fuego con material derretido. Son tres transformadores en un solo poste y después que cayó la lluvia vimos que uno de ellos empezó a humear”.

“Ese humo se transformó fuego y cayeron al piso los componentes que se iban derritiendo por la candela. Todos los vecinos alarmados bajamos los ‘breaks’ de las casas para que no tengan daños materiales los artículos del hogar porque la CFE ni siquiera te los paga, ni los repara ni los devuelve”. Aspecto de un módulo de pago de la CFE en Mérida

“Varios vecinos llamamos al 071, se insistió con los reportes a los bomberos y la SSP. Primero llegaron los policías estatales y acordonaron la calle donde caía el fuego. La Comisión Federal de Electricidad brilló por su ausencia”.

“Estos hechos ocurrieron como a las 4:30 de la tarde y la cuadrilla de la CFE llegó como a las siete de la noche. Hicieron su arreglo, colocaron como unos ‘diablitos’ y ya tuvimos luz. Pero a las dos horas se volvió a prender fuego en el transformador”, relató.

“Otra vez la corre y corre de los vecinos, volvimos a reportar a la Policía, llegó un camioncito de la CFE y vieron que el transformador estaba negro porque se derritió todo lo que tenía”.

Trabajadores de la CFE les dijeron que no hay transformadores

“Los trabajadores de la CFE nos dijeron que no hay transformadores para hacer el cambio, que debíamos esperar. Ellos sí que nos cobran bien cara la luz y cuando se nos queman nuestros artículos eléctricos uno lo solventa. En mi caso se me ha quemado un aire acondicionado con los apagones, me dijeron que como está adentro de mi domicilio yo lo solvento”.

Mario Rodríguez, por su parte, compartió que “el recibo vino alto, sabemos que es por la temporada de calor, por prender tu aire acondicionado y ventiladores. Ya no es por lujo tener aire acondicionado o ventiladores, es por necesidad por las altas temperaturas, pero uno sabe cómo usarlo para que no se dispare el recibo, pero de todas formas viene alto el recibo”.

“Cuando hablas de un porcentaje de aumento ves que el bimestre viene con $200, $300 y hasta $600 de aumento. El bimestre pasado pagué $900 y hoy $1,100 más o menos”.

Sí hay un incremento y aunque sea mínimo, como pensionado afecta, hay que racionar para prender la luz

“Lo que sucede y hemos observado es que ya está recargado todo, en las casas hay aires acondicionados y prenden los transformadores porque están recalentados. Eso hace que se incrementen los costos, la pérdida de transformadores o de tanto que usamos la electricidad ya no lo soporta el cableado”.

“La gente de la playa estuvo sin luz en Chelem y Chicxulub Puerto porque ahora hay condominios de ocho pisos, de más de 100 cuartos, y todos tienen aires acondicionados prendidos todo el día”.

Afirma que el recibo de luz aumentó 40%

Elizabeth, quien omitió sus apellidos: “Vine a pagar mi recibo, estuvo muy alto, casi un 40% de aumento. Se supone que estamos en meses donde hay un subsidio federal a la electricidad, pero no se ve”.

“No se justifica tanto aumento. Desde que empiezan las lluvias a cada rato se va la luz y luego se echan a perder los aparatos, ¿y quién nos responde? Decidí contratar un seguro con un banco por toda esta situación de los apagones constantes porque la CFE no te resuelve nada”.

“Contraté un seguro para todos los aparatos de la casa, tengo que pagar extra por cosas que son causadas por el mal servicio eléctrico. Hoy pagué más de $600 en comparación con el bimestre pasado”.