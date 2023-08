Yucatán, en crecimiento con inflación: valora un economista

En el panorama económico actual se está pasando de una incidencia externa a un impacto interno de la inflación, señala el doctor Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Qué quiere decir, que antes de la pandemia y la postpandemia, el aumento se debió a condiciones, en su mayoría, externas; ahorita el crecimiento interno está haciendo que la inflación se mantenga por arriba del 3 por ciento. Noticias Relacionadas Inflación anual llega a 4.67%; liga siete quincenas a la baja

Inflación en México, a la baja; se ubica en 4.79% en julio

El especialista indica que hay que tomar en cuenta varios elementos cuando la inflación es alta, y uno de ellos es el crecimiento de la economía.

Noticias Relacionadas Inflación pega a boletos de cine y de los conciertos en México

“Cuando hay un proceso de crecimiento, la economía está absorbiendo recursos que muchas veces son escasos porque a lo mejor la gente no está preparada para determinada función o porque la gente decidió estudiar en lugar de trabajar o porque la gente ya es grande y no pueda realizar determinadas labores”, explica.

El economista agrega que hay que tomar en cuenta esos factores porque en la minuta el Banco Central puso en los riesgos los costos laborales.

“Esto se debe a que hay una fuerte inversión del gobierno y, obviamente, esto ya está trayendo inversión de las empresas, y como empresario estás metiendo inversión y contratando gente.

“Sería más complicado que haya inflación y la economía no crezca. Es más duro que no haya trabajo y que haya inflación, a que haya trabajo e inflación. La inflación está arriba del 3%, pero hay un crecimiento en la economía y una dinámica de consumo buena, y si hay empleo y consumo crece la economía aun cuando haya inflación”.

¿Qué hacer ante la inflación? No gastar más allá del ingreso

El doctor en Economía señala que cuando se tiene una inflación alta y no se tienen medios para subsistir sin duda hay un impacto; pero si la inflación está arriba de su objetivo, y la persona tiene empleo o una transferencia monetaria ya no se resiente tanto.

El especialista dice que la expectativa de la familia no es tan complicada y que, incluso, hay ciertos elementos de oportunidad. “¿Que se tiene que hacer? No gastar más allá del ingreso y empezar a generar un poco de ahorro”.

Reitera que estamos en un proceso de crecimiento con inflación donde el consumo se mantiene al alza, y donde el indicador de pobreza se movió sustancialmente, indicadores que, dice, no se daban en los últimos 20 años.

Con relación a que la inflación de los servicios de educación aún muestra una tendencia al alza, el profesional dice que es porque el gobierno ha dejado de invertir en ese ámbito.

“Las universidades privadas, si eres empresario y sabes que el alumno no tiene oportunidad en la pública, pues dices: vamos a aumentarles el precio porque va a haber demanda. Acá el factor es porque el gobierno no está invirtiendo en educación pública universitaria, educativa; no está ampliando la cobertura educativa para atender a más personas, y, obviamente, las escuelas privadas se aprovechan de este punto”, señala el doctor Rodríguez Cedillo.