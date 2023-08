¿Qué pasará con los libros de texto gratuitos en Yucatán?

MÉRIDA.- La Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) recibió y distribuyó los libros de texto gratuitos de primaria en las 104 supervisiones del estado, pero frenó su entrega en las escuelas públicas “hasta nuevo aviso”.

Los nuevos libros para el ciclo escolar 2023-2024 enfrentan un juicio federal por el amparo que concedió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ante la queja de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

La jueza federal Yadira Medina Alcántara dio un plazo de 24 horas para que la SEP cumpla con la revisión y el rediseño de los libros de texto gratuitos de nivel básico para el próximo ciclo escolar.

Esa disposición la ordenó en una sentencia de amparo en mayo pasado contra los libros de texto gratuito que promovió la UNPF. Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unos días que los nuevos libros se utilizarán en el ciclo escolar entrante porque no hay ningún amparo que impida que se distribuyan y se usen.

Libros de texto gratuitos en Yucatán

El maestro Víctor Enríquez Cabrera, quien es director de una escuela primaria, informó que tiene información de que la Segey recibió los miles de libros de textos gratuitos, que han generado críticas por sus errores ortográficos, contenido pedagógico e ideológico porque, según los críticos, está enfocado a la 4T.

Enríquez Cabrera informó que la semana pasada se inició el reparto de los libros en las supervisiones del nivel de primaria. Sin embargo, la directora de Educación Primaria de la Segey, Adlemy Arjona Crespo, mandó un memorándum a todas las supervisiones de primaria para que hasta nueva orden no se repartan los libros a las escuelas.

“Los nuevos libros están en las supervisiones escolares de primaria”, dijo el maestro Enríquez Cabrera. “Por lo que veo, los supervisores estuvieron a punto de llamarnos para que vayamos por los libros, pero la directora de Primaria difundió un memorándum donde pide a las supervisiones que lo resguarden hasta nuevo aviso”.

El entrevistado dijo que tiene información de que ya se repartieron los libros en las 104 supervisiones de primaria, aunque desconoce si también en los niveles de preescolar y secundaria.

¿Dónde están los libros de texto gratuitos?

“Los libros ya están en Yucatán, son los nuevos que han generado polémica”, refirió el director de la primaria del fraccionamiento Vergel. “La Segey mandó los libros a las supervisiones desde la semana pasada. Lo sé porque citaron a los intendentes para que vayan a bajar los libros”.

“Generalmente, y de acuerdo con la logística de años anteriores, cuando los supervisores reciben los libros inmediatamente los reparten a las escuelas. Esta vez la directora de Primaria mandó un memorándum de que no se repartan. Los libros están bajo el resguardo de los supervisores, están retenidos en las supervisiones”, señaló.

Enríquez Cabrera recordó que en mayo pasado la UNPF solicitó un amparo contra la impresión de los libros de primaria porque, alegó la agrupación, se diseñaron sin bases pedagógicas y sin consultar a la comunidad educativa. Después, en junio, el juzgado ordenó a la SEP que hiciera las correcciones y tomara en cuenta a la unión de padres de familia y los investigadores educativos.

El 31 de julio pasado, el juzgado federal ordenó que no se impriman los libros, pero fue una medida cautelar desfasada porque los libros del nuevo modelo educativo ya están impresos. La SEP pidió una revisión de la sentencia del amparo y hoy están en espera de la resolución definitiva.

¿Cuándo empiezan las clases en Yucatán?

“Apenas estamos empezando agosto y las clases para los niños se iniciarán el lunes 28 de este mes”, explicó. “Los directores entraremos el miércoles 16 porque tendremos un curso intensivo el día 16, el jueves 17 y viernes 18”.

“A la siguiente semana los directores de primaria daremos el mismo curso a los maestros los días 21, 22, 23 y 24, el viernes 25 será para organizar la escuela para recibir a los niños el lunes 28”, apuntó.

Según señaló, “está adelantada la repartición de los libros, siempre se dan en la primera semana de septiembre los que quieran trabajar con los libros. Físicamente los libros no han llegado a las escuelas de primaria”.

También dijo que cada sección de supervisión agrupa a 4,000 alumnos. Cada alumno recibirá cinco libros. Si se multiplica el número de alumnos y el de libros, serían 20,000 libros por supervisión. Si se multiplica esos 20,000 libros por las 104 supervisiones de primaria, sólo este nivel habría recibido más de dos millones de libros de texto gratuito.

¿Qué pasará con los libros de texto gratuitos en Yucatán?

En 2022 la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (Conaliteg) asignó a Yucatán 2.520,458 libros de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

La instancia generalmente tiene disponible el formato digital de los libros y se puede consultar en la página libros.conaliteg.gob.mx. En el nivel de secundarias todavía no tienen conocimiento de que los libros de texto gratuitos se hayan repartido a las supervisiones y direcciones de escuelas. Así los docentes no conocen los libros ni su contenido porque no los tienen físicamente.

“Los libros de secundaria todavía no están en las escuelas”, informó el maestro Javier Pacab Santana, docente de este nivel educativo. “Ni los maestros, ni los alumnos, ni los padres de familia tenemos la versión final de los libros de textos gratuitos. Sólo conocemos las infografías que publicó el gobierno federal, pero no hay un libro físico que podamos revisar”.

El maestro Pacab coincidió con su colega Enríquez Cabrera que tradicionalmente los libros nuevos se reparten a los alumnos en la primera semana del curso escolar. “En la última sesión del consejo técnico nos advirtieron de que los libros se iban a atrasar un poco, no se entregarían a los alumnos en los primeros días”, dijo.

Libros de secundaria en Yucatán

En este nivel educativo se entrega a cada alumno un libro de texto gratuito por asignatura y un libro de lectura en las materias de inglés y español. Cada niño recibe ocho o nueve libros.

“No sabemos si los libros de texto gratuito de secundaria están en los almacenes de la Segey o si ya llegaron o no”, señaló.— Joaquín Chan Caamal