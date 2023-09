México, país sin diálogo ni mediación: cumbre en Mérida extiende mensaje de paz

La construcción de sociedades de paz es tarea de todos, pero desafortunadamente en México no dialogamos, no recurrimos a la mediación y eso agrava las diferencias, consideró la doctora Eunice Rendón Cárdenas durante la primera conferencia de la Cumbre de Paz “Ch’abajel en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

En charla con la periodista de investigación y presentadora de televisión, Karla Iberia Sánchez, durante la conferencia Sociedades de Paz, Eunice Rendón, doctora en Políticas Públicas y especialista en seguridad nacional, recordó que el 95% de 98,600 familias mexicanas que entrevistó el Inegi en la Encuesta Nacional de Prevención del Delito y Cohesión Social respondió que una forma de resolver algún conflicto es dejando de hablar a la parte contraria.

“Imagínense, esa es nuestra capacidad de diálogo”, señaló. “No estamos acostumbrados a confrontar, a dialogar, a hablar, a ponernos de acuerdo. No usamos el poder de la mediación para llegar a acuerdos a partir de las diferencias que tenemos”, indicó.

Karla Iberia manifestó que la paz es una sensación emocional y sabemos cuándo no la sentimos, pero la paz también es un lugar social y se construye entre todos, porque todos estamos involucrados en la paz pública.

“La paz no es un discurso, no es un rollo, todos lo sabemos”, recalcó. “Cuando no sentimos paz en nuestra casa, nos salimos; cuando no encontramos paz en la calle, huimos a casa; cuando no sentimos paz, no podemos desarrollarnos profesionalmente; un alumno que no tiene paz para estudiar y está sometido a violencia auditiva, no puede desarrollar sus mejores habilidades intelectuales”, dijo.

“Aquí en Ch’abajel venimos a buscar soluciones para la paz, ojalá muchas partes del mundo escuchen estas charlas”, dijo la destacada periodista.

Eunice Rendón definió la paz desde el concepto académico y político como una condición de tranquilidad, armonía, de perdón, de reconciliación. Es el trabajo en equipo, es el poder entender otras realidades distintas a las propias y poder transformarlas.

Eunice Rendón dijo que en cada familia hay una figura del mediador. A veces es el típico tío que sienta a los primos que se pelearon para hallar una reconciliación; en las oficinas también hay un mediador; en los centros penitenciarios hay un programa de mediación para la solución de conflictos y evitar las peleas entre los internos. En este sentido, Karla Iberia le preguntó si es necesaria la figura de mediador en una autoridad local con el fin de que los conflictos lleguen al Ministerio Público.

Valiosa opción cívica

En la mediación veo la reconciliación y el perdón, algo superior a la justicia cívica, señaló la doctora Eunice Rendón Cárdenas.

“Muchos podemos ser mediadores, se puede hacer alianzas con el Poder Judicial para capacitar a los vecinos. Si ya hay mediadores en la cárcel, entre los vecinos también debe haber para disminuir los conflictos y lograr la paz en la comunidad”.

La mediación es barata porque es una intervención costo-afectiva, sólo busca generar que dos polos opuestos se pongan de acuerdo y esta labor se puede realizar en todos lados.

Con ello se evita que un conflicto se agrave si no lo saben resolver. Y puso el ejemplo de un caso que ella vio durante su trabajo de campo: dos vecinos se peleaban constantemente por aventar la basura.

Necesaria la mediación contra la violencia

En uno de esos pleitos, uno de los vecinos ya borracho sacó su automóvil, atropelló y mató al hermano menor de su contraparte. Éste se le fue encima y lo mató a golpes, hoy está en la cárcel cumpliendo una condena por homicidio.

Otro caso opuesto donde triunfó la mediación fue en un barrio de Ciudad Juárez que vivía en conflicto por la rivalidad de dos pandillas. La Red Viral involucró a los líderes de los grupos, los contrató para que trabajaran en la transformación del barrio, en actividades artísticas y finalmente ambos olvidaron su rivalidad.

Lo más bello de esta historia es que dos niñas que iban a la misma escuela, una que pertenecía a una familia de un bando y otra a la del otro bando, pero aun así tenían amistad como compañeras de colegio y del barrio, finalmente consolidaron su convivencia porque ya no tenían prohibiciones por parte de sus familiares.

“Imagínense lo que un conflicto vecinal detonó entre vecinos que eran buen tipo. Simplemente este conflicto creció sin que hubiera una mediación de por medio y terminó en tragedia”, recalcó.

“La mediación es ponerse de acuerdo, cada quien pone sus puntos, cada quien tiene que ceder un poquito y llegar a acuerdos en los que las dos partes estén bien”, dijo la fundadora, coordinadora y curadora de la Red Viral y Agenda Migrante.

Construcción de Paz en Mérida

La construcción de la paz incluye un trabajo de territorio en colonias y barrios conflictivos y aquí en Mérida, Ch’abajel realiza un programa de atención integral en la colonia El Roble Agrícola, en el sur de la ciudad, donde pinta fachadas de casas, imparte cursos de diversos tipos y fomenta el autoempleo.

Hoy viernes continúa las conferencias y talleres en el Siglo XXI, donde hay una exposición sobre el trabajo a favor de la construcción de sociedades de paz.

Cumbre con un mensaje de paz

Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Paz y la inauguración de la primera Cumbre por las Sociedades de Paz “Ch’abajel”, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, destacó la fortaleza de la seguridad pública de Yucatán que es un referente nacional e internacional.

En el evento estuvo el coordinador del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, general Hermelindo Lara Cruz, quien sobrevivió en 2015 a un ataque armado de sicarios cuando fue titular de seguridad pública en Escobedo, Nuevo León.

Ante el general, la abogada Fritz Sierra aseguró que la visión del Ejecutivo fue trabajar para que Yucatán sea más seguro, más próspero y tener paz y tranquilidad.

Seguridad en Yucatán

Por ello se impulsan acciones que fortalezcan esos frentes y gracias al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, en más de cuatro años de esta administración estatal, hoy el estado es un referente nacional e internacional y ha logrado resultados históricos en materia de paz y seguridad.

“Con humildad y orgullo les comparto que, de acuerdo con el Índice de Paz 2023, Yucatán está posicionado como el estado más seguro de todo México”, afirmó en su discurso inaugural en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde la cumbre finaliza hoy 22 de septiembre.

“En 2022 Yucatán tuvo la menor incidencia delictiva de nuestra historia registrando las menores tasas del país en delitos como el homicidio doloso, robo a casa habitación, extorsión y secuestro”, subrayó.

“A su vez, hemos logrado posicionar a Mérida como una ciudad ejemplar, calificada por la revista Ceoworld como la segunda ciudad más segura del continente americano”.

También detalló que el gobierno de Mauricio Vila Dosal aumentó un 94% el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con el programa “Yucatán Seguro” aumenta la tecnología y equipamiento de las policías municipales.

“La SSP pasó de un presupuesto de $1,989 millones en 2018 a $3,853 millones en 2023”, destacó. “Es un incremento presupuestal de más del 94% en materia de seguridad”.

“Con el programa ‘Yucatán Seguro’ fortalecemos la infraestructura y equipamiento tecnológico en el interior del estado, no sólo en la capital yucateca. Dotamos de más videocámaras, más arcos carreteros, más semáforos inteligentes, nuevas patrullas, lanchas, un helicóptero y un moderno edificio de centro de inteligencia C5i”.

La abogada Fritz Sierra recordó que refuerzan las prestaciones económicas y sociales del factor humano del sistema de seguridad pública porque reciben un salario superior al promedio nacional, tienen acceso a servicios de salud para su familia, cuentan con créditos para vivienda y becas completas para los hijos de los policías estatales que quieran estudiar en escuelas públicas o particulares, desde educación básica hasta la universidad.

Se promueve la sana convivencia y la paz para la construcción de una sociedad más inclusiva, más saludable y más próspera con la creación de academias de iniciación deportiva, donde a la fecha han impartido 96,000 horas de entrenamiento de béisbol y 99,000 horas de fútbol a más de 19,000 alumnos de Yucatán.

Además, cuentan con 64 casas de cultura activas y 41 espacios culturales, a los que dotan de mobiliario, equipo e instrumentos musicales.

Ya trabajan en la mejora del bienestar de los jóvenes con un modelo islandés exitoso para la prevención de las adicciones a las bebidas alcohólicas y drogas, en la prevención del suicidio y atención de la salud mental con la aplicación MeMind, que da asistencia las 24 horas del día.

Como colofón de la inauguración, la secretaria Fritz Sierra ofreció que el gobierno del Estado trabajará hasta el último día de su administración para que Yucatán conserve el ambiente de paz y seguridad por muchos años más.