Más niñas son madres en Yucatán: en Motul, tres menores de 12 años dieron a luz

La maternidad infantil aumentó en México y Yucatán en 2022, pero la maternidad adolescente bajó, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con motivo de que ayer fue el Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentamos las cifras del Inegi para 2022.

En México los nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad se incrementaron de 6,476 en el año 2021 a 7,255 en 2022, y los alumbramientos en adolescentes de 15 a 19 años cayeron de 272,081 a 259,702 en el mismo lapso.

De manera similar, en Yucatán las niñas que tuvieron un hijo aumentaron de 99 a 117 y las madres adolescentes bajaron de 3,888 a 3,641.

En Yucatán, los municipios que son focos rojos en maternidad infantil son Mérida, con 25 nacimientos en niñas de 14 o menos años; Kanasín, 14; Peto, nueve; Tizimín, Tekax, con seis nacimientos cada uno; Chemax, cinco, entre otros.

Sin embargo, Motul destaca sobre todos porque es el municipio donde tres niñas de 12 años (edad en la que se cursa el primero de secundaria) tuvieron un hijo; Mérida y Kanasín registraron dos casos cada uno.

Los municipios que son focos rojos en nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años de edad en Yucatán son Mérida, con 869; Kanasín, 263; Tizimín, 166; Umán, 144; Progreso, 129; Oxkutzcab, Valladolid, cada uno con 121; Chemax, 117; Tekax, 94, y Peto, con 77.

En 2021 fueron Mérida, Kanasín, Tizimín, Progreso, Chemax, Umán, Tekax, Valladolid, Oxkutzcab y Halachó.

Maternidad infantil en Yucatán, en cifras

En Yucatán, las niñas que dan a luz un hijo aumentaron 18.1%, de 99 niñas en 2021 a 117 en 2022 y la entidad subió del puesto 22 al 19 en la lista de 32 estados de México con mayor cantidad de nacimientos en mujeres de 14 o menos años de edad, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Una pequeña tuvo un hijo cada tres días en el estado durante el año pasado.

Mientras en México los alumbramientos bajaron uno por ciento, de 1.912,178 a 1,891,388 mexicanos, en Yucatán los nacimientos disminuyeron 0.47%, de 28,064 a 27,932 del año 2021 a 2022.

Durante el año pasado, en Yucatán 117 niñas de 12 a 14 años y 1,422 adolescentes de 15 a 17 años tuvieron un hijo. De cada 100 mujeres que dieron a luz, seis fueron niñas o adolescentes.

Con motivo de que ayer, 26 de septiembre, fue el Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentamos las estadísticas más recientes del Inegi sobre las menores de edad que fueron madres en 2022.

Cuáles son los estados en México con más embarazos adolescentes

Los 10 estados donde más niñas dieron a luz en 2022 son Chiapas, con 806 nacimientos en menores de 14 años de edad; Estado de México, con 580; Veracruz, 494; Puebla, 490; Guerrero, 466; Baja California, 457; Jalisco, 412; Michoacán, 304; Sinaloa, 303, y Guanajuato, con 292.

A nivel peninsular, Yucatán es el líder, en el puesto 19 con 117 niñas madres; Quintana Roo se ubica en el sitio 25, con 90 casos, y Campeche, en el lugar 29 con 68 nacimientos en menores de 14 o menos años de edad.

En 2021 los focos rojos en maternidad infantil fueron Chiapas, con 718 nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad; Estado de México, con 514; Puebla, con 400; Veracruz, 372, Guerrero, 362; Jalisco, 322; Michoacán, 306; Baja California, 298; Guanajuato, 277, y Sinaloa, 268.

Las cifras del Inegi evidencian que aumentaron las niñas madres en México.

En el país el año pasado 158 niñas de apenas 10 años de edad dieron a luz un hijo, son menores en edad de cursar el cuarto grado de primaria.

Baja California lidera la lista roja, con 49 niñas de 10 años que fueron madres; le siguen Sinaloa, con 43; Guerrero, 13; Durango, seis; Chihuahua, cuatro; Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México, cada uno con tres; Estado de México, dos, y Chiapas, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit y Campeche, cada uno con un caso. Además, 22 niñas de 10 años tuvieron un hijo en el extranjero. Ni Yucatán ni Quintana Roo figuran en esta lista roja.

Tampoco figura Yucatán en la tabla de estados con niñas de 11 años que fueron madres en 2022, pero sí Quintana Roo y Campeche, con dos casos cada uno.

No obstante, Yucatán registró siete nacimientos ocurridos en niñas de 12 años (edad en la que se cursa el sexto de primaria), 19 en mujeres de 13 años y 91 en menores de 14 años.

En este contexto cobra relevancia el caso de una niña que reside en Valladolid, municipio de Yucatán, y anteayer publicó en redes sociales una carta en la que dice: “... tengo 11 años de edad y estoy triste, muy mal, me quiero morir porque mi padrastro me toca y no me gusta porque me lastima mucho (dibujó una carita triste). Ayúdenme plis”.

Madres adolescentes en Yucatán

En cuanto a los nacimientos en adolescentes, en Yucatán durante el año pasado 261 mujeres de 15 años de edad tuvieron un hijo, 473 yucatecas de 16 años dieron a luz y 688 adolescentes de 17 años fueron madres.

Los focos rojos en maternidad adolescentes son Chiapas, con 10,098 mujeres de 15 a 17 años que fueron madres; Estado de México, con 9,853; Puebla, 7,082; Veracruz, 6,584; Jalisco, 6,312; Guanajuato, 5,546; Michoacán, 5,094; Guerrero, 4,603; Oaxaca, 3,482, y Ciudad de México, con 3,275.

Yucatán ocupa el puesto 23, con 1,422 madres adolescentes; Quintana Roo, el 29, con 1,104, y Campeche, el 30 o antepenúltimo, con 735.

Niñas yucatecas que son madres: qué municipios presentan más casos

En el plano estatal, los municipios que son focos rojos en maternidad infantil en 2022 son Mérida, con 25 nacimientos en niñas de 14 o menos años; Kanasín, 14; Peto, nueve; Tizimín, Tekax, con seis nacimientos cada uno; Chemax, cinco.

Oxkutzcab, Motul, Umán, cuatro cada uno; Hunucmá, Tecoh, Tekit, cada uno con tres; Celestún, Cuzamá, Chumayel, Progreso, Seyé, Yaxcabá, con dos cada uno.

Valladolid, Ticul, Izamal, Halachó, Tzucacab, Espita, Chichimilá, Tinum, Tixcacalcupul, Teabo, Abalá, Hoctún, Baca, Cantamayec, Xocchel, Calotmul, Muxupip, Dzilam de Bravo y Suma, cada uno con una niña que fue madre en 2022.

Motul y Peto, focos rojos en maternidad infantil

En esta lista destacan Motul, el municipio donde tres niñas de 12 años (en primero de secundaria) tuvieron un hijo; Mérida y Kanasín, cada uno con dos.

Peto, a su vez, es líder estatal pero con cuatro niñas de 13 años de edad que fueron madres; le siguen Mérida, con tres; Kanasín, con dos; Valladolid, Izamal, Espita, Chichimilá, Tinum, Cantamayec, Progreso, Seyé, Hunucmá y Tekax, con un caso cada uno.

Mérida, Kanasín y Tizimín son líderes en niñas de 14 años que fueron madres, con 20, 10 y seis, respectivamente, por mencionar algunos.

Focos rojos de embarazos adolescentes en Yucatán

En maternidad adolescente los municipios que son focos rojos son Mérida, con 48 nacimientos en mujeres de 15 años, 94 en menores de 16 años y 149 en yucatecas de 17 años; Oxkutzcab, con 16, 22 y 24, respectivamente; Tizimín, con 15 ,19 y 30; Kanasín, con 14, 40 y 47; Peto, con 13, 14 y 15 casos; Progreso, con 11, 24 y 22; Tekax, con 10, 12 y 20; Izamal, con 10, ocho y nueve; Umán, con nueve, 18 y 32, y Halachó, con ocho, 12 y 12 casos, respectivamente.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el matrimonio infantil y el abuso sexual, entre otros factores, ocasionan que niñas y adolescentes se embaracen y se conviertan en madres a temprana edad.

Lamentablemente, México y Yucatán aún no logran las metas de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, de la OMS: disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad y bajar 50% la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) de 15 a 19 años.