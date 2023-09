Qué sigue para el Frente Amplio por México: alistan las propuestas

Luego de la euforia y de que la marea rosa surgida desde el Frente Amplio por México refrendara su apoyo a Xóchitl Gálvez como virtual candidata a la presidencia de la República, lo que sigue ahora, dijo Patricia McCarthy Caballero, coordinadora del Frente Amplio por México, es trabajar en propuestas.

Tras resaltar que la celebración del domingo pasado, en que Xóchitl Gálvez recibió su constancia de ganadora del proceso de selección, fue el cierre con broche de oro de la primera etapa, subrayó que el trabajo continúa.

De hecho, afirmó que el Frente no se disuelve, pues su figura jurídica, que está reconocida ante el INE, se vence, al menos en esta etapa, hasta diciembre de 2024.

En entrevista con el Diario, Patricia McCarthy dijo que en estos días están haciendo un balance del trabajo realizado. “Vamos a hacer un análisis para extraer todo aquello que nos va a servir para el futuro, para plantear ya una forma de relación diferente ente partidos y sociedad civil, que yo creo que llegó para quedarse”.

En el análisis, explicó, se tomarán en cuenta los aprendizajes que dejó el ejercicio con todo y las limitaciones, y se estudiarán cuáles van a ser los términos de la relación entre sociedad civil y los partidos políticos en el Frente.

“Nosotros tenemos que dejar muy claramente, no solo los puntos de preocupación, sino las propuestas que la sociedad civil tiene”.

Con respecto a las coaliciones para el poder legislativo y las gobernaturas que están en juego, Patricia McCarthy señaló que se viene un proceso en el que se debe tener opinión acerca de las mejores personas para ocupar esos cargos.

También dijo que, aunque la tarea para la cual fueron creados los comités locales ya concluyó, aún no se determina su disolución.

“Lo que no queremos es que todas las personas que se sumaron a este esfuerzo dejen de colaborar. Eso es algo que todavía se está analizando, pero es claro que no solamente los comités, sino todas las personas que se habían apuntado para estar en las mesas de consulta. Eso expresaba su deseo de colaborar y es muy importante que no se pierda”.