Analizan sacar provecho de la infraestructura para este tipo de turismo en Mérida

El sector hotelero en Yucatán, especialmente en Mérida, tiene cifradas sus esperanzas en que este 2024 sea un año promisorio para la industria turística de la cual forman parte esencial.

La puesta en servicio del Tren Maya, la buena aceptación que tiene Yucatán como destino turístico por sus atractivos y seguridad, la calidez y hospitalidad yucateca, son algunos de los factores que permiten vislumbrar un buen año para los hoteleros de la capital yucateca y de los principales destinos del interior del estado.

No obstante, entre las principales áreas de oportunidad para los servicios de hospedaje locales se encuentra la promoción del destino Yucatán para la organización de eventos y convenciones en aprovechamiento de la infraestructura con que se cuenta para estos nichos de mercado que no han alcanzado las expectativas.

Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), explicó que el año que se inicia posee características y factores que le harán diferente y promisorio para el sector, destacándose el Tren Maya.

Según recordó, esta obra de infraestructura y movilidad que conecta los estados del sureste de México tiene grandes posibilidades de ser detonante de la actividad turística y beneficiar con ello al sector hotelero de Yucatán.

El turismo europeo, acostumbrado a movilizarse vía ferrocarril, podría ser el que más haga uso del servicio teniendo Cancún o la Rivera Maya como puntos de salida. Recordó que la obra debe pasar por un proceso de adecuación antes de alcanzar un nivel operativo óptimo, pero las bases están puestas.

“El Tren Maya es lo nuevo y es la obra que podría marcar la diferencia”, dijo.

Se espera un buen año para el turismo en Yucatán

El Tren Maya podría hacer que este año sea bueno para la hotelería de Yucatán, especialmente en Valladolid, Izamal y Mérida, afirmó Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur).

“Sin embargo, así como esta obra tiene cifrada buena parte de nuestras expectativas, también hay que trabajar en áreas de oportunidad que deben reimpulsarse y promoverse para aprovechar la infraestructura que Mérida ofrece, como es el turismo de convenciones y eventos.

“Aunque se cuenta con un Centro de Convenciones y un Centro Internacional de Congresos rodeados de hoteles, aún no percibimos ese auge de este nicho de mercado, en el cual debemos enfocarnos más”, afirmó.

“Cuando nos hablan de cifras del número de viajeros que llegan a Yucatán vía aérea, hay que observar que no todos llegan con fines turísticos, descanso o esparcimiento. Hay quienes arriban por motivos de trabajo, negocios, salud, familia, de paso o cualquier otro motivo; no todos harán uso de los hoteles. Las cifras del sector turístico no suelen ser las mismas que las de los hoteleros”, indicó.

El dirigente añadió que Yucatán goza de aceptación entre el turismo por su seguridad y hospitalidad.

Promoción de Yucatán como destino turístico

Recientemente, en el Fideicomiso de Promoción Turística de Yucatán, Fiprotuy, se planteó la necesidad de seguir promocionando a Yucatán como destino turístico, independientemente de los resultados del proceso electoral de 2024.

Registro fotografico de avances del corredor gastronomico. Por Sofia Vital

Jorge Carrillo añadió que la industria turística debe continuar desarrollándose y creciendo, independientemente de quiénes queden al frente de los cargos públicos en las elecciones de 2024.

“El turismo no para; el proceso electoral es importante, pero no debe tener mayor impacto en la actividad. El sector y los hoteleros tenemos que seguir trabajando, mejorando la calidad del servicio y la atención, que son factores determinantes que mueven a la confianza de los turistas y huéspedes”, explicó.

Será 2024 buen año para el turismo en Yucatán

El empresario Ricardo Dájer Nahum, del hotel Victoria, coincidió en que hay condiciones para suponer que 2024 será un buen año para el sector hotelero.

“Hay elementos muy básicos como infraestructura adecuada, seguridad, atractivos, hospitalidad, gastronomía, calidad de servicios y capacitación de quienes forman parte del sector; toca a las autoridades hacer su parte en materia de promoción, campañas y estrategias para posicionar al estado en las preferencias del público en el mundo”, dijo.

“El 80% de los visitantes son nacionales porque encuentran en Yucatán un estado seguro, tranquilo y atractivo”, explicó.

“Hay que trabajar mucho en la capacitación, y cuando hablamos de esto no me refiero solo al mesero, cocinero, camarista o recepcionista del hotel. Eso nos compete a todos.

“La buena imagen que el visitante se lleva de Yucatán no depende solo del hotel donde se hospeda. Tiene mucho que ver en el taxista que lo transporta de manera eficiente a su centro de alojamiento, en el vendedor de artesanías, el tour operador, el policía, el guía de turistas. Todo eso cuenta”, indicó.

Dájer Nahum resaltó el factor Tren Maya como detonante de la actividad turística y la hotelería.

“Claro que es la obra que busca detonar la actividad en toda la región. Es un buen momento para replantearse la estrategia turística y retomar la propuesta del Mundo Maya: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán ofertándolo, haciendo del servicio ferroviario ese eje que permita la interacción de los visitantes con los principales puntos de la región”, señaló.

Se refirió a las características de la hotelería en Mérida: “Hay que ser muy claros que existe una gran diferencia entre la hotelería de playa y la de ciudad”.

“Mérida es hotelería de ciudad. Tiene características muy definidas para nichos de mercado. Un hotel de playa como los todo incluido permanece ocupado la mayor parte del día, pero los de ciudad se vacían prácticamente porque los huéspedes salen a hacer sus actividades”.

Lee también: Canaco reporta buen cierre de año; reportan 15 mil millones de derrama en diciembre

Mérida, Yucatán, de los mejores lugares del mundo para visitar en 2024: CNN Travel