Circula billete de 50 pesos con el rostro de Juan Gabriel ¡Cuidado con los billetes falsos!

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México (Banxico) nuevamente hizo un llamado a los ciudadanos a tener cuidado con los billetes falsos tras detectarse la alta circulación de un billete de 50 pesos con el rostro de Juan Gabriel.

El hecho se viralizó por primera vez hace casi medio año cuando usuarios de TikTok compartieron vídeos del billete falso de 50 pesos que aceptaron sin revisar y que tenían el rostro de Juan Gabriel en lugar de José María Morelos y Pavón.

De acuerdo con Banxico, entre abril y junio de 2021 se detectaron mil 86 unidades apócrifas del billete de 50 pesos, lo que equivale a 54 mil 300 pesos, pero en el mismo periodo durante 2022 la cifra aumento a 52 mil 448 unidades, es decir, poco más de 2.6 millones de pesos en billetes falsos.

Más sobre este tema: ¿El cajero automático te dio un billete falso? Esto es lo que debes hacer

¿Cómo detectar un billete de 50 pesos falso?

Para verificar si un billete de 50 pesos es falso o no es necesario revisar los elementos de seguridad. Estos son:

Relieves sensibles al tacto , es decir, se pueden percibir al tocarlos (no rascarlos) con la yema de los dedos.

, es decir, se pueden percibir al tocarlos (no rascarlos) con la yema de los dedos. Elemento que cambia de color , en el caso del billete de 50 pesos es el ala izquierda de la mariposa y la oruga junto a la ventana transparente.

, en el caso del billete de 50 pesos es el ala izquierda de la mariposa y la oruga junto a la ventana transparente. Marca de agua , la imagen que se forma en el papel que puede verse en ambas caras al observar el billete a contraluz

, la imagen que se forma en el papel que puede verse en ambas caras al observar el billete a contraluz Ventana transparente que aparece en todos los billetes sobre la cual hay elementos como un número en relieve

En el caso de los billetes de 50 pesos, estos también poseen ciertas características visuales para corroborar que son reales.

El rostro de José María Morelos y Pavón al frente

Una viñeta formada por el estandarte de Morelos: dos cañones entrecruzados, arco y flecha y la palabra SUD.

Varias mariposas monarca impresas y en la ventana transparente.

impresas y en la ventana transparente. El tamaño creciente de los numerales del folio.

Al reverso, se destaca el acueducto de Morelia, Michoacán.

¿Frotar los billetes revela si son falsos?

No, frotar o raspar los billetes para saber si son falsos solo los maltrata y desgasta además de no ser una manera confiable de verificar si son reales debido a que en ocasiones el folio comienza a borrarse y eso no significa que sea un billete falso.

La única y mejor manera de corroborar la validez de los billetes es con la revisión de los elementos de seguridad ya mencionados.

Te puede interesar: Alertan sobre billetes falsos en Tzucacab