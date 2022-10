"Revive" el PRI y presenta a sus mejores perfiles

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de estar ausente de la discusión y el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales, el Partido Revolucionario Institucional PRI reapareció, volvió a reagruparse y se dijo listo para la competencia electoral que se avecina "con los mejores perfiles y todo lo necesario para encabezar un proyecto de unidad nacional en 2024".

Arropado por colaboradores y simpatizantes, Alejandro Moreno, "Alito", presidente nacional del tricolor, se sacudió las críticas de sus detractores por su reciente alianza legislativa con Morena, y tuvo un buen poder de convocatoria para la primera pasarela de figuras del priismo y aspirantes a la candidatura presidencial.

En la primera jornada de la exposición de liderazgos participaron la senadora Beatriz Paredes Rangel, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y el exsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría Treviño, quienes, a excepción de este último, reconocieron abierta o esbozadamente sus aspiraciones presidenciales.

Los cuatro expusieron durante una hora cada uno sus ideas sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos: seguridad pública, economía, pobreza y democracia, entre otros, ante un público que llenó el Auditorio Plutarco Elías Calles, pero que aplaudió poco y se guardó las porras para otra ocasión.

Sólo Murat Hinojosa logró que a coro, algunos priistas respondieran "¡sí se puede, sí se puede!", cuando se refirió a que continuamente "me preguntan si se puede" y habló de los sueños de tener un mejor México.

Desde galera, militantes lanzaron al presidente del partido, "Alito", una de las pocas porras que se escucharon: "¡'Alito', amigo, los priistas están contigo!".

Aunque todos causaron expectación, el arranque de motores de la pasarela tuvo como figura estelar a Gurría Treviño por haber encabezado durante 15 años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que él llama "el club de los ricos", y quien cerró las participaciones.

Cuestionado por los reporteros, Gurría Treviño se rehusó a revelar si tiene o no aspiraciones presidenciales y negó que haya participado en una pasarela. "A mí me invitaron a venir el día de hoy y yo acepté con mucho gusto porque yo tenía algo que decir, yo tenía algo que contribuir. (…) Falta mucho tiempo [para el proceso electoral] y lo que tenemos que empezar es con un proceso de diálogo, por eso se llama esto Diálogos por México. Algunos medios le llaman la pasarela. No se trata de eso, estamos aquí para dialogar sobre el futuro de México y para plantear las bases de lo que sería un proyecto de coalición", aclaró.

Entre los asistentes destacaron los expresidentes del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Pedro Joaquín Coldwell, invitados por Paredes Rangel, además del también otrora líder José Antonio González Fernández. De los exgobernadores llamó la atención la presencia del mexiquense Arturo Montiel, del yucateco Rolando Zapata y el zacatecano Miguel Alonso Reyes, aunque los dos últimos forman parte del CEN del PRI.

También asistió, pero sólo para escuchar a Ildefonso Guajardo, un grupo de empresarios encabezados por los expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón. El gran ausente fue el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.