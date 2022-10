SICT informa contuvo hackeo a computadoras, estos son los avances

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que ya contuvo el "hackeo" del que fueron víctimas 110 computadoras de la dependencia.

Para reducir la posible vulnerabilidad a la información y datos de la Secretaría por el acceso ilícito a equipo de informática, la dependencia dijo que implementó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y Plan de Contingencia, el mismo lunes 24 de octubre pasado.

Ayer, martes 25 de octubre, el encargado de despacho de la Secretaría, Jorge Nuño Lara, afirmó que 110 equipos de cómputo se infectaron con un virus tipo ransomware.

El funcionario dijo en una entrevista al término de su participación en el Congreso Expo Rail 2022, la cual difundió Forbes, que el robo de información afectó a la Agencia Federal de Aviación Civil y otras unidades administrativas. "No hay certeza de dónde vino el ataque, pero sí hay certeza de que está contenido y no crecerá. La dependencia se coordina con otras secretarías para que este virus no se extienda a otros equipos de la Administración pública", dijo Nuño Lara, quien añadió que en dos semanas se solucionará la situación.

Por estos hechos, en Twitter la dependencia afirmó en días pasados: "Se activó Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y Plan de Contingencia, en apego a la normatividad, a fin de contener posibles vulnerabilidades a la información y datos derivados de acceso ilícitos a equipos informáticos de la SICT". En otro tuit dijo que "las investigaciones se encuentran en curso y de acuerdo con el resultado se denunciará y dará vista a las autoridades correspondientes".