¿Lorenzo Córdova quiere ser presidente en 2024? Esto responde a Loret de Mola

A pocos días de la convocada marcha en favor del INE, el domingo 13 de noviembre próximo; el presidente de este organismo Lorenzo Córdova fungió como invitado del capítulo 102 de Latinus, en entrevista con Carlos Loret de Mola.

En la misma, Lorenzo Córdova se muestra tranquilo al reconocer que, pese a que en reiteradas mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha nombrado y señalado también por el vídeo de un audio en el que se expresa de manera despectiva de los líderes indígenas; hasta el momento "parece que no tienen nada actual por lo cual acusarme"; al recordar que se trata de un material de seis años atrás por el cual no existió una denuncia penal.

"Tengo el privilegio, lo digo así, de ser uno de los pocos funcionarios públicos que reconoce un error y ofrece disculpas públicas. Y que con el paso del tiempo, lo digo con orgullo, hoy tenemos cerca de 36 diputaciones indígenas gracias a que el Consejo General del INE tomó acciones afirmativas a propuesta mía, para que precisamente por primera vez en la historia hubiera representación indígena".

Respecto a si Lorenzo Córdova y los demás consejeros del INE participarán en la marcha en favor de su autonomía el domingo próximo, el funcionario explicó que por consenso han decidido no estar presentes, a fin de "no dar pie" a que se siga reproduciendo la narrativa personal hacia el instituto.

"No se trata de nosotros, sino del INE. Creo que el primer punto es terminar con la narrativa que desde el poder y los circuitos gubernamentales están tratando de vender. En realidad lo que se está tratando de defender es un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política y que ha permitido a cualquier partido ganar".

Para Lorenzo Córdova es importante recalcar que el INE no es una oposición frente a la administración actual e insiste en que se trata de un organismo autónomo que durante años ha intentado corregir los errores democráticos en aras de la mejoría, a fin de garantizar la seguridad de los mexicanos en que será respetado su derecho y elección ciudadana por medio del voto.

¿Lorenzo Córdova quiere ser presidente en 2024?

Reconoció que, en ese mismo discurso, los consejeros han optado por no formar parte de la marcha, pues consideran que al día siguiente el gobierno podría presentar una fotografía de ellos para mantener su retrato de oposición, validando sus dichos.

"Sería la prueba probada en el discurso que han querido insistir, como esa... en la que, creo, nunca a alguien se le había mencionado tanto como candidato a la presidencia como yo".

Ante esta exposición, Carlos Loret de Mola aprovechó para recordar que en ese mismo espacio Lorenzo Córdova ha recordado que sería él mismo quien matara al INE si se postulara para cualquier cargo político.

"En primera no me interesa (un cargo político), en segunda no puedo, porque constitucionalmente no puedo ocupar una candidatura sino hasta después de pasados dos años al término de mi mandato, así que en 2024 no voy a ocupar ninguna candidatura. Y tercero, porque sería darle la razón a quien por años ha dado el discurso de que el INE milita en contra de un gobierno y a favor de alguno, aceptando una candidatura política.

Ante la insistencia de Loret de Mola sobre si López Obrador ha ido lejos o se equivocó al "atacar" al INE con su iniciativa de reforma electoral, el funcionario fue esquivo al puntualizar alguna responsabilidad del mandatario mexicano, pues aunque considera que su discurso está plagado de falacias y datos equívocos, admite que más bien desconoce en realidad el funcionamiento del Instituto, mismo que ha sido reconocido por otros organismos democráticos que han sido señalados por el propio López Obrador como funcionales.

En este sentido, considera que es la "autonomía" lo que desagrada a la administración actual, cuyas políticas se han visto impositivas y tajantes en varios aspectos, por lo que insistió en que han habido dos reformas electorales anteriores que han fortalecido la labor democrática del Instituto,

"Si no hay reforma no nos va a pasar nada, que no nos venga con el cuento de que está en riesgo la democracia. Si nos quedamos con las reglas que hoy tenemos, en el 2024 el INE va a organizar la mejor elección, como han sido las anteriores".

Sobre si es el momento justo para una reforma electoral, Lorenzo Córdova considera que siempre será pertinente si se cumplen 3 puntos:

Que sea por consenso, porque si excluyes a alguien ese es el que después te va a decir que hubo fraude.

Que sea para mejorar lo que tienes.

Que se haga con información confiable, cierta y con diagnósticos verdaderos.

Para el presidente el INE, este organismo ha dado prueba de que funciona democráticamente al perseguir y sancionar los delitos electorales, siendo el único sistema que monitorea espacios de radio, televisión y plataformas en línea, garantizando las reglas del juego que, a su parecer, continúan incumpliéndose por los partidos al hablar de "corcholatas" y de aspirantes presidenciales por los partidos opositores.

"Creo que en un contexto en el que ha habido tanto acoso a la sociedad civil, a la prensa... creo que es una muy buena cosa que la ciudadanía no se olvide que una de las grandes conquistas democráticas (...) es la legítima protesta dentro de los cauces legales. Creo que el día en que eso se nos agote, se nos agotó la democracia".

Corrupción en el ISSSTE

En la emisión también se reveló un nuevo mega escándalo de corrupción en el gobierno, ya que en diversos documentos se consta de miles de millones de pesos que el ISSSTE dio en contratos a empresas que le advirtieron que eran corruptas.

Pese a que las empresas médicas ya habían sido denunciadas por corrupción, llamadas públicamente "el cártel de la sangre", el ISSSTE otorgó dos mil millones de pesos, el monto más alto, en servicios de cardiología a Vitalmex Internacional, siendo un escándalo tan grande y sonado que hasta el propio titular del órgano interno decidió deslindarse de la sesión de contratos.