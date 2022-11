Agresiones a mujeres no son chiste: Explican a Franco escamilla tras 'defender' a Platanito

MÉXICO.- Franco Escamilla se unió a la lista de los comediantes mexicanos que reaccionaron ante la polémica de Alejandro Verduzco ''Platanito'', luego de que el humorista soltara en uno de sus shows un chiste relacionado con el feminicidio de Debanhi Escobar, quien desapareció el pasado mes de abril.

En el programa la "Mesa Reñoña" Escamilla retomó la polémica y externó que era más fácil echarle la culpa a los comediantes sobre las situaciones del país.

"Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, 'sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer'. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes", dijo.

Si bien Franco habló sobre su inconformidad, afirmó que el chiste de Platanito sí pudo ofender a personas cercanas a la víctima, además que mostró empatía por los familiares de Debhani.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o — Meredith Gay uD83DuDECB? (@MerGarza) November 16, 2022

"Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu… gracia [...] pero no podemos decir, 'nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas'", dijo.Franco también reprobó que en el país no haya un control sobre las personas que asesinan y violentan mujeres.

Feminista cuestiona a Franco Escamilla: ''No es un chiste''

Lo dicho por Franco Escamilla causó malestar en redes sociales y se volvió tendencia por las fuertes críticas que recibió.

“Denigrante que Franco Escamilla piense de esta forma, denigrante y lamentable que sigamos haciendo famoso a gente que bien sin culpa puede hacer un chiste de la trágica muerte de alguien”, es uno de los comentarios en redes sociales.

Pero fue la usuaria @Les_IJU quién directamente decidió explicarle al comediante, porqué las personas que ejercen violencia no tienen necesariamente ''un problema mental''.

La joven recalcó que ''la violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres consecuencia de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos como privados. Estas violaciones conllevan: misoginia, impunidad y tolerancia social y cultural. Y tú te preguntarás ¿qué representa la violencia feminicida?, pues la última escalada en la cadena de violencia, porque estas violencias son sistemáticas'', es decir conductas y discursos misóginos.

También recordó que los discursos misóginos muchas veces se ven reflejados precisamente en chistes, y si bien el comentario que hizo Platanito no puede entenderse como apología al feminicidio, si perpetúa la impunidad social y del estado.

Por último recalcó que las personas que ejercen violencia no son enfermos, decir eso trivializa el problema sistemático de la violencia y además también refuerza discursos discriminatorios hacia las personas neurodivergentes.