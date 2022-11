Caso Lidia Gabriela: Taxista afirma que no oyó los gritos porque tenía música a alto volumen

CIUDAD DE MÉXICO.- El tercer taxista detenido relacionado con el feminicidio de la joven Lidia Gabriela de 23 años, quien murió al arrojarse del taxi en movimiento donde viajaba, aseguró que no escuchó los gritos de la víctima, pues llevaba el volumen de la música demasiado alto.

El sujeto identificado como Pedro ‘N’ de 28 años afirmó durante la audiencia inicial que se llevó a cabo en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, que no tuvo responsabilidad en su muerte.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló a Pedro “N” como responsable del feminicidio de Lidia Gabriela debido a que la caída que provocó su muerte fue consecuencia de un cambio de carril a alta velocidad cuando ella se asomaba para pedir ayuda.

Pedro “N” relató, entre diversas contradicciones ante el Juez de control, que la víctima ib tanto nerviosa cuando abordó la unidad en la colonia Las Peñas, y que, al llegar a su destino, el Metro Constitución de 1917, Lidia Gabriela no quiso pagar la tarifa.

Dijo que como Lidia no quería pagar decidió seguir manejando sobre la avenida Ermita Iztapalapa; también dijo que cuando la víctima empezó a gritar desde la ventana de la unidad, acusando al taxista de no querer bajarla, él no lo escuchó porque que la música estaba casi al 80 por ciento, a pesar de reconocer que previamente entabló una conversación con ella.

La Fiscalía capitalina también expuso testimonios de testigos que escucharon a Lidia Gabriela solicitar auxilio desde el vehículo color blanco y rosa, con placas A2303C, antes de que se aventara de la unidad.

El taxista fue señalado por el delito de feminicidio por dolo eventual y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente. El juez determinó fijar cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aprehendimos a Pedro “N”, por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la joven Lidia. En breve más información @PDI_FGJCDMX pic.twitter.com/6v0JpdEUAB — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 15, 2022

Detienen por error a dos taxistas

Pedro "N", es familiar de Federico "N" y Fernando "N", quienes fueron detenidos en actos distintos la semana pasada y los cuales en su momento fueron señalados de haber sido los que conducían el taxi. Primero fue detenido Federico "N", quien fue confundido con su hermano Fernando "N"; ambos fueron arrestados con droga y actualmente están bajo proceso.

¿Qué pasó con Lidia Gabriela?

La joven Lidia Gabriela falleció el martes 1 de noviembre luego de arrojarse de un taxi, cuando presuntamente detectó que el conductor intentaba privarla de la libertad. Lidia tomó un taxi en la colonia Las Peñas, Iztapalapa, y el conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado.

Al llegar al metro Constitución, el conductor arrancó por el carril de alta velocidad y unos 100 metros adelante de la estación, la víctima se aventó del vehículo, se golpeó en la cabeza y perdió la vida. Los familiares de la víctima, identificada como Lidia Gabriela, reconocieron el cuerpo de la joven.