PRI hipoteca sede central y aumenta deuda millonaria ¿Qué pasa con el PRI Yucatán?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recurrió nuevamente a un endeudamiento bancario para hacer frente a sus compromisos financieros lo que también llevó a la organización a hipotecar su sede central en la Ciudad de México.

Este fin de semana el Consejo Político Nacional del PRI aprobó el adquirir una deuda de 140 millones de pesos, por lo que su deuda acumulada desde julio de 2019 ahora asciende a 347 millones 448 mil pesos.

Por ello, el PRI ha dejado como garantía el edificio de Lafragua, su edificio sede central en CDMX, en donde la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) se localizó varios años pero permanece desocupado desde hace ocho y que fue adquirido en 1988 de acuerdo con informes de Excélsior.

Según los reportes obtenidos por Excélsior, el acuerdo aprobado el pasado sábado 19 de noviembre contempla las líneas de crédito que el partido liderado por Alejandro “Alito” Moreno desde julio de 2019.

De acuerdo con documentos del propio partido y citados por El Universal, este 2022 el Consejo Político Nacional ratificó dictámenes de la Comisión de Financiamiento referentes al adeudo que han acumulado desde 2019 con diferentes instituciones bancarias.

En los documentos consta que el 21 de enero de 2019 se aprobó la incorporación de un crédito bancario hasta por 250 millones de pesos por un plazo de 36 meses.

El 19 de julio de 2019 se notificó la firma de un contrato de apertura de crédito entre el PRI y Banco Azteca hasta por la cantidad de cien millones de pesos.

En Sesión Extraordinaria del 10 de junio de 2019 se emitió el acuerdo por el que se autorizó el gravamen del bien inmueble propiedad del PRI, ubicado en la calle Lafragua y Plaza de la República de colonia Tabacalera en la ciudad de México reconocido como la sede central del partido.

El 19 de febrero de 2021 durante la Primer Sesión de la Comisión de Financiamiento del Consejo Político Nacional se aprobó la consolidación y reestructura de los créditos existentes en Banca Afirme por un monto de 133 millones 589 mil 324 pesos, con tasa no mayor a TIIE+4 puntos porcentuales y un plazo máximo de hasta treinta meses.

También se aprobó la contratación de una línea de crédito bancaria por 35 millones de pesos a un plazo no mayor de treinta meses a partir de la firma del contrato y se avaló la consolidación y reestructura de la totalidad de la deuda y garantía hipotecaria del edificio mencionado anteriormente.

El 8 de marzo de 2021 Tirso Rodríguez de la Gala, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, solicitó a la Secretaría Jurídica y de Transparencia dictaminar respecto de la viabilidad jurídica tendente a la contratación de una línea de crédito.

Se trató de una línea de crédito por hasta 207 millones 448 mil pesos, con la reestructura por 133 millones 589 mil 324 pesos, para los pasivos bancarios; 35 millones para gasto ordinario y el resto por 38 millones 858 mil 676 pesos "como saldo disponible para ser utilizado, en su oportunidad, por el Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la Comisión de Financiamiento" .

Durante la LXV Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional del 9 de marzo de 2021 se aprobó el "Acuerdo QUINTO, referente a la celebración del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria sobre el edificio” ubicado en Ciudad de México.

El 24 de mayo de 2022 se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Financiamiento del Consejo Político Nacional en la que se acordó autorizar por unanimidad contratar una línea de crédito bancario por hasta 100 millones de pesos, a un plazo no mayor de 24 meses a partir de la firma del contrato.

"Esta Comisión, previo a la presentación de la situación actual del Partido, autoriza por unanimidad, para que, en el momento oportuno, se lleve a cabo el refinanciamiento del total de la deuda bancaria, incluyendo el financiamiento mencionado (...) con la institución que asegure las mejores condiciones financieras".

"Conforme a lo establecido en el artículo 83 fracción XIX y previa autorización del Consejo Político Nacional, esta comisión dictamina que el banco con el cual se contrate la totalidad de la deuda mantendrá la garantía hipotecaria del edificio ubicado en Calle La Fragua número 3, Colonia Tabacalera...".

El 3 de octubre de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Financiamiento del Consejo Político Nacional, en la que se aprobó por unanimidad contratar una línea de crédito bancario por hasta 40 millones de pesos, a un plazo no mayor de 12 meses a partir de la firma del contrato.

Durante el 2020 se habría registrado una crisis entre el PRI Yucatán y su dirigente a nivel nacional, Alejandro “Alito” Moreno, que casi llegó a culminar con la expulsión de cuatro diputados locales por una presunta traición al partido en el Congreso local.

Se trató de la votación para aprobar una deuda estatal de más de mil 700 millones de pesos a petición del gobernador Mauricio Vila Dosal y que recibió votos a favor por parte de los diputados priistas.

En respuesta, ‘Alito’ Moreno pidió la expulsión de Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar, quienes acusaron al dirigente priista de no respetar acuerdos hechos dentro de la bancada tricolor.

Dados los hechos en el Congreso de Yucatán y en acatamiento al art. 61 de nuestros Estatutos he solicitado a la Comisión de Justicia Partidaria, inicie el proceso de expulsión de los Diputados: Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 22, 2020