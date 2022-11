FGR investiga amenaza de muerte a AMLO, ''El pueblo es mi ángel de la guarda'', señala

En algún momento de lo que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una amenaza de muerte, que ya investiga la Fiscalía General de la República, según revela "El Sol de México".

Aunque la FGR confirmó que tiene abierta una carpeta de investigación, solo se sabe que la amenaza se dio entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022, pero no se precisa fecha, persona o grupo que realizó la advertencia.

"El Sol de México" presentó un recurso de revisión respecto a amenazas de muerte a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como al actual. La Fiscalía respondió que solo de AMLO presenta un registro de amenaza de muerte.

¿"Huachicoleros" amenazan de muerte a AMLO?

En octubre pasado se dio a conocer un correo hackeado por el grupo Guacamaya a la Sedena donde se revela que informes de inteligencia del Ejército detectaron una amenaza de muerte al Presidente el 8 de febrero de 2019, por un grupo de "huachicoleros", cuyos líderes eran exmilitares.

El presidente López Obrador habló del tema durante la conferencia mañanera de hoy jueves 24 de noviembre, donde aseguró que "el pueblo es su ángel de la guarda" y no hay nada qué temer.

De acuerdo con "El Universal", AMLO pidió a sus opositores que no odien y recuerden las enseñanzas de Gandhi, Nelson Mandela y de Martin Luther King de que la violencia no es el camino.

"De esas cosas no hay que preocuparse. Miren, si uno está bien con nuestras conciencias, y estar uno bien con el prójimo y la gente cuida y la naturaleza y la suerte y el creador".

López Obrador: "El pueblo es mi ángel de la guarda"

"Imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección, el pueblo es mi ángel de la guarda. Entonces no hay nada que temer, vamos hacia adelante", continuó el mandatario.

"Y ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante, todos, todos y en santa paz".

"Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón", afirmó.

"Entonces vamos hacia delante, y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios, y decía yo como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos", enfatizó.