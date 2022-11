Slim deja la compra de banco

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Grupo Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim, anunció su salida del proceso de compra de Banamex, con lo que los grandes bancos que operan en México quedaron fuera de la adquisición de una de las franquicias más atractivas en el sector mexicano.

Banco Azteca, Santander y Banorte son las principales firmas que habían manifestado su interés por comprar al Banco Nacional de México, en una operación que incluye la marca Banamex, Afore, aseguradora y el invaluable acervo cultural que tiene la firma propiedad del gigante financiero Citi.

“Grupo Financiero lnbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup Inc. en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Inbursa confirma que luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso”, dijo la firma en un comunicado.

Así, los dos postores que se mantendrían en la puja son Grupo Mifel, propiedad del presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, de la mano de inversionistas internacionales y Germán Larrea, de Grupo México. Larrea ha estado bajo la lupa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante desacuerdos por concesiones mineras, de agua y su participación en el tren maya.