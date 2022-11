Marcha de AMLO, la del más "vulgar acarreo": Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras llevarse al cabo la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 27 de noviembre, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya afirmó que el evento fue "la marcha del acarreo" y "la marcha del ego".

A través de su cuenta de Twitter, Anaya publicó un vídeo donde mostró imágenes de los camiones estacionados sobre circuito interior, "pagados con tus impuestos", que "llegaron desde la madrugada para traer a la gente".

"Y todo para que López Obrador pudiera decir que su marcha fue más grande que la de hace dos semanas", denunció. Aseguró que en el acto participaron personas pagadas por el gobierno. "Ve los chalecos, con tus impuestos, pegando la propaganda de la marcha del ego, ¿De dónde crees que sale todo ese dinero?, para responder "los tamales gratis los pagaste tú, con tus impuestos"", acusó.

Dicho y hecho: la marcha de López Obrador fue la marcha del acarreo, pagada con tus impuestos.

Dejó de ser el presidente de todos los mexicanos para convertirse en vulgar matraquero y vocero de partido. pic.twitter.com/AlNEVTewXb — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 28, 2022

El líder panista denunció que entre muchos casos, "miles y miles de tianguistas acudieron amenazados". "A quienes obligaron a marchar advirtiéndoles que era obligatorio y que si no asistían, los castigaban por un año sin vender. Y todas estas amenazas, todo este tiradero de dinero, de tus impuestos, todo porque hace dos semanas cientos de miles de ciudadanos pararon a López Obrador en seco, cuando salieron de manera libre a defender al INE", recordó.

Ricardo Anaya enlistó algunas de las promesas incumplidas de López Obrador.

Obrador: "Juró que iba a ser el Presidente de todos, y no lo es. Prometió que a la primera manifestación de 100 mil se iría, y no se fue. Prometió la gasolina a 10 y cuesta 22. Prometió acabar con la corrupción y ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero. Prometió más seguridad y estamos peor que nunca".

Agregó que "la deuda ya creció 25% en 4 años, y de que no puede haber bienestar cuando "a la gente no le alcanza porque todo sigue subiendo de precio". "Ayer vimos el más vulgar acarreo, con recursos públicos, en la marcha del ego. Y en la perorata que se aventó al final, pues volvió a quedar claro que López Obrador podrá ser el presidente de las palabras, pero no tiene palabra", aseveró.

Finalmente, Ricardo Anaya pidió al Presidente que "en lugar de acarrear gente para llenar su egolatría, es hora de que el presidente escuche lo que los mexicanos tienen que decir, que acepte la realidad en vez de inventarla, y que se ponga a trabajar estos dos años que faltan, en vez de hacerla de matraquero, jefe de campaña y vocero de partido".

Reacciones en redes sociales de la marcha de AMLO

En redes sociales circularon diversas imágenes y vídeos del apoyo que tuyo la marcha convocada por AMLO para su apoyo. Aquí algunos de los mensajes:

Mil 787 camiones a su serviciohttps://t.co/iRhqD0cMbm — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 28, 2022

He hablado con trabajadores de ayuntamientos y gobiernos de Morena en el norte de la república. Ir a la marcha fue una instrucción, con el transporte, la alimentación y el hospedaje cubiertos. Clasista no es denunciar el acarreo; es aprovechar su posición de dominio y acarrear. — Gibrán Ramírez ReyesuD83DuDD8B (@gibranrr) November 27, 2022

Qué gran labor de @Reforma, hicieron un censo con 40 de sus colaboradores... contaron 1,787 unidades para acarreados, hasta Metrobuses usaron, saben qué tipo de vehículo fué, placas, ¡todo! pic.twitter.com/TJ5P3blMVE — Darpan ?? (@darpan_bodhi) November 28, 2022

Rechazamos todo tipo de acarreo, pues extorsiona, manipula y corrompe a la población.



Esta sucia práctica ha sido utilizada en el México del pasado.



Resultados diferentes, requieren acciones diferentes.



El México unido del futuro lo diseñamos juntos.#MexicoEsUno pic.twitter.com/Th0Lyu35Gg — Sociedad Civil México uD83CuDDF2uD83CuDDFD ? (@SocCivilMx) November 28, 2022

Por el bien de Morena, usemos a los pobres.



Así quien rehuye a las marchas de las mujeres.



Y la otra, que ni le mencionen a Guillermo del Toro que ha decidido sufragar los Arieles. @Claudiashein @alefrausto #LaMarchaDelCash pic.twitter.com/g1APqawsnk — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 28, 2022

Estas son las contradicciones en las cifras del gobierno de la CDMX, pero eso es lo de menos. Lo preocupante es que, con recursos públicos, el presidente se pagó una marcha para probar para ser aplaudido y alabado. Una, fue la marcha de los ciudadanos, otra, la marcha del ego. pic.twitter.com/EBsYJ3XX6s — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) November 28, 2022

