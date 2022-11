AMLO reprocha abucheo de Patricia Armendáriz en la FIL Guadalajara por defender su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al abucheo a Patricia Armendáriz en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara cuando la diputada de Morena defendió al mandatario durante un foro del evento.

“Es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”, acusó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

AMLO criticó que a la diputada “le empezaron a gritar” por afirmar que él era “el presidente más liberal” y cuestionó el recibimiento a la politóloga Denise Dresser, quien también participó en un panel de la FIL de Guadalajara.

“Y dice Denise Dresser, allá en la feria de Guadalajara: ‘aquí me siento tranquila, protegida porque en el Zócalo me tratan mal’. No deberían de tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios”.

AMLO califica a la FIL de Guadalajara como 'foro del conservadurismo'



“Allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros”, sentenció @lopezobrador_. El presidente también habló de @DeniseDresserG y cuestionó las críticas a @PatyArmendariz. pic.twitter.com/CIV2FIn4R8 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) November 30, 2022

El mandatario también señaló a Raúl Padilla López de organizar la FIL Guadalajara y “manejar” la Universidad de Guadalajara.

Abucheo de Patricia Armendáriz en la FIL Guadalajara

El martes 29 de noviembre la diputada por Morena Patricia Armendáriz fue abucheada en la FIL de Guadalajara por defender al presidente López Obrador, a quien calificó como “el presidente más liberal”.

“El presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador. ¡Liberal! Escúchenme por favor y déjenme explicarles, este no es un foro político. Bueno, si no me dejan hablar, ya me voy”, expresó la legisladora de Chiapas cuando fue abucheada.

“Yo estoy haciendo el esfuerzo de transmitirles todo lo que sé de una manera responsable”, agregó al defender “como economista” al “presidente más liberal”.

En la última parte del video @PArmendarizMX se desespera y comienza a discutir con quienes la abuchearon luego de que los presentes no le compraran el cuento de que AMLO es el gobernante neoliberal y casi casi el Dios de México. pic.twitter.com/AHjHusMrnj — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) November 29, 2022

En redes sociales la empresaria, quien fue participante de Shark Tank México, lamentó que la “conferencia” donde “supuestamente” se hablaría de sustentabilidad “la haya desviado la moderadora a preguntas con navajas para que la oposición atacara políticamente al actual régimen”.

El abucheo tuvo lugar durante el foro de “Mujeres en el Poder”, en el que participaron las panistas Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez, y la diputada priista de Tabasco, Soraya Pérez Munguía.