AMLO reprocha a legisladores frenar la reforma electoral: ''Aplauso, para el bloque conservador''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprocho al “bloque conservador” por su falta de apoyo a la reforma electoral por lo dijo que no esperara la votación del Pleno para impulsar el llamado “plan B”.

En un clip que circula en redes sociales se captó el momento cuando AMLO “truena de coraje” por no poder realizar los cambios a la Constitución Mexicana que pretendía lograr a través de la reforma político-electoral.

“No puedo, no podemos, porque no es constitucional quitar o reducir el número de plurinominales, ¡aplauso para el bloque conservador! Van a seguir habiendo 500 diputados; 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista”, expresó.

El mandatario recriminó a opositores no respaldar la reforma electoral “por la defensa al INE ¿no? ¡Aplauso!”, y condenó que no quieran que “haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos”.

Truena AMLO de coraje porque no podrá reducir plurinominales en Congreso, ni quitar dinero a partidos, ni que el "pueblo" nombre consejeros del INE y a magistrados del Trife pic.twitter.com/pfrtJzs6cW

“Aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a sus consejeros y a los magistrados del tribunal electoral”, denunció, “sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora […] no quieren que los elija el pueblo, eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca”.

Después del anunciado voto en contra a la reforma electoral por parte de los partidos de oposición, López Obrador reiteró que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral ya que reconoce que la reforma no logrará ser aprobada por la Cámara de Diputados.

El mandatario afirmó que no esperara la discusión y votación de la reforma por lo que enviara su iniciativa este fin de semana, debido a que no espera llegar a acuerdos con el bloque de oposición pese a que legisladores de Morena creen que aún sería posible.

“Es muy claro que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales del Consejo y del Tribunal electoral y del dinero también”, acusó López Obrador.

#Mañanera "Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia constitución”: @lopezobrador_ @Notimex pic.twitter.com/5sVq34cMfd — Carolin González (@CarolinGonzlez8) November 29, 2022